El Sporting de Gijón hará en Vigo su ‘stage’ de pretemporada y jugará contra el Celta en A Lomba

El Real Sporting de Gijón realizará este verano parte de su pretemporada fuera de Mareo. A diferencia de lo ocurrido la pasada campaña, el conjunto asturiano tiene previsto llevar a cabo un 'stage' en Vigo durante la semana del 20 de julio, con una duración estimada de cuatro o cinco días.

Durante esa concentración, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón disputará dos partidos amistosos. Uno de ellos ya está confirmado y será ante el Celta de Vigo. El encuentro se jugará el sábado 25 de julio en el estadio de A Lomba.

El segundo amistoso que disputará el Sporting durante su estancia en tierras gallegas está todavía pendiente de confirmación, tanto en lo relativo al rival como al escenario del partido.

El resto de la pretemporada rojiblanca se desarrollará en la Escuela de Fútbol de Mareo. El trabajo comenzará el próximo miércoles 8 de julio con los correspondientes reconocimientos médicos. Posteriormente, la plantilla se pondrá ya a las órdenes de Nicolás Larcamón para iniciar las sesiones de entrenamiento sobre el césped.