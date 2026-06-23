El Celta abre la puerta de salida a varios canteranos para aligerar la plantilla

La necesidad de adelgazar plantilla dibuja un futuro incierto sobre la continuidad en el Celta de varios canteranos incorporados en los últimos años al primer equipo. El club se ha impuesto la tarea de rebajar a 23 o 24 el número de fichas profesionales y ello implica encontrar un nuevo destino a futbolistas de la casa con poco protagonismo el pasado curso y escasas opciones de disponer de minutos la próxima temporada. El Celta contempla tanto la posibilidad de una cesión como una venta, aunque en este último caso se guardaría una opción de recompra, como ocurrió en el reciente traspaso de Miguel Rodríguez al Utrecht. En esta situación se encuentran Hugo Sotelo, Carlos Domínguez y Manu Fernández, además de Damián Rodríguez, que ya jugó la mitad de la pasada temporada a préstamo en el Racing de Santander, y podría repetir (ahora en Primera División) cesión en el conjunto cántabro.

Sotelo, el primero de los que se consolidó en el primer equipo, ya tanteó la posibilidad de salir el pasado verano, pero Giráldez lo quería entonces abordo y el club priorizó que se quedara. La situación ha cambiado este verano debido al menguante protagonismo del mediocentro vigués a medida que iba avanzando la temporada. El canterano fue uno de los habituales en el mutable once del preparador celeste en los primeros partidos de liga, pero la irrupción de Miguel Román y el fichaje en enero de Matías Vecino fueron restándole cada vez más protagonismo hasta convertir al vigués en un actor secundario, incluso después la lesión del gondomareño y los problemas físicos que durante bastantes jornadas afectaron al pivote uruguayo. En el tramo final de temporada, Giráldez prefirió dar la alternativa como mediocentro a Fer López a conceder minutos a Sotelo. Finalmente, el mediocampista vigués concluyó la temporada con 1.606 minutos sobre sus piernas, algo más de lo que jugó el curso anterior con una competición menos.

Con estas premisas, ya desde antes de finalizar la pasada temporada, se deslizó desde el entorno del futbolista la posibilidad de salir traspasado este verano, opción a la que el Celta no era hace unos meses remiso y ahora se muestra mucho más propicio. El problema es que el interés por el jugador se ha enfriado coincidiendo con la pérdida de protagonismo que ha sufrido en los últimos meses. Otro contratiempo es que la cotización del jugador ha caído también de forma notable. Su valor de mercado, que entre junio octubre pasado se multiplicó por tres, desde los 4 hasta los 12, millones se desplomó en los siete meses siguientes hasta los 5 millones actuales. El Celta carece por ahora de ofertas por Sotelo. No se forzará su salida, pero el jugador es consciente de que será muy complicado tener minutos. Se contempla tanto una cesión como un traspaso, en este caso con opción de recompra.

No más favorable es la situación de Carlos Domínguez, cuya cuota de minutos en LaLiga cayó la pasada temporada a la mitad con respecto al curso precedente. Marcos Alonso cierra al paso al canterano y la idea del Celta de fichar este verano a un par de centrales complica su continuidad. Carlos parece además resuelto a salir en busca de un equipo (preferentemente de Primera División) que pueda ofrecerle los minutos de juego que actualmente se le niegan en Vigo. El jugador, que piensa más en una cesión que en una venta, no tiene prisa por salir. Quiere evaluar opciones. Tiene contrato hasta junio de 2028, fecha en la que también concluyen su vínculo Sotelo, Manu Fernández y Damián.

La continuidad de Manu Fernández parece también muy complicada por el exceso de equipaje en la plantilla y la falta de minutos del ferrolano, que apenas tuvo algo de protagonismo en el arranque de curso. A partir de noviembre, su cuota de minutos cayó en picado, tanto en LaLiga como en la Europa League. Entre los meses de febrero y junio el central canterano tan solo disputó en la competición doméstica 50 minutos en 2 partidos.

Algo diferente es el caso de Damián Rodríguez, que ya recorrió el camino de salida en el pasado verano de invierno con su cesión al Racing de Santander. Con su ascenso a Primera División, el conjunto cántabro tiene la opción de renovar la cesión del mondaricense hasta junio de 2027. El Celta espera respuesta, pero si Damián no continúa en el Racing se le buscaría una nueva cesión en otro equipo.

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En el polo opuesto se encuentra Yoel Lago, a quien en el pasado mes de enero el Celta abrió la puerta de salida tras comunicarle Claudio Giráldez que iba a tener muy pocos minutos. El central estuvo muy cerca de recalar en la Cultural Leonesa, pero finalmente decidió quedarse para disputar el puesto a Starfelt. La lesión de larga duración del zaguero sueco dio, sin embargo, un giro de 180 grados a la situación, concediéndole una oportunidad que el chico no desaprovechó. Su buen rendimiento en la recta final del campeonato