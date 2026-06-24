Hugo González y Joel López apuntan a LaLiga

Cuatro futbolistas del Fortuna han sido incluidos en el once ideal del play-off de ascenso a Segunda División: Andrés Antañón, Anxo Rodríguez, Joel López y Hugo González. Antañón y Anxo, aún juveniles, están actualmente concentrados con la selección española sub 19 para participar en el Europeo de la categoría que arranca este domingo en el País de Gales y jugarán el próximo curso en la categoría de plata con el filial; Joel y Hugo, de 24 y 25 años respectivamente, apuntan directamente a la primera plantilla tras convertirse, especialmente el atacante valenciano, en piezas fundamentales de la descomunal temporada firmada por el segundo equipo celeste.

La decisión final dependerá de Claudio, que tendrá la última palabra, pero en la Calle del Príncipe consideran que ambos están ya preparados para dar el salto a la máxima categoría. Ambos van a realizar la pretemporada y, si el porriñés da su visto bueno, se harán con una de las cotizadas 25 fichas profesionales del primer equipo. Sus posibilidades son ahora mismo muy altas, a pesar de que tanto el técnico como el club se han marcado el objetivo de adelgazar el número de efectivos de la primera plantilla y, al haber cumplido ya los 23 años, Joel y Hugo no tienen ya la opción de alternar el primer y el segundo equipo.

La premisa, señalan desde el club, es clara: «La prioridad es que estos chicos puedan jugar en el primer equipo y ya buscaríamos después una solución para el Fortuna». Al final y al cabo, el ascenso del filial no ha cambiado la hoja de ruta. El carácter formativo prevalece sobre el aspecto competitivo y la aceleración de procesos de la cantera a la Primera División sigue siendo el objetivo principal y último del segundo equipo.

La oportunidad está servida y tanto el atacante valenciano como el defensa barcelonés se sienten preparados para subir de golpe dos peldaños en el escalafón. «Cada futbolista tiene su camino, su tiempo, su momento para todo. Yo me siento preparado para estar ya en el máximo nivel. Si por mí fuera diría que Primera División, pero lo hubiera dicho hace cinco años. Lo que sí es verdad es que me noto mucho más maduro», declaraba Hugo González en una reciente entrevista con este diario. «Me encuentro mejor que nunca, muy evolucionado, más maduro, con ganas de demostrar lo que no pude demostrar el año pasado en Segunda [con el Cartagena] o los partidos que el año anterior jugué en Primera División [con el Valencia]. Obviamente quiero estar en Primera, es el sueño de todo futbolista», remachaba.

Los números avalan sus palabras. Hugo González ha concluido la mejor temporada de su incipiente carrera. Su 18 goles (14 en la fase regular y 4 en las eliminatorias por el ascenso) destacan al valenciano como uno de los más fiables y contundentes goleadores de la Primera RFEF la pasada temporada. Sus condiciones técnicas, un delantero versátil con capacidad para desempeñarse con soltura en cualquiera de las tres posiciones del frente ofensivo, lo convierten en una pieza diferente y muy interesante dentro del amplio elenco de atacantes a disposición de Giráldez. A estas virtudes añade González la de ser un consumado especialista en el lanzamiento de faltas, una faceta del juego en la que el Celta cojea desde hace tiempo. Los cuatro goles de libre directo que Hugo anotó el pasado curso con el Fortuna (dos al Avilés, uno al Bilbao Athletic y otro al Ourense)sitúan al futbolista celeste como el más eficiente lanzamiento de faltas de las principales categorías del fútbol español la pasada temporada. Un dato muy a tener en cuenta, considerando que el último gol de falta directa del primer equipo lo anotó Mingueza al Villarreal en la Cerámica allá por agosto de 2024, hace casi ya dos años.

Antes del duelo final contra la Ponferradina, Joel López albergaba ya la esperanza de tener la oportunidad de dar el salto al primer equipo. «Jugar con el Celta sería increíble. Desde que estoy aquí ha avanzado mucho como club y formar parte del primer equipo sería una pasada. Pero jugar en Segunda con el Fortuna sería también muy apetecible. Así que, pase lo que pase, estaré contento», apuntaba a FARO el zaguero días antes de recibir a la Ponferradina en Balaídos. La temporada de Joel ha estado todavía condicionada por la gravísima lesión de rodilla (rotura de los ligamentos cruzado y lateral y menisco) que sufrió a final del curso 23-24 y lo mantuvo ocho largos meses alejado de los terrenos de juego. Aunque reapareció el pasado curso con la liga ya avanzada, el largo tiempo de inactividad provocó está temporada pequeñas lesiones musculares que le impidieron tener continuidad durante la fase regular del campeonato. Pese a ello, su rendimiento en el tramo final de Liga, especialmente en las eliminatorias de play-off, ha sido muy convincente.

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Esta mejoría física, sumada a que Joel era ya desde hace tiempo un futbolista muy del gusto de Giráldez, que lo dirigió antes de hacerse cargo del primer equipo, multiplican sus opciones de dar el salto. Su capacidad para desenvolverse como carrilero izquierdo, posición que el club necesita reforzar, o en el perfil izquierdo de la línea de centrales lo convierten en un interesante refuerzo para la retaguardia de cara al curso venidero.