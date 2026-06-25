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Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario

Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta

La celebración del ascenso del Celta Fortuna a Segunda División, en imágenes

La celebración del ascenso del Celta Fortuna a Segunda División, en imágenes / Lavandeira jr

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R. V.

Vigo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario.

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