Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputación hijas ZapateroDetenido fugado Ponte CaldelasCancelado Reggaeton Beach Festival NigránAtropelladas SilledaPulpo inglésTormentas OurenseEntradas Foro Educación
instagramlinkedin

En Directo

Última hora

Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario

Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta

Marcos Alonso y Iago Aspas celebran uno de los dos goles del moañés al Mallorca en Balaídos.

Marcos Alonso y Iago Aspas celebran uno de los dos goles del moañés al Mallorca en Balaídos. / Pablo H. Gamarra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Vigo

El RC Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última cmapaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario.

Noticias relacionadas

Puedes seguir el minuto a minuto de todos los movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Herida muy grave una mujer tras una colisión frontal contra un camión en la N-550 a su paso por Pontevedra
  2. Reino Unido ya vende sus pulpos en Galicia: su sector pesquero factura ya casi el doble que el gallego por la persistencia de su «plaga»
  3. Buscan a un hombre de 43 años tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé en Ponte Caldelas
  4. Una nutria «enorme» sorprende a los bañistas en las playas de Coruxo
  5. De Doja a A Estrada para abrir boca
  6. Las gasolineras de bajo coste, camino de absorber más de la mitad de la oferta en Vigo: proyectan otra apertura junto a la avenida de Madrid
  7. Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Arousa
  8. Inundaciones, carreteras cortadas y desalojos tras una fortísima tormenta en la provincia de Ourense

Costas Kadis, comisario europeo de Pesca: "Bruselas presentará en 2027 su nueva ley de los océanos, que será histórica"

La Fiscalía de Galicia respalda a Luís Villares: el traslado forzoso del juez de la sala de los casos de la eólica se hizo con «ausencia de criterios objetivos y precisos»

La Fiscalía de Galicia respalda a Luís Villares: el traslado forzoso del juez de la sala de los casos de la eólica se hizo con «ausencia de criterios objetivos y precisos»

Cesuga convoca la cuarta edición de su Premio Arquitectura en Madera para proyectos de España y Portugal

Cesuga convoca la cuarta edición de su Premio Arquitectura en Madera para proyectos de España y Portugal

DIRECTO | Mercado de fichajes, despedidas y rumores del Celta de Vigo

DIRECTO | Mercado de fichajes, despedidas y rumores del Celta de Vigo

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Agotadas todas las plazas MIR de Familia en Galicia durante la repesca tras quedar 26 vacantes

Agotadas todas las plazas MIR de Familia en Galicia durante la repesca tras quedar 26 vacantes

La reforma económica de Díaz-Canel para Cuba recibe la bendición de la cúpula del Partido Comunista y de Raúl Castro

La reforma económica de Díaz-Canel para Cuba recibe la bendición de la cúpula del Partido Comunista y de Raúl Castro

Fronteras inventadas en Pontevedra para defender el derecho al refugio

Fronteras inventadas en Pontevedra para defender el derecho al refugio
Tracking Pixel Contents