¿Qué hace Touriñán infiltrado entre aficionados del Celta Fortuna viendo la final por el ascenso a Segunda en Balaídos?
El humorista gallego, reconocido seguidor deportivista, presenció el Celta Fortuna-Ponferradina y compartió un mensaje de ánimo al jugador del equipo visitante Borja Valle tras la eliminación berciana en el play-off de ascenso
La presencia de Xosé Antonio Touriñán en las gradas de Abanca Balaídos no pasó desapercibida. El humorista gallego, reconocido seguidor del Deportivo de La Coruña, eterno rival del Celta, fue visto este domingo en el estadio vigués durante el partido de vuelta del play-off de ascenso a Segunda División entre el Celta Fortuna y la Ponferradina.
El encuentro acabó con una contundente victoria del filial céltico por 4-1, un resultado que permitió a los de Fredi subir a la categoría de plata del fútbol español, y por ende, dejó fuera de ese sueño a la Ponferradina. Varios aficionados compartieron en redes sociales imágenes del actor en la grada, e incluso alguna instantánea junto a seguidores que se acercaron a saludarlo. Éstos no perdieron la oportunidad para tirar de retranca para comentar la presencia de Touri en el coliseo vigués: «Foi o amuleto de hoxe»; «Grande Touriñan viendo al mejor equipo de Galicia», escribieron en la red social X.
Pero la pregunta era inevitable: ¿qué hacía un acérrimo deportivista presenciando en directo un partido del Celta Fortuna en Balaídos? La respuesta está en la relación personal que une a Touriñán con Borja Valle, futbolista de la Ponferradina y antiguo jugador del Deportivo, club en el que militó durante varias temporadas.
La amistad entre ambos se forjó lejos de los terrenos de juego. Durante la pandemia, Valle llegó a participar en los directos humorísticos que Touriñán compartía con el también cómico David Perdomo, una conexión que el humorista volvió a demostrar tras el desenlace del partido.
Después de la derrota, Touriñán publicó una historia en su perfil de Instagram para mandar un mensaje de ánimo al jugador berciano: «Amigo, a levantarse e a volver a intentalo. Moi orgulloso de ti».
Su última visita a Balaídos
La imagen de Touriñán en Balaídos llega meses después de otra visita del humorista al estadio vigués. En el marco del programa de la TVG «A miña gran cidade», presentado por Noelia Rey, el cómico coruñés compartió jornada con la presidenta del Celta, Marián Mouriño.
Ambos recorrieron las instalaciones célticas, visitaron el museo del club y protagonizaron una divertida partida de futbolín tanto en Balaídos como en la ciudad deportiva Afouteza. El programa, centrado en la ciudad de Vigo, recuperó así el espíritu de «O Noso Derbi» con una peculiar alianza entre una dirigente celeste y un invitado de marcada simpatía deportivista.
En aquella emisión, Touriñán descubrió algunos de los rincones más representativos de Vigo acompañado por Mouriño, en una entrega que combinó fútbol, humor, gastronomía y anécdotas compartidas. Esta vez, sin cámaras de televisión de por medio, el humorista regresó a Balaídos por un motivo mucho más personal: apoyar a un amigo en una tarde amarga.
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