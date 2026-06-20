Balaídos enciende la caldera para el Celta Fortuna-Ponferradina con un lleno histórico

Las atención futbolística en Galicia hoy no mira ni a Canadá, Estados Unidos o México, sino a Vigo. El Celta Fortuna afronta una cita con la historia para convertirse en el primer filial de la comunidad en jugar en la Segunda División nacional.

La final del play off de ascenso ante la SD Ponferradina presentará un aspecto inmejorable en el estadio de Balaídos, ya que se han despachado más de 20.400 entradas para apoyar a los muchachos de Fredi Álvarez en el último paso ante la gloria.

El partido se podrá seguir, desde las 18.30 horas, a partir de DAZN, Movistar Primera RFEF y la TVG. Cientos de esos celtistas se reunieron desde primera hora de la tarde para compartir la última previa de la temporada en los aledaños del coliseo celeste. Con los termómetros rozando los 30 grados y una media de edad más joven que en el primer equipo, la afición respondió con creces al llamamiento del club para apoyar a sus canteranos en un encuentro en el que les sirve el empate.

Desde la quinta provincia gallega del Bierzo han lllegado más de 1.500 aficionados que, tras disfrutar de una calurosa comida por el Casco Vello, recorrieron el camino hasta el Lagares que este mismo año también disfrutaron hinchadas como la del Friburgo. El ambiente fue de cordialidad y afortunadamente no hubo que lamentar ningún incidente o altercado.

El equipo vigués salió con un once de gala formado por Coke Carrilo bajo palos, Quique Ribers, el capitán Pablo Meixús, Anxo Rodríguez, Pablo Gavián, Hugo Burcio, Andrés Antañón, Joel López, Hugo González, Álvaro Marín y Óscar Marcos. Aunque desde las 17 horas hubo un trasiego de seguidores en los accesos, a las 18.30 mientras sonaba la última Oliveira dos Cen Anos de la temporada había numerosas colas en Marcador y Río.