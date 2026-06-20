El Celta Fortuna, a por el último arreón

El Celta Fortuna necesita un último arreón frente a la Ponferradina en el histórico desafío de alcanzar la Segunda División por primera vez 102 años, 9 meses y 28 días de existencia del club. Recibe el irreverente grupo de Fredi Álvarezal avezado cuadro berciano (Balaídos, 18.30 horas, DAZN, Movistar Primera RFEF, TVG2) en medio de una ambiente excepcional, con el coliseo celeste rondando el lleno y la sensación de estar delante de una oportunidad difícilmente repetible, que no se puede desaprovechar.

«Tenemos que dar un paso entre todos para entrar en la historia del club», reclamaba Fredi Álvarez, que volvía a destacar la mayor experiencia de un rival que suma tres eliminatorias por el ascenso en las últimas tres campañas.

Aunque el empate favorece a los celestes, que ascenderían si persiste la igualdad en el marcador una vez concluida la prórroga por su mejor clasificación en la fase regular, el entrenador del filial no contempla otro escenario que la victoria. «No podemos esperar a que el empate nos pueda servir», advertía el estratega céltico, que pedía un plus ofensivo sobre el ejercicio de madurez firmado hace una semana en El Toralín.

La buena noticia es que Fredi va a disponer de todo su arsenal. Todos están disponibles y llegan a la cita más importante del curso (y de sus incipientes carreras) en plenitud de facultades, con algo de nervios, pero con la ilusión desatada y el impagable empuje de 20.000 gargantas –restaban ayer apenas por canjearse 1.400 entradas– tirando del equipo.

Ficha y alineaciones probables / FdV

Sin grandes cambios

No se esperan grandes cambios con respecto al once que empató sin goles en El Toralín o el que disputó hace 15 días en Balaídos la vuelta de la semifinal contra el Europa. Apenas dos o tres plazas están en disputa. Pablo Gavián y Germain Milla optan al carril derecho, mientras que Andrés Antañón se disputa junto a Dela y Capdevila un puesto en el eje de la línea medular. Todos cuentan con opciones de ser titulares.

El resto del equipo parece más o menos claro. Coke estará bajo el travesaño y no se esperan novedades en la reconocible línea de tres centrales que habitualmente vienen conformando Kike Ribes, Pablo Mexús y Anxo Rodríguez.

Milla y Gavián pugnan por una plaza en el carril derecho, mientras que Joel López, ya completamente restablecido de las molestias que arrastraba en las últimas semanas, se moverá por el izquierdo.

En el medio, parece seguro Hugo Burcio, con Andrés Antañón como compañero más probable, pero sin descartar otras opciones con más experiencia, como Adrià Capdevila o Dela. En el frente ofensivo, tampoco se adivinan grandes novedades. Hugo González apunta al costado derecho y Óscar Marcos formará previsiblemente en el izquierdo, mientras que Álvaro Marín será la referencia en punta.

Tampoco se esperan cambios importantes en las filas de la Ponferradina. Medhi Nafti, el técnico blanquiazul, no se ha dejado nada en el armero para este decisivo último asalto de la eliminatoria. A diferencia del Fortuna, a la Ponferradina solo le vale el triunfo, que buscará con las armas que lo han llevado a la final: orden defensivo, oficio, criterio en el manejo de los tiempos y peligrosidad en las transiciones. No intimida al conjunto berciano, habituado a este tipo de eliminatorias y con muy buenos números esta temporada como visitante, el escenario ni el ambiente. «Vivimos para este tipo de partidos. Mis jugadores prefieren que haya 30.000 espectadores en Balaídos», aseguraba antes de emprender viaje a Vigo Nafti, que confiaba en que el ambiente de Balaídos sea «más una motivación que un freno». La Ponfe, con todo, no estará sola en Vigo. 1.500 incondicionales empujarán a los blanquiazules desde la grada visitante.