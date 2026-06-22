El ascenso no modificará la hoja de ruta del Celta Fortuna

No se han apagado las celebraciones por el ascenso del Fortuna y el club ya ha dado los primeros pasos para planificación del nuevo proyecto en el fútbol profesional. El ascenso a Segunda División no modificará la hoja de ruta del filial, cuya gran prioridad será, como hasta ahora, acelerar el proceso de llegada de los futbolistas de la cantera al fútbol profesional. La filosofía va a ser la misma y no habrá grandes cambios en la plantilla, que no prevé un desembolso extra en fichajes, aunque podría incorporar algún futbolista con experiencia para dar poso a la plantilla.

Por ahora, la gran prioridad del club es asegurarse la continuidad de Fredi Álvarez, artífice de la proeza, cuyo actual contrato expira a final de mes. «Queremos que siga Fredi. Ha demostrado en el campo lo que significa para el proyecto y para la cantera», declaraba a la TVG Marián Mouriño durante la celebración del ascenso en Porta do Sol.

El propio Fredi admitía ayer, durante la recepción que Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, ofreció a la plantilla del Fortuna en Santiago que las negociaciones para su renovación están en marcha. «El club ya me trasladó hace tiempo que desean que continúe al mando de este equipo. Vamos a descansar y veremos qué ocurre en los próximos días», manifestaba al canal autonómico el técnico, que se autodefinía como una persona «optimista» cuando se le preguntaba sobre su continuidad. El técnico desvelaba también que hace un par de días había hablado brevemente de su renovación con Álex Otero, uno de los hombres fuertes de la dirección deportiva, pero matizó, sin dar detalles, que todavía «quedaban cosas» (en referencia a la cuestión económica) por concretar.

Pese a que la gran campaña de Fredi con el Fortuna ha llamado la atención más allá del Padornelo y el moañés tiene propuestas para entrenar en el fútbol profesional, en la Calle del Príncipe se muestran optimistas sobre su renovación. La cuestión económica no es el principal factor que motiva al morracense, que valora la confianza y el respaldo recibido del club, se encuentra muy a gusto en su actual cargo y por razones familiares priorizaría seguir en Galicia. En pocos días dará una respuesta.

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Por lo que respecta a la nueva plantilla, no se esperaban más que algunos pequeños retoques. Se mantendrá el actual bloque -todos los futbolistas, salvo Jaime Vázquez, que regresa al Oviedo tras su cesión y David de la Iglesia, que apunta a seguir, tienen contrato en vigor- con idea de seguir acelerando procesos para los valores emergentes del equipo juvenil. Queda por ver qué futuro espera a Joel López y Hugo González, que realizarán la pretemporada con el primer equipo, pero tienen difícil encaje el próximo curso con Giráldez por la necesidad de adelgazar plantilla.