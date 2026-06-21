El Celta Fortuna sigue de fiesta
La plantilla del filial celeste, recibida por Abel Caballero en el Concello, festeja después el salto a la categoría de plata con miles de celtistas en Porta do Sol
El Celta Fortuna sigue de fiesta en el día después. Tras firmar el sábado en Balaídos ante la Ponferradina la página más brillante de su historia al conseguir el ansiado ascenso a Segunda División, hoy toca celebrarlo. Tras la tregua concedida a la selección española, la cantera celeste volvió a recuperar el protagonismo deportivo en Galicia.
La plantilla que dirige Fredi Álvarez, con la presidenta del club, Marián Mouriño, a la cabeza fue recibida por el alcalde, Abel Caballero, en el Concello. En el acto también estuvieron presentes otros representantes del club, entre ellos Sergio Álvarez y el director deportivo, Marco Garcés, que acompañaron a la plantilla en una jornada de celebración institucional antes de trasladar la fiesta a la calle.
Tras la felicitación del máximo mandatario de la ciudad por la proeza alcanzada en la tarde del domingo, directivos, jugadores y técnicos trasladaron la algarabía a la Puerta del Sol, centro neurálgico de la celebración, donde también se unió la plantilla del Celta Integra, campeón de su categoría.
El primer equipo filial gallego que sube a la división de plata del fútbol profesional recibió el merecido homenaje de su afición en el centro de la ciudad entre cánticos y aplausos de una hinchada que ha alcanzado esta temporada dos de sus mejores sueños: la clasificación europea por segundo año consecutivo del primer equipo y el ansiado ascenso del Celta Fortuna a Segunda División.
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- Davila 20/06/2026