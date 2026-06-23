El estadio municipal de Alozaina ya lleva el nombre del céltico Javi Rueda

Alozaina vivió este pasado domingo una tarde histórica con sabor celeste. El municipio malagueño rindió homenaje a Javi Rueda, jugador del Celta, con el acto oficial de nombramiento del nuevo Estadio Municipal Javier Rueda, un reconocimiento cargado de emoción, orgullo y cariño hacia uno de sus vecinos más ilustres.

La ceremonia reunió a numerosos vecinos, familiares, representantes institucionales, miembros de la directiva y alumnos de la Escuela Municipal de Fútbol, que arroparon al futbolista en una jornada concebida como una celebración del deporte base y del sentimiento de pertenencia. El acto tuvo como momento central el descubrimiento de la placa que da nombre a las instalaciones, ya convertidas oficialmente en el Nuevo Estadio Municipal «Javier Rueda».

Durante la tarde también se celebró la clausura del curso de la Escuela Municipal de Fútbol 2025/26, con la presencia de los niños y niñas que han participado en la temporada. Los jóvenes futbolistas, vestidos con los colores del club local, fueron protagonistas de una jornada en la que el Ayuntamiento quiso poner en valor el papel del deporte como punto de encuentro para el pueblo.

Javi Rueda, invitado de honor en el acto para renombrar el estadio de su pueblo con su nombre / Concello de Alozaina

Otro de los momentos destacados fue la presentación de la nueva equipación que lucirán los equipos de la escuela la próxima campaña. La puesta de largo se integró en un acto de marcado carácter familiar, en el que la figura de Javi Rueda sirvió como ejemplo para las nuevas generaciones de futbolistas de Alozaina.

El homenaje institucional reconoció la trayectoria, la humildad y la proyección deportiva del jugador celeste. Desde el Ayuntamiento se subrayó el orgullo que supone para la localidad contar con un futbolista que ejerce como embajador de Alozaina dentro y fuera del terreno de juego. «Hacemos pueblo a través del deporte», destacaron desde la institución municipal al agradecer la presencia de vecinos, familias, directiva y alumnado.

Javi Rueda, invitado de honor en el acto para renombrar el estadio de su pueblo con su nombre / Concello de Alozaina

La jornada concluyó con la inauguración de un mural dedicado a Javi Rueda, obra de Adrián Aguilar, que desde ahora preside el estadio. La intervención artística repasa distintas etapas del futbolista y refuerza el vínculo entre el jugador, su pueblo y unas instalaciones que ya llevan su nombre.