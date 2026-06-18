Jesús Vázquez y Javi Galán, alternativas más sólidas del Celta para la banda izquierda

En la lista de deseos del Celta para la nueva temporada ocupa un lugar prioritario encontrar “un Ristic que no se lesione”. La expresión no es figurada; suena en las conversaciones de la dirección deportiva del club lo que da una idea del perfil que Claudio persigue para esa posición. El serbio cumplía con los requisitos que el técnico reclama en un carrilero zurdo para su forma de entender el juego y no pasan tanto por el derborde como por la posibilidad de entender muchas situaciones, asociarse y encontrar a través del pase a volantes o delanteros. Ese buen pie lo tenía Ristic, pero su delicado físico le dejó siempre muy lejos de sus posibilidades y de los deseos de Claudio.

Encontrar ese futbolista es una de las tareas a las que Marco Garcés está dedicando ahora mismo más tiempo aunque la prioridad en el club sigue siendo la de abrir la puerta de salida porque cuatro semanas después de finalizar la temporada en nómina siguen veintiocho futbolistas, una cifra que el Celta tiene que rebajar de forma imprescindible. Y el mercado, mediatizado por el Mundial aunque es una evidencia que se están produciendo más movimientos de los habituales durante el torneo, aún tiene que coger velocidad.

Javi Galán, en un partido reciente con Osasuna. / Efe

En el Celta ahora mismo las opciones para reforzar ese costado izquierdo pasan por dos nombres por encima de todo. Jesús Vázquez, defensa del Valencia, es una de las más apetecibles a ojos de Claudio. Aunque en Mestalla insisten en que no quieren negociar por él porque tienen interés en que siga a las órdenes de Corberán, los dos clubes llevan tiempo hablando sobre este futbolista que tiene un valor de mercado de cuatro millones de euros. En la operación el Celta pretende incluir a Unai Núñez que jugó la segunda parte de la temporada cedido en el club valenciano después de comenzar el ejercicio en el Génova italiano. Su buen rendimiento en estos meses ayudan al club vigués en sus pretensiones que pasarían por romper definitivamente la relación con Unai aunque también están abiertas otras posibilidades. Todo ello con el objetivo de hacerse con el lateral extremeño de 23 años que en Vigo entienden encajaría muy bien en la idea de juego de Claudio.

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La posibilidad de Javi Galán

Otra posibilidad para esa posición pasa por el regreso a Vigo de Javi Galán. Esta opción tiene una importante ventaja y es que el futbolista acabó contrato y llegaría al Celta sin coste alguno. Además, su grado de conocimiento del club y el buen recuerdo que tiene de su paso por Vigo inclinan el debate a su favor. En contra tiene precisamente que se trata de un futbolista que tendría que adaptar sus condiciones a la forma de jugar del Celta. No es precisamente Ristic. Tiene peor pie pero mucho más desborde gracias a su regate donde ha destacado como uno de los mejores de la Liga estadísticamente aunque luego le costase convertir esa habilidad en situaciones de peligro para su equipo. De todos modos en Vigo asumen que la transformación necesaria para adaptarse a Claudio podría hacerla sin ningún problema y que el técnico vigués será capaz de mudar su piel y convertir sus mejores características en una riqueza extra para su plan de juego. Con 31 años tiene la experiencia necesaria para asumir ese proceso de cambio. Javi Galán, que dejó el Celta hace tres años y nunca volvió a dar el nivel que ofreció en Vigo, está encantado con la posibilidad de disfrutar de una segunda etapa con la camiseta del Celta y ahora mismo confía en que las conversaciones puedan fructificar en un acuerdo.