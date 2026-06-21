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El Celta Fortuna sigue de fiesta

La plantilla del filial celeste, recibida por Abel Caballero en el Concello, festeja después el salto a la categoría de plata con miles de celtistas en Porta do Sol

Vigo celebra con el Celta Fortuna su ascenso a Segunda División

Vigo celebra con el Celta Fortuna su ascenso a Segunda División

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Vigo celebra con el Celta Fortuna su ascenso a Segunda División / Marta G. Brea / Marta G. Brea

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R. V.

El Celta Fortuna sigue de fiesta en el día después. Tras firmar el sábado en Balaídos ante la Ponferradina la página más brillante de su historia al conseguir el ansiado ascenso a Segunda División, hoy toca celebrarlo. Tras la tregua concedida a la selección española, la cantera celeste volvió a recuperar el protagonismo deportivo en Galicia.

La plantilla que dirige Fredi Álvarez, con la presidenta del club, Marián Mouriño, a la cabeza fue recibida por el alcalde, Abel Caballero, en el Concello. En el acto también estuvieron presentes otros representantes del club, entre ellos Sergio Álvarez y el director deportivo, Marco Garcés, que acompañaron a la plantilla en una jornada de celebración institucional antes de trasladar la fiesta a la calle.

Vigo celebra con el Celta Fortuna su ascenso a Segunda División

Vigo celebra con el Celta Fortuna su ascenso a Segunda División / Marta G. Brea / Marta G. Brea

Tras la felicitación del máximo mandatario de la ciudad por la proeza alcanzada en la tarde del domingo, directivos, jugadores y técnicos trasladaron la algarabía a la Puerta del Sol, centro neurálgico de la celebración, donde también se unió la plantilla del Celta Integra, campeón de su categoría.

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El primer equipo filial gallego que sube a la división de plata del fútbol profesional recibió el merecido homenaje de su afición en el centro de la ciudad entre cánticos y aplausos de una hinchada que ha alcanzado esta temporada dos de sus mejores sueños: la clasificación europea por segundo año consecutivo del primer equipo y el ansiado ascenso del Celta Fortuna a Segunda División.

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