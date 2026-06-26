Starfelt se estrena en el Mundial

El Celta, aunque sea de forma casi testimonial, ha comenzado a jugar el Mundial después de que Starfelt participase en los últimos minutos del partido que Suecia disputó ante Japón y que finalizó con empate a un gol, un resultado que permite a ambos equipos seguir en competición. El central se convirtió así en el duodécimo futbolista que participa en un Mundial formando parte del Celta aunque otros cuatro también lo hicieron siendo propiedad del club vigués aunque esa temporada la habían pasado en calidad de cedidos a diferentes equipos.

Starfelt, que no había jugado los dos primeros partidos con su selección en Estados Unidos, entró en el minuto 87 de partido cuando el marcador ya reflejaba el empate a un gol. El resultado permite a los nórdicos seguir adelante en el torneo con lo que se abre la posibilidad de que el céltico aumente su participación y sobre todo porque su entrada en el partido se produjo por lesión de Lindelof que está pendiente de pruebas aunque la primera exploración no parece preocupar en exceso al cuerpo médico de la selección. Curiosamente en el mismo partido cayó lesionado Isak Hien, otro defensa sueco aunque en este caso el pronóstico es más preocupante e incluso se teme con una baja de larga duración. Los problemas a Potter, seleccionador sueco, se le están acumulando en la línea defensiva y eso evidentemente aumenta las opciones de ver de nuevo en acción al céltico.

Larga baja

La aparición del central pone fin al largo periodo que Starfelt ha estado sin disputar un partido oficial. Tres meses desde su última presencia en el Celta después de que un problema lumbar le apartase de la competición en el tramo final de Liga y de Europa League –una imporante baja para los de Giráldez en este tramo– y se plantease la posibilidad de pasar por el quirófano. Starfelt, tras consultar a especialistas de primer nivel, optó por seguir un tratamiento conservador con el objetivo de estar en el Mundial (puede que sea la única posibilidad de disputar un campeonato del mundo que tenga en toda su carrera). En este largo tiempo de espera apenas pudo disputar una media hora de uno de los amistosos que Suecia disputó antes de volar a Estados Unidos. Ahora ha podido poner su sello en este Mundial que era el objetivo que se había marcado con su decisión.

Once precedentes

El sueco, como bien recordaba ayer la cuenta Afouteza e corazón (@AfoutezaRCCelta), se convierte en el duodécimo futbolista del Celta que participa en el Mundial. Antes de él lo hicieron Gabriel Alonso en 1950; Jorge Otero y Santiago Cañizares en 1994; Goran Djorovic (Yugoslavia) y Dan Eggen (Noruega) en 1998; Karpin (Rusia) y Cavallero (Argentina) y Juanfran en 2002; Iago Aspas, Pione Sisto (Dinamarca) y Maxi Gómez (Uruguay) en 2018. Otros como Mostovoi o Gustavo López estaban en convocatorias pero no tuvieron la posibilidad de disputar un solo minuto del torneo ya sea por lesión en el caso del ruso o de decisión del técnico. Además de ellos hay cuatro jugadores que estuvieron en algún Mundial siendo propiedad del Celta aunque cedidos en otros clubes. Se trata de Kaviedes, McCarthy, Guidetti y Orbelín Pineda.

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Starfelt trata de cabecear el balón ante el portero y un defensa japonés. / Efe

De todos modos la presencia de Starfelt en el partido ante Japón tampoco despeja el horizonte físico del futbolista a largo plazo. Cuando regrese tras las vacaciones será el momento de evaluar su situación con la perspectiva que da tener toda la temporada por delante con margen para que la toma de decisiones se pueda hacer en un momento lejos de las urgencias. Ya se ha visto que el remedio al menos le ha dado a Starfelt para poner en su hoja de servicios el sello de mundialista, pero queda por ver si su espalda está en condiciones de resistir otra temporada tan exigente como la que le espera al Celta a la vuelta del verano.