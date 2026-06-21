Fin de fiesta en Porta do Sol

Tras una larga noche de celebración, la jornada festiva comenzó para los chicos del Fortuna con la recepción en el Concello, adonde la expedición celeste encabezada por la presidenta, Marián Mouriño, llegó hacia las 20.15 horas, una vez concluido el partido de la selección española contra Arabia Saudí.

Allí los esperaban el alcalde, Abel Caballero, y la plana mayor del gobierno local, que fueron saludando uno a uno a los integrantes de la plantilla y el cuerpo técnico.

Fue acto breve, en el que no faltaron las felicitaciones elogios por la gesta tan merecidamente rubricada, y la foto de familia en la lonja del Concello de todos los asistentes.

Marta G. Brea

Faltaron apenas a la recepción Andrés Antañón y Anxo Rodríguez, que ayer se incorporaron a la concentración de la selección española sub 19 que participará en la próxima Eurocopa de la categoría que arranca el próximo día 28 en Gales, y el asturiano Jaime Vázquez, cuyo dorsal fue portado por su compañero Vicente de Andrade.

Aficionados celestes durante el acto celebrado ayer en Porta do Sol. | MARTA G.BREA

Tras la foto familiar, la expedición celeste se desplazó a pie hasta Porta do Sol, donde les esperaban varios centenares de celtistas para rendirles un último homenaje antes de las vacaciones. Allí, a ritmo de música y cánticos, se celebró el fin de fiesta, con la presentación uno a uno de los miembros del equipo, el técnico, Fredi Álvarez y, finalmente, la presidenta del club.

El delantero Álvaro Marín fue el encargado de actuar como maestro de ceremonias Antes de acordarse de los ausentes, Marín agradeció al celtismo su apoyo. «Quiero agradeceros a vosotros por el apoyo, por estar en Balaídos en un momento duro para nosotros pero que lo sacamos adelante. Va por vosotros», proclamó el artillero antes de presentar con gracejo a sus compañeros.

Una imagen de la recepción al equipo en la lonja del Concello. | MARTA G. BREA

Palabras de Fredi

Pasó Marín el turno de palabra a Fredi Álvarez, el artífice de la gesta, quien celebró la comunión que el Fortuna para conseguir un hito nunca antes visto. «Es un día muy especial para todos nosotros, es un día especial porque todos sabéis que hemos hecho algo que no se había hecho nunca, que es subir a Segunda División. Para nosotros es algo tremendo», aseguró Fredi, que hizo partícipes de la gesta a todos integrantes de la cantera de A Madroa: «Eso representa lo que es el celtismo ahora mismo, representa el trabajo, el esfuerzo, la fe de muchísimas personas que están en la sombra, que no se ven, de empleados, de todos los entrenadores del fútbol base que hacen buenos a estos jugadores. Yo solamente los pongo, ya vienen enseñados y el trabajo se hace desde abajo». Y no se olvidó el preparador céltico de los integrantes de su cuerpo técnico: «En la sombra está mi cuerpo técnico, 19 personas, 19 casi nada. Todos tienen una función y cada cual más importante. No están en el foco, pero quiero agradecer su trabajo y su esfuerzo».

Visiblemente emocionada, tomó luego la palabra la presidenta celeste, que destacó el orgullo del club por una hazaña hasta ahora inédita: «Qué emoción estar hoy aquí celebrando el ascenso a la Liga Hypermotion. Estamos superorgullosos de que representéis un proyecto que lleva años haciéndose en la Madroa, hoy están aquí alcanzando el sueño que muchos trataron y lucharon antes. Hemos estado en varios play-offs, pero son ellos los que han hecho historia y los que han conseguido este ascenso. Un aplauso para ellos», dijo Mouriño

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Como remate final a la celebración subieron al estrado los integrantes del Celta Integra, campeones de la última Liga Genuine. Juntos despidieron las celebraciones a ritmo de Oliveira de Cen Anos y el clásico de Queen We are de Champions.