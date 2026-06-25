Un mercado más pausado

El Celta se está tomando el mercado de fichajes con más calma que hace un año. Las líneas maestras de la hoja de ruta del nuevo curso están trazadas desde hace ya bastante meses, pero distintos condicionantes han retrasado algunas operaciones y, a diferencia de entonces, no es seguro que la gran venta que el club programaba para cuadrar las cuentas vaya a formalizarse antes el próximo martes. A cuatro días del cierre del ejercicio, el club no tiene ninguna operación avanzada y solo ha concretado un fichaje, el del centrocampista Aleix Febas, incorporado a coste cero hasta 2029 tras concluir contrato con el Elche.

Cada verano tiene sus tiempos y el actual ha estado condicionado por las renovaciones de Iago Aspas y Marcos Alonso, que han demorado más su respuesta que el pasado curso, la participación, con feliz desenlace, del Fortuna en el play-off de ascenso a Segunda División y la celebración del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cita que inevitablemente va a ralentizar el mercado.

Aspas vestirá una última temporada la casaca celeste y Alonso se ha apuntado también a un último baile, con lo que la dirección deportiva celeste no tendrá que abordar en este mercado la difícil tarea de reemplazar a los dos grandes referentes del vestuario. Se ha escapado, como se sospechaba, Mingueza, que ha dado la callada por respuesta a la oferta de renovación que Celta le presentó hace meses y ya desde hace algún tiempo se asume que no seguirá. La Juventus parece su destino más probable. Una baja sensible, pero que el Celta preveía y que aceleró la contratación de Álvaro Núñez en el último mercado de enero.

Tras garantizarse la continuidad por otro año de Iago y Alonso (a falta de anuncio oficial), el asunto más urgente que el Celta tiene entre manos es el de la gran venta veraniega que permitiría equilibrar las cuentas y evitar un cuarto año consecutivo con pérdidas. No obstante, tras reducirse en más de la mitad la cantidad que había que recaudar al cierre del ejercicio debido a los ingresos por la participación en la Europa League, la necesidad de formalizar un traspaso antes del 30 de junio no es ya tan acuciante. «No vamos a vender por vender», ha asegurado la presidenta del Celta.

Ilaix Moriba o Williot Swedberg son los dos principales candidatos a convertirse en esta gran venta veraniega. Ambos jugadores han despertado el interés de importantes clubes de las grandes ligas, especialmente de la Premier League y la Serie A, pero nada hay avanzado. Son muchos los que se han interesado por su situación, pero las aproximaciones no han pasado por ahora de meros tanteos que no han llegado lejos. Quedan sin embargo cuatro días por delante y en cualquier momento podría acelerarse alguna de las operaciones que actualmente se encuentran en estado embrionario. Al guineano se lo ha relacionado con el Galatasaray, la Juventus, el Brighton y el Aston Villa; al sueco con el Ajax, el PSV o el Sttutgart. Si finalmente alguno de los dos es traspasado, el Celta ficharía un sustituto.

No son pocos los nombres que han surgido como posibles refuerzos del Celta a lo largo de las últimas semanas. El club lleva meses rastreando el mercado y se ha interesado por la situación de muchos futbolistas, si bien la incorporación de buena parte de los futuribles estaba condicionada a la continuidad o a la salida de algún jugador. Tal es el caso de los centrales Mika Mármol o Zaid Romero, en quienes se pensaba como posibles sustitutos de Marcos Alonso, o del internacional marroquí del Girona Azzedine Ounahi, que es una de las opciones prioritarias (no la única ni la que más gusta en la Calle del Príncipe) si esa venta importante concreta. Otros, como el central portugués Diogo Leite, que concluye contrato con el Hertha de Berlín, es uno de los que se ha tanteado para reforzar el eje de la defensa.

Los pocos movimientos que se han producido en la Calle del Príncipe contrastan con la rapidez con la que se movió el Celta el pasado verano. A estas alturas de junio, el club celeste había vendido a Fer López al Wolverhampton, ejecutado la opción de compra de Ilaix Moriba y formalizado los fichajes de Andrei Radu y Ferran Jutglà. Le restaba apenas por incorporar a Bryan Zaragoza, cuya cesión cerró el 30 de julio, y la adquisición en propiedad de Borja Iglesias, formalizada 12 días después, para cerrar el capítulo de llegadas.

En lo que no había avanzado el club celeste era en la espinosa tarea de desprenderse de las elevadas fichas de los futbolistasque no entraban en los planes de Claudio Giráldez: Carles Pérez, Unai Núñéz, Carlos Dotor y Manu Sánchez. Dotor fue cedido al Málaga el 8 de julio, Pérez se enroló a préstamo en el Aris de Salónica el 10 de julio y el 25 de ese mes el Celta anunció las cesiones de Unai Núñez y Manu Sánchez al Hellas Verona y al Levante, respectivamente.

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Esta temporada las opciones de recolocarlos o venderlos son mejores, salvo en el caso de Carlos Pérez, con quien se pretende negociar la carta de libertad. Unai interesa al Valencia, Dotor tiene importantes opciones de repetir con el Málaga para jugar en Primera y Manu apunta a salir traspasado al Levante.