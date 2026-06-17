«La temporada es de sobresaliente, pero queremos la matrícula de honor»

Joel López (Barcelona, 2002) afronta este sábado el segundo acto de la final por el ascenso a Segunda División ante la Ponferradina «con muchísima ilusión» y una solo idea fija en la mente: adornar con «matrícula de honor» la sobresaliente temporada del Fortuna, llevando por primera vez en su historia al filial celeste al fútbol profesional. El zaguero catalán llega al choque en perfectas físicas tras superar una gravísima lesión de rodilla que lo mantuvo alejado ocho meses de los terrenos de juego y le ha hecho madurar personal y profesionalmente. «Vamos a por el ascenso», proclama Joel, que no firma de antemano el empate, espera que Balaídos tire del carro y pide fidelidad a las señas de identidad del Fortuna para superar «un rival duro de roer» que tratará de llevar el partido a su terreno.

Suele decirse que el fútbol concede segundas oportunidades. Usted se rompió la rodilla en un play-off de ascenso a Segunda División contra el Málaga y dos años después puede hacer historia, también en Balaídos, contra la Ponferradina. ¿Cómo afronta esta segunda oportunidad?

Pues sobre todo con muchísima ilusión. Después de todo el proceso de lesión, luego volver con el equipo, coger el ritmo de competir, verse en esta es un orgullo y una delicia.

Imagino que una lesión tan grave como la que usted sufrió [la temible triada, rotura de los ligamentos lateral y cruzado y menisco] supone todo un máster de aprendizaje para un chico tan joven como usted. ¿Ha cambiado mucho el Joel de antes de la lesión del de después?

Bueno, en algunos aspectos sí que te hace madurar, sobre todo en el tema de la paciencia. Aprendes que no todo es aquí y ahora, sino que necesitas tiempo para mejorar ciertos aspectos, tanto de la vida personal como de la profesional. Es un proceso difícil, que te hace pensar mucho, pero sigo siendo el mismo Joel alegre de siempre.

¿En lo futbolístico ha cambiado mucho?

Bueno, maduras. Intentas acostumbrarte a jugar más profesionalmente, intentas amoldarte a posiciones nuevas con entrenadores nuevos e ideas nuevas. Y al final es eso: madurar en todos los aspectos.

Esta temporada también le ha tocado un poco lidiar con las lesiones, aunque mucho menos graves. ¿Cómo lo ha llevado y, sobre todo, cómo llega al partido de este sábado?

Las molestias en el fútbol son normales. Sí es verdad que he tenido algún contratiempo a lo largo de la temporada, pero después de venir de una lesión de cruzado es lo normal. Cuesta volver a las cargas normales del fútbol profesional, pero físicamente ahora me encuentro muy bien y vamos a por el ascenso.

¿Tiene alguna molestia? Porque, alguno de estos últimos partidos lo tuvo que jugar infiltrado

No, qué va. Estoy perfectamente. Al cien por cien.

¿Y de nervios cómo anda?

Más que nervios me gusta hablar de excitación, de ganas de llegar a este momento e intentar darlo todo para que se dé ese ascenso tan deseado y tan bonito. Nervios todo el mundo tiene, pero yo prefiero hablar de estar excitado y con ganas de vivir el momento.

De lo que no hay duda es la gran expectación que ha generado el partido del sábado. En 24 horas se han canjeado 11.000 entradas y parece que Balaídos camina hacia el lleno. ¿Hay un plus de responsabilidad por esto?

Lo que hay es ilusión de que todo el mundo quiera apoyar al Fortuna. Más que presión es ilusión. Estamos en un momento, del Celta como club, y del Fortuna como equipo, que no se había dado nunca, así que, más que presión es una suerte.

¿El ascenso del filial sería el broche dorado a una de las mejores temporadas de la historia del Celta con repetición de plaza en Europa y récord de temporadas consecutivas en Primera División?

Es exactamente como lo dices. Sería increíble.

La Ponferradina es, de alguna manera, la antítesis del Fortuna: un equipo veterano, de mucho oficio y poderoso físico, al que muy difícil hacerle gol. ¿Es rival más complicado que les podía haber tocado en la final?

Al final el equipo que llega a la final siempre es el rival más complicado. Normalmente, el que llega a la final es el mejor.

¿Habría preferido un rival más de su pelaje, como el Atlético Madrileño?

Si nos llega a tocar el Atlético, habrías sacado otras pegas, que ellos son mejores o que tienen más dinero. Cada equipo tiene lo suyo. La Ponferradina tiene sus armas. Es un equipo físico, un poco perro, pero también generar ocasiones y centra mucho. Para llegar a ser profesional tienes que pasar por todos los equipos y por todas las maneras de jugar.

Decía Fredi que en El Toralín dieron una lección de madurez ¿Qué hay que cambiar con respecto a ese partido?

Tenemos que tener la misma exigencia sin balón y luego estar más lúcidos y alegres con balón. Ir a por la victoria, que es lo que tenemos que hacer, pero creo que el nivel de intensidad que pusimos fue la ideal a para conseguir un buen resultado allí.

Para ganar a un rival tan rocoso como la Ponferradina, que concede tan poco, hay que llegar y aprovechar las pocas ocasiones que se tengan. ¿Faltó tal vez algo de frescura en ataque?

Eso es, sí. Tenemos que intentar ser lo más eficaces posible. Ese es el tema. Tratar de que las dos o tres oportunidades que tengamos vayan para adentro.

Decía también el otro día Fredi que el Fortuna cometería un gran error si no era fiel a sus señas de identidad y buscaba el triunfo con sus propias armas. ¿Está de acuerdo con él?

Coincido con eso. Somos de los mejores equipos con balón de la categoría. Igual que ellos tienen sus armas nosotros también y tenemos que aprovecharnos de la calidad y el oficio que tenemos y de la perseverancia que hemos tenido durante toda la temporada.

¿Qué importancia le concede al factor campo?

Pues mucha. Estar con tu gente, que estén tu familia y tus amigos contigo, que todo el celtismo y todo Vigo metido en Balaídos para tirar del equipo te da un plus de energía y de ganas que ayuda.

La Ponferradina tuvo una hoja de ruta muy clara con el Atlético Madrileño tras quedar también 0-0 en El Toralín. Marcó pronto y luego se atrincheró. ¿Espera un plan de partido similar en Balaídos?

La Ponferradina es un equipo duro de roer y lo ha hecho así a lo largo de todo la temporada. El Atlético no fue una excepción y no creo que vayamos a serlo nosotros. Así que supongo que sí, su plan de partido será generar lo máximo posible y que pase lo menos posible atrás. Pero al final nosotros también jugaremos nuestro partido.

¿Hasta qué punto le concede importancia adelantarse en el marcador?

Obviamente, siempre es importante para la moral macar el primer gol, pero nosotros somos un equipo que durante toda la liga hemos demostrado que nos metan, al principio, en mitad de partido o al final tenemos esa garra para luchar hasta el final. Es algo que nos caracteriza positivamente.

¿Firma el empate?

De ninguna manera. Iremos a ganar el partido. Lo que queremos es ganar.

¿Qué mensaje le trasladaría al celtismo?

Pues que lo pase bien, que es un día ilusionante, que animen y que estén contentos con el equipo y el año que hemos hecho porque va a ser un día para disfrutar.

Pase lo que pase, irán con la satisfacción del deber cumplido porque la temporada del Fortuna es para enmarcar. Queda apenas poner la guinda al pastel.

La temporada es de sobresaliente, sí, pero queremos ir a por la matrícula de honor.

Cuáles son sus expectativas para el próximo curso porque la sensación es que la Primera RFEF se le ha quedado pequeña?

Tengo contrato con el Celta, pero no sé qué va a pasar. El fútbol es muy cambiante y pueden pasar muchas cosas. Soy feliz aquí y quiero quedarme aquí y ya está. A partir de ahí, estoy ilusionado con lo que venga.

Muchas veces se ha hablado de usted como futurible para el primero equipo, pero si eso no se da imagino que jugar con el Fortuna en Segunda sería también una opción apetecible

Sí, jugar con el Celta sería increíble. Desde que estoy aquí ha avanzado mucho como club y formar parte del primer equipo sería una pasada. Pero jugar en Segunda con el Fortuna sería también muy apetecible. Así que, pase lo que pase, estaré contento.

Usted empezó como lateral izquierdo en línea de cuatro, con Claudio jugó mayoritariamente como central izquierdo y últimamente lo está haciendo como carrilero. ¿En qué prefiere que lo pongan?

Yo me veo en todos lados. Me gusta jugar al fútbol y cada posición tiene sus ventajas e inconvenientes. Estoy contento de poder jugar en varias posiciones. Al final la versatilidad es una virtud.

Usted ha pasado por las canteras del Barcelona y al Arsenal antes de recalar en A Madroa. ¿Ve mucha diferencia de nivel entre estas grandes academias y la del Celta?

A ver. Sí que es verdad que económicamente el nivel de la Premier League o del FC Barcelona, que son clubes de lo mejor que hay, están por encima, pero lo que viene siendo la forma de trabajar la cantera el Celta no tiene nada que enviarle al Barcelona, a la Premier o al cualquier otro club top. No tiene sus recursos económicos, pero se iguala con otros temas. El sentimiento de pertenencia que tiene este club es envidiable. La gente está al cien por cien con el club. En Vigo solo se respira celtismo. Eso no es igual en el Arsenal. La diferencia entre esos clubes y este es la alegría que tiene la gente por estar aquí. Quiero hacer lo máximo porque a este club le vaya bien y esto es lo que yo he vivido en los tres años que estado aquí.

Supongo que, después de estos tres años, también se siente un poco canterano del Celta

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Claro. Ahora soy canterano del Celta. Llevó mucho tiempo aquí, he jugado muchos partidos, me recuperé aquí y he hecho muchos amigos.