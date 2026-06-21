Una asistencia de Primera: los 18.007 espectadores del Celta-Fortuna superaron los del Almería-Málaga

Era un día para recordar y la respuesta estuvo a la altura. El partido entre el Celta Fortuna y la Ponferradina de este sábado forma parte ya de la historia del fútbol gallego por múltiples motivos. No sólo por el ascenso del conjunto de Fredi Álvarez a Segunda División, sino por la asistencia registrada en un estadio de Balaídos que vivió una gran fiesta para despedir la temporada 2025/26 de la mejor forma posible.

La movilización del celtismo —y los aficionados bercianos— agotó casi todo el aforo del recinto, donde ya se vislumbran las nuevas 792 butacas que se estrenarán en agosto. La cifra oficial de espectadores fueron 18.007 personas según los datos divulgados por el club, récord histórico para el filial al superar los 13.500 registrados ante el Deportivo de La Coruña en enero de 2024.

La celebración del ascenso del Celta Fortuna a Segunda División, en imágenes / Marta G. Brea

El dato, no obstante, no tiene en cuenta a aquellos aficionados que llegaron al recinto durante la segunda parte y que tenían también entrada con butaca asignada. Así, adquiere aún mayor importancia si lo comparamos con otros ejemplos del fútbol nacional, demostrando que fue una asistencia más propia de Primera División o equipos «históricos» que de unos canteranos.

La final del play off de ascenso a Primera entre Almería y Málaga congregó a 17.825 espectadores en el antiguo estadio de los Juegos Mediterráneos. Pese a disponer de una capacidad similar, haber un premio mayor y el masivo desplazamiento (de 200 kilómetros) de la afición blanquiazul.

Si ampliamos el foco a la temporada ya finalizada en la máxima categoría del fútbol nacional, la hazaña de Antañón, Burcio, Hugo González o Meixús cobra más importancia. Según datos de Transfermarkt, equipos como Villarreal (17.989) o Mallorca (17.737) registraron una asistencia media inferior a la cifra del sábado en Balaídos. Todo ello con estadios con más capacidad que el vigués.

Mayor ocupación para un filial como local

La gesta del Fortuna de Fredi, un equipo con nombre propio ya para la posteridad, es también un hito para la historia de las canteras en nuestro país. En los últimos 15 años solamente dos encuentros tuvieron una asistencia mayor jugando un filial como local. La mayor llegó en el Bilbao Athletic-Cádiz del 20 de junio de 2015 en San Mamés, con unos 32.100 espectadores. Dos años más tarde el Valencia Mestalla-Albacete del play off de ascenso desde Segunda B superó los 23.000 espectadores.

De esta manera el 78% de ocupación registrado ayer en Vigo tiene aún más valor, ya que los otros estadios duplican el aforo actual de Balaídos. En cualquier caso, el récord de este tipo de encuentros sigue en el Real Madrid Castilla-Bilbao Athletic de 1983 en el que, según crónicas de la época, se registraron más de 60.000 espectadores.