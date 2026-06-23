Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última cmapaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario.

Noticias relacionadas

Puedes seguir el minuto a minuto de todos los movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Julio Bernardo Marco Garcés y Marián Mouriño, en febrero pasado, antes de emprender el viaje hacia Salónica. / Marta G. Brea Veintiocho son multitud: el Celta activa la operación salida sin ofertas aún por Williot y Moriba Concluida con el ascenso del Fortuna una de las mejores temporadas de su historia, el Celta concentra ya todo su esfuerzo en la planificación del ilusionante curso venidero bajo la premisa de mantener al actual núcleo de futbolistas con una plantilla más corta. Claudio Giráldez considera «una locura» manejar un elenco de 28 jugadores, que es el número actual con el retorno de los cedidos, y el departamento que encabeza Marco Garcés se ha propuesto conseguir este verano el objetivo que no pudo lograr en los dos anteriores. Lee aquí toda la información.

R. V. Vigo celebra con el Celta Fortuna su ascenso a Segunda División / Marta G. Brea / Marta G. Brea Ascenso a Segunda División El Celta Fortuna sigue de fiesta El Celta Fortuna sigue de fiesta en el día después. Tras firmar el sábado en Balaídos ante la Ponferradina la página más brillante de su historia al conseguir el ansiado ascenso a Segunda División, hoy toca celebrarlo. La plantilla que dirige Fredi Álvarez, con la presidenta del club, Marián Mouriño, a la cabeza fue recibida por el alcalde, Abel Caballero, en el Concello. Tras la felicitación del máximo mandatario de la ciudad por la proeza alcanzada en la tarde del domingo, directivos, jugadores y técnicos trasladaron la algarabía a la Puerta del Sol, centro neurálgico de la celebración, donde también se unió la plantilla del Celta Integra, campeón de su categoría. Toda la información en este enlace.

El defensa del Celta Mihailo Ristic (d) juega un balón ante Aitor Ruibal, del Betis, durante el partido de LaLiga de fútbol que Celta de Vigo y Real Betis disputan en el estadio de Balaídos. EFE/Salvador Sas. (Betis) (Celta) / Salvador Sas / EFE Rumores El baile de nombres alrededor del Celta: el AEK de Atenas, interesado en Ristić Al margen de noticias oficiales, el mercado de fichajes sigue dejando especulaciones sobre idas y venidas, y en el Celta el nombre que ha sonado es el de Mihailo Ristić. El perfil de noticias sobre futbol Football Inside News apunta a que el AEK de Atenas está negociando el fichaje del defensa céltico Mihailo Ristić. Todo apunta a que el lateral izquierdo serbio, que queda libre, dejará el club vigués. El AEK se ha convertido en una opción seria y ya se están llevando a cabo conversaciones para llegar a un acuerdo, afirma esa fuente en X.

Víctor P. Currás La celebración del ascenso del Celta Fortuna a Segunda División, en imágenes / Marta G. Brea Celta Fortuna Una asistencia de Primera: los 18.007 espectadores del Celta-Fortuna superaron los del Almería-Málaga Era un día para recordar y la respuesta estuvo a la altura. El partido entre el Celta Fortuna y la Ponferradina de este sábado forma parte ya de la historia del fútbol gallego por múltiples motivos. No sólo por el ascenso del conjunto de Fredi Álvarez a Segunda División, sino por la asistencia registrada en un estadio de Balaídos que vivió una gran fiesta para despedir la temporada 2025/26 de la mejor forma posible. La movilización del celtismo —y los aficionados bercianos— agotó casi todo el aforo del recinto, donde ya se vislumbran las nuevas 792 butacas que se estrenarán en agosto. La cifra oficial de espectadores fueron 18.007 personas según los datos divulgados por el club, récord histórico para el filial al superar los 13.500 registrados ante el Deportivo de La Coruña en enero de 2024.

R. V. Tercer partido amistoso del Real Club Celta de Vigo de la pretemporada 2024-2025, disputado contra el Sporting de Gijón a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Afouteza, en Mos. Williot Theo Swedberg. FUTBOL. PRIMERA DIVISION / Marta G. Brea / FDV Amistosos de verano El Sporting de Gijón hará en Vigo su ‘stage’ de pretemporada y jugará contra el Celta en A Lomba El Real Sporting de Gijón realizará este verano parte de su pretemporada fuera de Mareo. A diferencia de lo ocurrido la pasada campaña, el conjunto asturiano tiene previsto llevar a cabo un 'stage' en Vigo durante la semana del 20 de julio, con una duración estimada de cuatro o cinco días. Durante esa concentración, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón disputará dos partidos amistosos. Uno de ellos ya está confirmado y será ante el Celta de Vigo. El encuentro se jugará el sábado 25 de julio en el estadio de A Lomba.

Andrés Antañón en la Ciudad Deportiva Afouteza. / Alba Villar Cantera Nuevo reconocimiento a la cantera: Anxo Rodríguez y Andrés Antañón, seleccionados con España para el Europeo Sub-19 La cantera del Celta sigue sumando éxitos en todas las categorías. A la espera del desenlace en la final del Ascenso a Segunda División del Celta Fortuna, dos jugadores del filial ya tienen plan para este verano. Anxo Rodríguez y Andrés Antañón han entrado en la convocatoria definitiva de la selección española sub-19 para disputar el Europeo de la categoría. Disputarán como mínimo tres partidos: contra Gales (28 de junio a las 19 horas), Dinamarca (1 de julio, 19 horas) y Alemania (4 de julio, 15 horas).

Óscar Maya-Belchí Borja Iglesias, en la entrevista. / Lavandeira jr Entrevista Borja Iglesias: «Nunca he sido más feliz que en el Celta, es el equipo de mi vida» Borja Iglesias llega a la entrevista (en este enlace) bajo una intensa lluvia sobre Chattanooga (Tennessee). «Como en casa», bromea. Espera su estreno en un Mundial mientras reflexiona sobre su lucha contra la homofobia en el fútbol. Lidia con las críticas porque se siente «bien», las entiende «como parte del cambio», un peaje, que también sufre su familia. «Les debería de pedir perdón porque por culpa de cómo hablo o lo que digo salen salpicados ellos», reconoce. Un Borja que forma parte de los 26 convocados para el Mundial.

R. V. Jan Virgili, en una imagen de archivo con el Mallorca. / EFE Rumores El baile de nombres alrededor del Celta: el club vigués pregunta por Jan Virgili y mantiene vivo el frente Ounahi El mercado celeste sigue sumando nombres propios. Según la información avanzada por el experto en el mercado de fichajes Matteo Moretto, el Celta ha preguntado por Jan Virgili, extremo izquierdo de 19 años que pertenece al Mallorca y que se ha convertido en una de las piezas jóvenes más atractivas del mercado. El interés vigués no sería el único. Roma y Benfica también habrían sondeado la situación del futbolista, mientras que la opción del Betis quedaría descartada en este momento. Virgili, jugador de desborde y proyección, encaja en el perfil de apuesta joven que el club celeste viene vigilando en los últimos mercados. Además, Moretto dejó otra frase de peso para el celtismo: «Ojo al Celta, que quiere también a Ounahi». El centrocampista marroquí, otro de los nombres vinculados en los últimos días, aparece así como una vía abierta para reforzar la medular.

Julio Bernardo Fredi da instrucciones a sus futbolistas durante el entrenamiento matinal en Afouteza. / Marta G. Brea Final por el ascenso a Segunda Fredi: «Intentaremos que este enamoramiento acabe en matrimonio» Fredi Álvarez encara el segundo y definitivo asalto de la final por el ascenso a Segunda División con fundadas expectativas de «hacer historia» elevando al filial del Celta al fútbol profesional en un «difícil» duelo contra la Ponferradina que «ha generado mucha ilusión en la gente» y congregará a cerca de 20.000 celtistas en Balaídos, que rozará el lleno. El preparador del Fortuna, que hace una semana, tras el empate registrado en El Toralín, se declaraba enamorado de su equipo, expresaba su confianza en que la historia de amor que esta temporada vive con sus futbolistas concluya felizmente. «Intentaremos que este enamoramiento acabe en matrimonio», proclamaba este viernes Fredi, que en la rueda de prensa previa al encuentro pedía «dar un paso entre todos para entrar en la historia del club». La pieza completa con sus declaraciones antes del trascendental choque, en este enlace.