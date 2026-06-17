Primer amistoso confirmado del Celta para la pretemporada: se enfrentará al Braga en la presentación oficial del club luso

El Celta ya conoce el primer amistoso de su pretemporada 2026/27. No lo ha anunciado todavía el club vigués, sino su rival, el Sporting Club de Braga, que este martes presentó su calendario de partidos de preparación para este verano. El conjunto portugués recibirá al equipo celeste el próximo 18 de julio, a las 19:30 horas (20.30 hora española), en el Estadio Municipal de Braga, en el encuentro que servirá como presentación del equipo ante sus socios.

El duelo llegará apenas once días después del inicio previsto de la pretemporada del Celta, que está citado para volver al trabajo el martes 7 de julio. El equipo vigués afrontará así en tierras portuguesas su primer compromiso amistoso conocido del verano, dentro de una preparación todavía pendiente de completar por parte del club celeste.

El Sporting de Braga, dirigido por Carlos Vicens, disputará un total de cinco amistosos antes de su primer partido oficial de la temporada 2026/27, previsto para cinco días después del encuentro ante el Celta.

Esa primera cita de la temporada para el conjunto portugués se disputará el 23 de julio en Serbia contra el Zeleznicar Pancevo, en el partido de ida de la segunda ronda de clasificación de la Conference League. El partido ante el Celta será clave para el Braga de cara a ese primer choque europeo, un duelo de proximidad geográfica que, por su parte, servirá al equipo vigués para empezar a medir sensaciones casi en pleno arranque de pretemporada.

Compartieron verdugo en la Europa League

El conjunto portugués, habitual en las competiciones europeas y uno de los equipos de referencia de la Liga lusa, ofrece una prueba exigente para el equipo de Claudio Giráldez, que volverá a calibrar su estado ante un adversario con ritmo competitivo, calidad individual y una identidad reconocible. Además, el duelo llega con el reciente recuerdo de la pasada Europa League, en la que ambos compartieron verdugo: el Friburgo, que apartó a los celestes en cuartos de final y al Braga en semifinales.

Las imágenes del Sporting de Braga - Celta de pretemporada /

El precedente más cercano entre ambos equipos también pertenece al verano pasado, cuando Celta y Braga disputaron un amistoso en tierras bracarenses. Entonces, el conjunto vigués cayó por 3-1 en el Estadio Municipal de Braga, en una cita que ya sirvió para tomar nota de detalles propios de la preparación estival: reparto de minutos, ajustes defensivos, pruebas con balón y primeras conclusiones antes del inicio oficial del curso. Un año después, el cruce vuelve a presentarse como un termómetro atractivo para un Celta que busca afinar mecanismos y confirmar buenas sensaciones ante un rival de notable exigencia futbolística.