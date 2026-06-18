Balaídos apunta al lleno tras la retirada de más de 18.000 entradas

El techo del objetivo se ha ido elevando conforme avanzaban los días. El llamamiento desde los altavoces del Celta, y desde el seno del propio celtismo, ha convertido el deseo de una gran entrada en el Fortuna-Ponferrada en la aspiración legítima de que Balaídos se llene. Ya está garantizado el récord de asistencia en un choque del filial –13.500 ante el Deportivo en 2024–. La negativa de remitir más entradas al club berciano ya no se basa en la necesidad de evitar un clima favorable a la escuadra visitante, sino en la demanda interna.

Los datos deben actualizarse en cada instante en el procedimiento activado para que los abonados de la temporada 25-26 retiren las entradas a las que tienen derecho sin cargo adicional. En la tarde de ayer se habían registrado ya más de 18.000. Los responsables de gestión, de hecho, decidieron ampliar en 48 horas el plazo para realizar el trámite, que inicialmente terminaba el jueves a las 12:00.

No podría anticiparse si habrá boletos a la venta para el público en general en esas últimas horas del sábado. Ayer, a primera hora de la tarde, quedaban alrededor de 2.200 asientos disponibles entre Marcador Alto y Río Alto, que fue el último sector de las gradas que se habilitó. El Celta recuerda que la apertura de puertas para el partido (18:30) se realizará a las 17:00 y recomienda acceder con antelación para evitar aglomeraciones en los tornos.