El Fortuna sube a Segunda, ¿qué cambia para el Celta?: sueldos, fichas, extracomunitarios y partidos en Balaídos

El ascenso del Celta Fortuna a LaLiga Hypermotion, más conocida como Segunda División, supone el salto del filial celeste al fútbol profesional. Un hito en lo deportivo y en lo social, pero también un nuevo reto para el club. El cambio de categoría implicará varias modificaciones en la gestión de la cantera, aunque el club vigués prevé ser todo lo continuista que pueda.

La primera gran diferencia llega con toda la normativa de LaLiga. El filial abandona Primera Federación, regida por la RFEF, y entra de lleno en el control financiero del organismo que preside Javier Tebas. Esto obligará a que todos los futbolistas inscritos en la plantilla del Fortuna deberán tener un contrato profesional con un salario mínimo sujeto al convenio colectivo AFE-LaLiga. A 22 de junio de 2026, el mínimo garantizado en Segunda es de 98.000 euros por temporada —en Primera División es de 195.000 y en Primera RFEF era de 35.000—. Hasta tres futbolistas podrían cobrar un mínimo reducido de 85.500 siempre que tengan menos de 23 años y lleven perteneciendo al club al menos tres temporadas. De todas formas, desde A Sede esperan que muchos jugadores con ficha del juvenil puedan seguir subiendo y siendo importantes con el Fortuna en Segunda.

Para hacer frente a esos nuevos sueldos, el Celta contempla un aumento de los ingresos gracias al ascenso. Sin hablar todavía de cantidades fijas, la entidad viguesa maneja una estimación de ingresos cercana a los 10 millones por la participación del Fortuna en la división de plata del fútbol español, principalmente gracias a los derechos televisivos.

¿Giráldez podrá seguir llamando a jugadores del Fortuna?

Otra de las grandes preguntas es si los futbolistas del filial podrán seguir jugando puntualmente con el primer equipo a las órdenes de Claudio Giráldez. La respuesta es sí, aunque con matices importantes en función de la edad de cada uno. Todos los menores de 23 años —tomando como referencia el 1 de enero de la temporada— podrán recorrer la pasarela entre el filial y el primer equipo en camino de ida y vuelta. Es decir, podrán participar tanto con el Fortuna en Segunda como con el Celta en Primera. La normativa es otra en caso de los más veteranos, como Joel López y otros jugadores que ya no encajen como sub-23. Estos futbolistas solo podrán tener ficha con el equipo A o con el B, pero no alternar, lo que forzará al club a tomar una decisión durante este verano sobre en cuál de las dos plantillas incluirlos. Más margen tendrá con los porteros, ya que el abanico para alinearlos en ambos equipos se amplía hasta los 25 años.

Marta G. Brea / Eli Regueira

Por otro lado, los jugadores del primer equipo del Celta no podrán bajar al filial aunque vaya a militar en una categoría profesional. Ningún descarte de Claudio Giráldez, aunque haya pasado por la cantera, podrá ser degradado al Fortuna si ya ha tenido ficha con el primer equipo en la misma temporada.

Una limitación de la que se libra el Celta Fortuna al formar parte de la familia de LaLiga Hypermotion es la de no más de 18 futbolistas mayores de 23 años, que le afectaba en Primera RFEF. Ahora el club podría firmar el número de futbolistas mayores de 23 años que estimase oportuno siempre dentro del máximo de 25 licencias. Sin embargo, con el ascenso surge una nueva barrera: un club puede inscribir hasta un máximo de dos jugadores extranjeros no comunitarios, y esos dos pueden alinearse simultáneamente —en Primera el máximo es de tres—.

Y por último, ¿dónde y cuándo jugará el Fortuna? Mientras no esté construido el miniestadio en la Ciudad Deportiva Afouteza, primer y segundo equipo tendrán que compartir campo. El municipal de Barreiro no reúne las condiciones que exige LaLiga de capacidad para 6.000 espectadores sentados, así que el Fortuna no podrá disputar ninguno de sus partidos en el campo de Lavadores. Esto supondrá una prueba de estrés nunca antes vista para el césped de Balaídos, que tendrá que soportar en la temporada 2026-2027 un mínimo de 44 partidos entre Primera, Segunda y Europa League. En la medida que el Celta pueda tener poder de decisión en los horarios o en los calendarios, tendrá que decidir si pide que el Celta y el Fortuna disputen sus partidos como local en semanas alternas o reunir ambos encuentros en un mismo fin de semana con el objetivo de darle un descanso al campo por un tiempo más prolongado.