Dela se despide del Celta Fortuna tras siete años en A Madroa

David de la Iglesia Rey, futbolísticamente conocido como Dela, ha anunciado su salida del Celta Fortuna después de siete años ligado al club vigués. El centrocampista coruñés, uno de los jugadores con más sentimiento de pertenencia dentro del vestuario del filial, se marcha justo después de participar en una temporada histórica para la entidad: el ascenso del segundo equipo celeste a Segunda División.

El propio futbolista comunicó su despedida a través de un mensaje dirigido al celtismo. «Después de 7 años ha llegado el momento de separar nuestros caminos», escribió Dela, que reconoció la dificultad de cerrar una etapa tan larga en A Madroa. «No es nada fácil despedirme de la que ha sido mi casa durante tantos años y donde he sido muy feliz», añadió el centrocampista, que encontró el mejor broche posible a su ciclo: «No podía haber mejor manera de irme que logrando el ascenso a Segunda División».

Nacido en A Coruña el 15 de enero de 2003, Dela fue creciendo dentro de la estructura celeste hasta abrirse paso en el Celta C-Gran Peña y, posteriormente, en el Celta Fortuna. El club ya lo incluyó entre los canteranos que dieron el salto al filial durante la etapa de Claudio Giráldez, junto a otros nombres de la cantera como Mario Fuente, Manu Fernández Arroyo, Lucas Antañón, Mario Cantero y Pablo Meixús.

Su trayectoria en el Fortuna lo consolidó como un mediocentro de trabajo, llegada y compromiso. Esta última temporada disputó 27 partidos, 13 de ellos como titular, con un balance de tres goles y cuatro asistencias, números que reflejan su peso dentro de la rotación del equipo que acabó celebrando el histórico salto al fútbol profesional.

Dela pertenece a la destacada generación de 2003 de la cantera celeste, una hornada en la que también aparecen futbolistas como Hugo Álvarez, Javi Rodríguez o Hugo Sotelo. En su caso, el camino se cerró con una despedida emotiva y agradecida, dirigida tanto al club como a la afición. «Siempre os guardaré un cariño especial», señaló en su mensaje, antes de dedicar unas palabras al celtismo: «Gracias de corazón por todo el cariño que me habéis dado siempre, sois increíbles».

El centrocampista inicia ahora una nueva etapa lejos de Vigo, todavía pendiente de confirmación oficial sobre su próximo destino. Se va con el ascenso como último recuerdo y con una frase que resume su vínculo con el club: «Gracias por todo, Hala Celta».