Fredi: «Intentaremos que este enamoramiento acabe en matrimonio»

Fredi Álvarez encara el segundo y definitivo asalto de la final por el ascenso a Segunda División con fundadas expectativas de «hacer historia» elevando al filial del Celta al fútbol profesional en un «difícil» duelo contra la Ponferradina que «ha generado mucha ilusión en la gente» y congregará a cerca de 20.000 celtistas en Balaídos, que rozará el lleno. El preparador del Fortuna, que hace una semana, tras el empate registrado en El Toralín, se declaraba enamorado de su equipo, expresaba su confianza en que la historia de amor que esta temporada vive con sus futbolistas concluya felizmente. «Intentaremos que este enamoramiento acabe en matrimonio», proclamaba este viernes Fredi, que en la rueda de prensa previa al encuentro pedía «dar un paso entre todos para entrar en la historia del club».

El entrenador del Fortuna reconocía que la semana «ha sido larga» y los chicos la han vivido «con nervios», algo «bueno» por «la importancia que tiene el partido», pero pasajero «porque una vez que el balón eche a rodar se les olvidarán todos de esos nervios». Fredi pretende que sus jugadores afronten el choque «con la misma idea y rutina» que los 41 anteriores. «Es un partido más que tiene una trascendencia importante a nivel social y mediática, pero hay que darle normalidad a la situación», apuntaba.

El técnico moañés matizaba que el Fortuna debe hacer «algo más» en la fase ofensiva y sobre todo «ser fuerte nivel mental» para superar a un adversario rocoso y muy experimentado, que tratará de hacer valer su plan de partido. «Vamos a tener que mejorar en la fase ofensiva sin olvidarnos de que hay una fase defensiva. Si queremos ganar el partido, tenemos que hacer más cosas en la fase ofensiva. Aparte de ser maduros, tenemos que jugar al fútbol porque con solamente con la madurez no nos va a dar», observaba el morracense, que precisaba: «Hemos trabajado durante la semana para encontrar posibilidades dentro de lo que ellos nos puedan proponer y tenemos que estar acertados porque ellos saben que tienen que ganar el partido, pero no necesariamente en el minuto 5 en el 10 o en el 15. Pueden llegar con el 0-0 al 90 y arriesgar en la 30 minutos de la prórroga. Por eso hay que ser muy fuertes a nivel mental».

Al igual que hace una semana, el empate no es una opción de partida para Fredi, aunque podría bastar al Fortuna para ascender. «Los dos equipos vamos a querer ganar. Nosotros no podemos esperar a que el empate nos pueda servir. Si eso sucede, lo normal es que perdamos el partido», advertía.

En cuanto a la estrategia del rival, el técnico morracense pronosticaba una hoja de ruta similar a la seguida para eliminar en semifinales al Atlético Madrileño. «Ellos van a salir fuerte, sobre todo al inicio, para intentar hacer un gol y luego contener. Tenemos que contener su potencial ofensivo, que es mucho, y hacer un partido muy serio y disciplinado», destacaba.

El excepcional ambiente que presentará Balaídos, que rondará por primera vez el lleno en un partido del filial, fue calificado de «histórico» por Fredi, que confiaba en el empuje de la grada para llevar en volandas a su equipo. «Que el Fortuna provoque que el club tenga que abrir el estadio para jugar un partido de play-off era impensable hace 4 o 5 años. Nos hemos ganado tener este partido. Tener esta afluencia de gente es muy importante para nosotros porque habrá momentos de sufrir y de resistir y estoy seguro de que van a estar ahí para ayudarnos», señalaba.

La prueba de madurez que los chicos de Fredi superaron hace una semana en El Toralín va a requerir un plus para certificar el ascenso, a juicio de Fredi. «Aparte de ser maduros tenemos que jugar al fútbol. Tenemos que mostrar argumentos para hacer daño al rival y sabemos que no va a ser sencillo», declaraba.

El técnico del Fortuna restaba, por otra parte, importancia a la presión que puede suponer para sus futbolistas defraudar las altas expectativas que hay depositadas en ellos. «Todos tuvimos una primera vez y es la primera vez que estos jugadores disputan una final de play-off. Es la primera vez que van a jugar con Balaídos lleno, pero estoy seguro de que están preparados para hacerlo y van a aguantar toda la presión», subrayaba.

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Fredi Álvarez restaba finalmente importancia a las palabras del entrenador de la Ponferradina, Medhi Nafti, quien tras el partido de El Toralín señalaba criticó que los jugadores del Fortuna celebraran el empate con la afición celeste, advirtiendo que el Atlético Madrileño ya había pagado cara tal osadía. «En la vida me enseñaron que una de las cosas más importantes es ser feliz. Muchas veces la felicidad no se valora y, a veces, disfrutar con tu afición es ser feliz. Nosotros no celebramos nada, disfrutamos con nuestra gente. Fue lo único que hicimos. No es lo mismo disfrutar que celebrar», replicaba.