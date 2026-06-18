Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario

El RC Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última cmapaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario.

Noticias relacionadas

Puedes seguir el minuto a minuto de todos los movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Marta Clavero Partido de fútbol de pretemporada entre el Braga y el Real CLub Celta de Vigo. En imagen Miguel Román es objeto de falta durante el partido ante el Braga. |. Fútbol. Pretemporada 2025 / RCCelta Primer amistoso confirmado del Celta para la pretemporada: se enfrentará al Braga en la presentación oficial del club luso El Celta ya conoce el primer amistoso de su pretemporada 2026/27. No lo ha anunciado todavía el club vigués, sino su rival, el Sporting Club de Braga, que este martes presentó su calendario de partidos de preparación para este verano. El conjunto portugués recibirá al equipo celeste el próximo 18 de julio, a las 19:30 horas (20.30 hora española), en el Estadio Municipal de Braga, en el encuentro que servirá como presentación del equipo ante sus socios. El duelo llegará apenas once días después del inicio previsto de la pretemporada del Celta, que está citado para volver al trabajo el martes 7 de julio. El equipo vigués afrontará así en tierras portuguesas su primer compromiso amistoso conocido del verano, dentro de una preparación todavía pendiente de completar por parte del club celeste.

Santiago Ramos / FDV Rumores Los nombres que suenan para el Celta: Santiago Ramos Mingo El baile de nombres alrededor del Celta para este verano suma un nuevo protagonista: Santiago Ramos Mingo. Según apunta el periodista especializado en mercado de fichajes, Rudy Galetti, el central argentino, actualmente en el Esporte Clube Bahia de la serie A de la liga brasileña, ha despertado el interés de varios clubes europeos gracias a sus buenas actuaciones. Fenerbahçe habría entrado en escena y lo contempla como posible relevo de Oosterwolde en caso de salida, mientras que Celta y Udinese también estarían atentos a su situación. Un nombre más para una lista que, como cada verano, empieza a moverse entre sondeos, oportunidades y rumores.

Marta Clavero Partido de fútbol de pretemporada entre el Braga y el Celta, en 2025. / RCCelta Primer amistoso confirmado del Celta: se enfrentará al Braga El Celta ya conoce el primer amistoso de su pretemporada 2026/27. No lo ha anunciado todavía el club vigués, sino su rival, el Sporting Club de Braga, que este martes presentó su calendario de partidos de preparación para este verano. El conjunto portugués recibirá al equipo celeste el próximo 18 de julio, a las 19:30 horas (20.30 hora española), en el Estadio Municipal de Braga, en el encuentro que servirá como presentación del equipo ante sus socios. Puedes leer la información completa en este enlace.

Juan Carlos Álvarez Marcos Alonso, durante un partido de esta temporada. / Pablo Hernández Gamarra Marcos Alonso se apunta a otro baile con el Celta El Celta ya tiene resuelto uno de los primeros dilemas que se le planteaban de cara a la configuración de la plantilla para la próxima temporada. Marcos Alonso ha terminado su periodo de reflexión y ha decidido prolongar su estancia en Vigo. Desde hace días el club y el futbolista perfilan los detalles del contrato de renovación que esperan cerrar en breve para oficializar el acuerdo que ambas partes asumen como seguro. La información con todos los detalles de la operación, en este enlace.