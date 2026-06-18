Capdevila: "En la ida demostramos que somos un equipo maduro"

Adrià Capdevila (Vic, 2004) se formó en La Masía, probó el fútbol universitario estadounidense en Oregón tras haber estado cedido en el Damm, residió en Las Gaunas, recuperó efervescencia en el modesto Utebo aragonés y el Celta lo fichó por cuatro temporadas el pasado verano tras media campaña brillante en el Getafe B. Y este sábado espera alcanzar la Segunda División vestido de celeste. El centrocampista del Fortuna analiza ese duelo definitivo con la Ponferradina.

¿Cómo se encuentran a tan poco de la conclusión?

Llevamos una temporada muy buena y larga, la verdad, pero todos tenemos mucha ilusión por el partido del sábado. La afición nos está apoyando muchísimo y eso nos empuja.

¿Importa casi más la preparación emocional que la táctica?

Todo influye. Pero le damos más importancia a lo mental. Somos jóvenes. Muchos nunca hemos vivido esta situación. Nos estamos preparando mentalmente para lo que va a ser el sábado.

Capdevila, ante el Lugo. / Alba Villar

El primer partido estuvo marcado por el miedo, lo que resulta natural. ¿Qué espera ahora?

En los partidos del play off todo el mundo quiere arriesgar menos porque tienes mucho que perder. Son más cerrados. Pero nosotros vamos a ir a ganar en los 90 minutos. Si no se puede, nos iremos al tiempo extra, pero no vamos a especular con el empate.

Usted no actuó en Ponferrada.

Jugar o no ahora mismo es secundario. Se trata de hacer equipo. Todos podemos echar una mano, ya sea desde el banquillo o desde el campo. Claro que siempre tengo la ilusión de jugar.

A los centrocampistas les toca tomar decisiones difíciles: pases de seguridad o intentar romper líneas, controlar o acelerar. ¿Cómo se concibe administrando el balón?

En estos partidos, sobre todo en los primeros minutos, quieres asegurar un poco más para estar más cómodo. Pero al final, cuando estás en el campo, es otro partido más aunque sea diferente. Cuando toque arriesgar, se arriesgará e igual cuando toque asegurar. Tampoco cambia mucho.

Cierto que estas eliminatorias suelen liberarse de corsés hacia la conclusión, cuando los jugadores ya están cansados.

Exacto. Nadie quiere perder una eliminatoria en el minuto 10 con un 2-0. Después te vas soltando, la gente está más cansada y los que salen desde el banquillo cobran más relevancia.

La Ponferradina posee veteranía y superó un escenario similar ante el Atlético Madrileño.

Yo espero que practique su juego como durante toda la segunda vuelta. Lo han hecho muy bien. Nosotros seguro que tendremos nuestras oportunidades por lo que somos y lo que hemos demostrado. Somos un equipo bastante maduro, siendo tan jóvenes, y atrevido en ataque.

Es posible que el rival, desde esa superior experiencia, quiere desequilibrarlos en el juego subterráneo.

Nos lo ha advertido Fredi. Nos lo ha estado advirtiendo toda la temporada. Juegas contra equipos más veteranos, que suelen llevar el juego a su terreno. Pero hemos demostrado todo el año, y sobre todo en la ida de esta eliminatoria, que somos supermaduros. No entramos en juegos que no nos benefician. Esa es la clave.

Nafti empezó a preparar su plan desde la rueda de prensa. “He visto al rival celebrando en la esquina, lo mismo que los chavales del Atlético de Madrid”.

Nosotros en ningún momento quisimos faltarle al respeto a la Ponfe. Fuimos a saludar a la afición, a la que damos las gracias por su apoyo, más viendo todas las entradas que se han vendido. Y ya está. Un empate es bueno para nosotros pero saldremos a ganar. No creo que las declaraciones de Nafti sean importantes. Nos las tomamos como parte del fútbol.

¿Se imaginan ya cómo será jugar en un Balaídos lleno?

Tenemos muchísimas ganas. Sabíamos que esto es histórico para el club y vemos que la afición también se lo toma así. Lo vamos a dar todo para celebrarlo con ellos.

¿Ese ambiente será fácil de manejar o digerir por ustedes?

También nos ha dicho Fredi que necesitamos un punto intermedio en esa motivación; ni estar muy por debajo ni muy por encima. Que haya mucha afición nos ayuda muchísimo. Es un orgullo. Como equipo competimos hasta el final. Se nos nota.

¿Siente, pese a la edad, que están ante un momento que puede resultar trascendente en sus carreras?

Es algo que nos cambia a todos. Alguno puede pensar que para los jugadores de la Ponferradina es una de sus últimas oportunidades de subir a Segunda. Pero todos sabemos cómo es el mundo del fútbol. Todo cambia de un día para otro. Tenemos que aprovecharlo. Si hemos llegado hasta aquí, no vale pensar que somos jóvenes y que nos da igual. Todos consideramos que esto es histórico. Y lo vamos a hacer.

Su biografía, con 22 años, es particular: cantera del Barça, cedido, aventura universitaria en Estados Unidos, una plaza histórica como Logroño, un destino modesto en Utebo y retorno a canteras importantes en Getafe y Vigo.

He dado muchas vueltas pero al final lo que me llevo son las experiencias de cada uno de esos sitios. Todas me han aportado cosas diferentes. Me han hecho mejor jugador y mejor persona. Si esto aquí es por algo y estoy contento.

Usted aprendió pronto a convivir con las expectativas. MVP de la Liga Promises en 2016, compartiendo medular con Gavi.

Estar en un club tan grande supone esa presión con 8 años y es difícil de gestionar. Yo doy gracias por todos los años que he estado en el Barça. He podido vivir en mi casa. Considero que mi entorno es muy bueno y siempre me ha ayudado en esto. Esa presión, aunque la sintiese, no me perjudicaba. Yo me lo pasaba bien jugando a fútbol. Aprendí una barbaridad. Estoy superagradecido.

Compañero en la medular de Gavi

¿Le cansa que le recuerden que compartió generación con Gavi?

Me encanta que me relacionen con Gavi. Compartimos muchos años juntos y estoy supercontento por lo que está haciendo. Se lo merece. El otro día me enfrenté en el Europa a Toni Caravaca, que también jugó conmigo. Cada uno tiene su propio camino y su proceso. Ninguno es mejor ni peor. Es posible que dentro de unos años algunos nos encontremos en Primera División y otros en Primera RFEF. No le doy mucha importancia.

Puede comparar las canteras de Barça y Celta.

Me parecen muy iguales. Es un entorno muy familiar, aunque en el Barça haya más gente. Aquí me he sentido muy cómodo desde el primer día que llegué. La gente es superamable. Es un club ideal para estar. Te adaptas y te ayudan a adaptarte con rapidez.

¿Cómo fue su temporada en Estados Unidos, jugando y estudiando?

Vi que era un cambio. Me lo tomé bien. Quise volver después de un año por ciertos motivos, pero estuve bien. Me llevé cosas buenas.

Y luego probó ese fútbol modesto, con otras condiciones materiales.

Son categorías diferentes que Primera RFEF. Noté bastante el cambio, sobre todo por los campos y los rivales. Pero te enriquece mucho como persona y como futbolista. Vives situaciones que no has vivido en otros sitios. Eso mejora tu capacidad de adaptación.

Capdevila, ayer en Afouteza. / Alba Villar

¿Perdió en algún momento la esperanza de llegar a la élite?

Yo nunca he tenido expectativas. Siempre he confiado mucho en mí, con mi nivel, y ya está. He ido haciendo. Unas veces me ha salido mal y otras, bien. Nunca pensé: “Voy a jugar Champions League”. No. Se trata de seguir, yo creo, que es la clave para rendir en este mundo.

El Celta lo ficha con un contrato de cuatro temporadas. Una apuesta a largo plazo.

En Getafe demostré muy buen nivel y eso hizo que el Celta tuviese interés en mí. Ese contrato me da confianza. Cuando llegas a un club nuevo te transmite mucho cómo te dicen las cosas, además del contrato. Estoy muy contento y siento la confianza del club.

El mensaje es que creen que usted puede dar el salto al primer equipo.

Ya me lo dijeron, que confiaban en mí, pero tampoco pienso mucho en eso. Tengo que demostrar en el Fortuna que soy importante y después ya se verá.

¿Cómo evaluaría hasta ahora su etapa en el Celta?

La verdad es que estoy muy contento. El mister siempre ha confiado en mí, igual que los compañeros. Creo que he demostrado que estoy aquí por algo.