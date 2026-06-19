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El Sporting de Gijón hará en Vigo su ‘stage’ de pretemporada y jugará contra el Celta en A Lomba

El equipo asturiano, dirigido por Nicolás Larcamón, realizará un stage de cuatro o cinco días durante la semana del 20 de julio

Tercer partido amistoso del Real Club Celta de Vigo de la pretemporada 2024-2025, disputado contra el Sporting de Gijón en la Ciudad Deportiva Afouteza, en Mos.

Tercer partido amistoso del Real Club Celta de Vigo de la pretemporada 2024-2025, disputado contra el Sporting de Gijón en la Ciudad Deportiva Afouteza, en Mos. / Marta G. Brea

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R. V.

El Real Sporting de Gijón realizará este verano parte de su pretemporada fuera de Mareo. A diferencia de lo ocurrido la pasada campaña, el conjunto asturiano tiene previsto llevar a cabo un 'stage' en Vigo durante la semana del 20 de julio, con una duración estimada de cuatro o cinco días.

Durante esa concentración, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón disputará dos partidos amistosos. Uno de ellos ya está confirmado y será ante el Celta de Vigo. El encuentro se jugará el sábado 25 de julio en el estadio de A Lomba.

El segundo amistoso que disputará el Sporting durante su estancia en tierras gallegas está todavía pendiente de confirmación, tanto en lo relativo al rival como al escenario del partido.

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El resto de la pretemporada rojiblanca se desarrollará en la Escuela de Fútbol de Mareo. El trabajo comenzará el próximo miércoles 8 de julio con los correspondientes reconocimientos médicos. Posteriormente, la plantilla se pondrá ya a las órdenes de Nicolás Larcamón para iniciar las sesiones de entrenamiento sobre el césped.

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