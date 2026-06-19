Borja Iglesias: «Nunca he sido más feliz que en el Celta, es el equipo de mi vida»

Borja Iglesias llega a la entrevista bajo una intensa lluvia sobre Chattanooga (Tennessee). «Como en casa», bromea. Espera su estreno en un Mundial mientras reflexiona sobre su lucha contra la homofobia en el fútbol. Lidia con las críticas porque se siente «bien», las entiende «como parte del cambio», un peaje, que también sufre su familia. «Les debería de pedir perdón porque por culpa de cómo hablo o lo que digo salen salpicados ellos», reconoce. Un Borja que forma parte de los 26 convocados para el Mundial.

Primer Mundial. ¿Cómo lo está viviendo?

Una experiencia muy bonita. Mis amigos me preguntan muchas veces cómo estoy, me dicen que vaya pasada estar en un Mundial. Y les comentaba los primeros días que pasaban tantas cosas y tan rápido que a veces hasta cuesta contextualizar. Estoy bien, contento. Muy feliz de estar aquí y trabajar con estos jugadores, este cuerpo técnico y representar al país. Como futbolista, estar en un Mundial es lo más grande que te puede pasar.

¿Cómo se vive dentro del vestuario de España los días posteriores a un empate?

Estamos bien. Obviamente, con la sensación y las ganas de que todo vaya mejor. De entender las situaciones que hemos vivido para mejorarlas, aprender de ellas y corregir errores. Si lo tienes que hacer cuando ganas, imagínate cuando no ganas; y más en un torneo como este con tan poco margen de maniobra. Contentos, con ilusión y con ganas de mejorarlo desde la tranquilidad. A veces la tranquilidad escasea un poco.

"Me siento preparado"

España no marcó ante Cabo Verde y hubo gente que echó de menos una figura como la suya en el campo para cambiar las cosas. Imagino que se quedó con ganas de salir al campo…

Obviamente quiero jugar todo el rato y cada minuto que tenga lo aprovecharé y disfrutaré al máximo. Pero la realidad es que, independientemente de que estuviéramos mejor o peor, el partido tuvo situaciones para ganarlo. No entraron, otro día tendremos una y la convertiremos. El fútbol es esto, hay que convivir con esto. Y yo me siento preparado y con la ilusión de poder participar.

¿Cuántas veces se ha imaginado su primer gol con España?

La verdad es que marcar un gol en un Mundial no me lo habría imaginado en mi vida. Pero estás aquí, te lo imaginas, piensas en posibles escenarios… Primero, me encantaría debutar, porque disfruto mucho de ponerme esta camiseta por la calidad que tenemos y por cómo jugamos. Y, además, si puedo meter un gol o participar en alguno y ayudar a que sea importante, todavía más.

33 años. El más veterano en el fútbol, pero de los novatos en el grupo. ¿Cuál es su rol en la concentración?

La realidad es esa. Entiendo que durante un parón de selecciones con poco tiempo es difícil, pero dentro de una concentración como esta, que es larga, se establecen roles dentro del vestuario. Y tengo capacidad para entender muchas situaciones. He convivido en distintos contextos, equipos, jugadores… Intento aportar y dar mi opinión. Y liderar desde mi parte, como el que menos ha venido. Se puede hacer igual. Intento que siempre sea para sumar y enfocar la energía de todos y la mía hacia un bien común, que es sacar el mejor rendimiento de todos. Lo intento hacer siendo prudente e intento ayudar a diario.

Luis de la Fuente aseguró que también tiene en cuenta que a quien convoca sea buena persona.

Ser buena personas abre puertas. En el fútbol y en la vida. Y ens la forma que tengo yo de entender la sociedad y cómo vivimos, ser buena persona es bueno siempre. El míster lo entiende de la misma manera.

Borja, de confidencias con Olmo. / Lavandeira jr

Usted lucha abiertamente contra la homofobia en el mundo del fútbol. ¿Cómo hace para abstraerse de los comentarios que recibe?

Lo llevo bien. He tenido mis momentos, obviamente. Con todo, con críticas deportivas y más personales. He convivido con ello de manera muy natural. Las entiendo como parte del cambio que hay que cumplir. Siempre que ha sido contra mí he intentado relativizar todo un poco. Gracias a pensar de esa manera me ha ayudado a relativizar. He entendido que cuando quieres que pasen las cosas requieren que pagues cierto cambio por ellas. Sé que es parte de ello. Yo me siento muy bien con lo que hago y con lo que digo. Entonces lo otro me afecta menos y descanso mejor.

A veces es peor para la famlia.

Sí, leen mucho más. También hay un impacto indirecto. Les debería de pedir perdón porque por culpa de cómo hablo o lo que digo salen salpicados ellos, los pobres,y creo que lo pasan mal a veces, pero ellos harían lo mismo y les pido que lo aguanten y convivan con ello.

Usted se fue de casa con 14 años para perseguir su sueño. ¿Sintió que maduraba prematuramente ?

Por la juventud con la que salí de casa me tocó serlo. Se generan escenarios muy bonitos y muy complejos muchas veces. El fútbol de hace 15 años tenía casi implementados unos estatutos que había que cumplir y que a mí no me encajaban. Siempre he sido un luchador respecto a eso, entendiendo que no lo iba a cambiar yo, pero que poco a poco puede moldearse hacia la tolerancia y libertad, que es bonita e importante y que va a hacer el fútbol más global y conductor de una sociedad que está en un constante cambio.

Le queda un año de contrato con el Celta, ¿le gustaría seguir más allá de la próxima temporada?

Siempre he sido una persona con muchísimas inquietudes y me encantaría vivir muchísimas situaciones, pero entiendo que a veces no se puede. La realidad es que no he sido más feliz en mi vida que en el Celta, es el equipo de mi vida. Estoy jugando en mi casa, vivo a menos de una hora de donde compito, mis amigos vienen a verme, mi familia… Vivo con total normalidad, muy parecido a cómo vivía hace 15 años, pero siendo el Borja de ahora. Para mí es un escenario precioso. Luego el fútbol es muy cambiante. Igual yo quiero estar y ellos no, ellos quieren que esté y yo no… Todo cambia muy rápido. Pero tengo un año de contrato más otro opcional y me encantaría vivirlos en el Celta y más en el momento en el que estamos, jugando competición europea, con una afición incondicional, un equipo a nivel humano fantástico, un cuerpo técnico envidiable, una dirección que está haciendo las cosas de una manera increíble… Estamos viviendo un momentazo y hay que disfrutarlo.

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