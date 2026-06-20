El Fortuna culmina una temporada histórica del Celta y del celtismo

Los jóvenes han honrado a sus mayores. El Fortuna se ha clasificado por primera vez para disputar la Segunda División, esa categoría en la que tantas temporadas ha militado el primer equipo. Se ha convertido en uno de los escasos filiales, siempre de clubes más millonarios que el vigués, que ha alcanzado el fútbol profesional.

Y lo ha hecho con la brillantez que se le supone a su talento, pero también con un oficio que excede su corta edad. El Celta volverá a jugar en Europa y el Fortuna se medirá a equipos históricos. Se le complica la tarea a un celtismo que ayer respondió de manera asombrosa, con casi 20.000 espectadores en Balaídos, y sosteniendo a sus chicos en los malos momentos. Que no fueron excesivos. Sólo, quizá, al final de la primera parte.

Una descoordinación en el despeje de la defensa, en una jugada sin aparente peligro, había permitido a la Ponferradina igualar al descanso el gol inicial del Celta Fortuna, que había controlado mejor el balón y se había aproximado con mayor peligro al área rival. Hugo González había adelantado al filial celeste gracias a un pase de Antañón que el valenciano aprovechó con clase, eludiendo la salida del portero visitante. El propio Hugo dispuso de dos ocasiones más, una de ellas tras una brillante acción individual. La Ponferradina capeó como pudo esa fase y acabó encontrado el empate en una jugada embarullada que supo convertir Borja Valle, ex del Celta B y del Deportivo.

Fredi supo calmar en el descanso cualquier atisbo de pánico que sus pupilos hubieran podido sentir. El Fortuna volvió a salir con empaque tras el descanso y un desmarque de Marín en el área concluyó con un claro penalti que Hugo González convirtió con su frialdad características.

Y ahí se acabó el partido porque la Ponferradina, aunque amagaba peligro con su juego directo, se desprotegió atrás y los locales encontraron espacio para disfrutar a la contra.

Marta G. Brea

Somuah sentenció con el tercero, los jugadores visitantes perdieron la esperanza y alguno, también los nervios, y ya en el descuento anotó Capdevila el cuarto. Un año para recordar en suma como preámbulo de las ilusiones, algunas inéditas, que aguardarán tras las vacaciones veraniegas.