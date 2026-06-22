Alfonso Rueda recibe al Celta Fortuna tras sellar su ascenso a Segunda División y alaba la «apuesta por la cantera» del club

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha alabado este lunes el trabajo «espectacular» del Celta en los últimos años, que ha considerado un «aperitivo de lo que queda por venir».

Rueda ha recibido a los integrantes del cuerpo técnico, deportivo y directivo del Celta Fortuna, equipo filial del Celta de Vigo, que este fin de semana ratificó su ascenso a Segunda División, la primera vez que el filial celeste jugará en esa categoría.

El presidente gallego, acompañado por el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y otros representantes de la Xunta, ha incidido en la «apuesta por la cantera» del conjunto vigués; «un mérito enorme», ha señalado, y ha destacado la identificación de muchos aficionados de Galicia, no solo de Vigo, con el Celta.

El capitán del Celta Fortuna, Pablo Meixús, ha agradecido, en representación de la plantilla, el recibimiento en la sede institucional de la Xunta y ha destacado que la próxima temporada habrá dos equipos del Celta representando tanto a Vigo como a Galicia en las dos máximas categorías del fútbol profesional; «un éxito conseguido gracias al trabajo de todos», ha concluido.

El entrenador del equipo, Fredi Álvarez, ha animado a todos a disfrutar del momento, un trabajo que tiene «muchas horas detrás», ha explicado; y ha mostrado su deseo de que el ascenso sea el primer paso de más éxitos en el futuro.

«Gracias a todos. Muchos jugadores estáis aquí desde pequeños y muchos otros lo han intentado antes pero sois vosotros los que lo habéis conseguido, así que a disfrutarlo y a por todas», les ha arengado la presidenta del club, Marián Mouriño.

La máxima dirigente del club vigués ha mostrado su orgullo por la llegada del conjunto filial «al fútbol profesional» -Segunda División- por primera vez en sus 103 años de historia que, junto con la segunda participación consecutiva en competiciones europeas del primer equipo y sus quince temporadas consecutivas en primera marcan «un hito» para el conjunto vigués, según ha reconocido.

En la expedición del Celta no estaban presentes algunos de sus jugadores más destacados, como Anxo Rodríguez y Andrés Antañón, que se han incorporado ya al combinado español sub19 para disputar el campeonato de Europa; u otros que tenían permiso del club para iniciar sus vacaciones.

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Al acabar los discursos se ha producido el tradicional intercambio de regalos; camiseta del Celta Fortuna con el dorsal 2026 y la palabra Ascenso, en la parte trasera para el titular de la Xunta; y chaqueta náutica con el logo Galicia Calidade para la presidenta Mouriño.