Marcos Alonso se apunta a otro baile con el Celta

El Celta ya tiene resuelto uno de los primeros dilemas que se le planteaban de cara a la configuración de la plantilla para la próxima temporada. Marcos Alonso ha terminado su periodo de reflexión y ha decidido prolongar su estancia en Vigo. Desde hace días el club y el futbolista perfilan los detalles del contrato de renovación que esperan cerrar en breve para oficializar el acuerdo que ambas partes asumen como seguro.

La postura pública del club en las últimas semanas cuando aseguraba que no tenían información sobre las intenciones de Marcos Alonso no eran una simple pose. El Celta decidió concederle su espacio y su tiempo. Sin agobios ni presiones. El futbolista, tras disputar el último partido se la temporada, se marchó de vacaciones a Bali y pidió un tiempo para tomar una decisión. “No suelta prenda el cabrón” bromeó Claudio Giráldez después del partido ante el Sevilla que cerraba la temporada en Balaídos. Y así era. El central abandonó Vigo con sus dudas pero también con el mensaje inequívoco del técnico porriñés y del club de que deseaban fervientemente su continuidad.

Marcos Alonso ha meditado durante dos semanas muy lejos de España. Sus dudas tenían sobre todo que ver con la respuesta física que pudiese ofrecer a una nueva temporada en la élite y teniendo un papel tan protagonista en el equipo como lo acreditan los más de tres mil quinientos minutos que ha disputado. El cuerpo técnico, consciente de su importancia, le ha exprimido en determinados incluso en contra de su intención de concederle algo más de descanso. Pero a la hora de la verdad casi siempre estaba en la alineación titular. Eso complicaba los procesos de recuperación y el dolor le ha acompañado en muchos momentos del ejercicio. Por esta razón Marcos tenía en la balanza seguir en el Celta, la retirada o, como tercera opción, buscar una liga “agradecida” en la que pudiese seguir en activo y prolongar algo más su carrera sin una exigencia tan alta como hasta ahora. Durante este proceso de introspección el Celta ha esperado con paciencia la decisión sin presionar al futbolista y respetando sus dudas y su descanso. Aunque hay decisiones que estaban pendientes de Marcos Alonso (nuevos refuerzos para la defensa, el reparto del límite salarial…) el club sabía que a mediados de junio llegaría la respuesta del futbolista.

Una vez en Madrid, donde el futbolista se encuentra actualmente, el central ya ha comunicado al Celta su decisión de seguir jugando en Vigo. Los responsables del club y el agente del futbolista ya se han puesto a trabajar en el nuevo contrato que no va a suponer ningún problema porque tampoco Marcos Alonso se ha descolgado con pretensiones excesivas ni inalcanzables para un Celta que ahora mismo respira aliviado porque para Claudio la continuidad del veterano defensa era primordial. Por calidad y por la ascendencia que tiene sobre sus jóvenes compañeros de línea. En pocos días se espera hacer oficial la continuidad del jugador y de este modo Marco Garcés despejará uno de los muchos enigmas que tiene para configurar la plantilla. Lo que sí va encadenado con Marcos Alonso es que el Celta trabajará para potenciar la línea defensiva y ofrecer más alternativas a Claudio para que no se vea en la obligación de exprimir al veterano futbolista. Por eso este verano la previsión inicial del club es que puedan llegar un par de centrales aunque eso también viene condicionado por las decisiones que se tomen sobre algunos de los futbolistas que están en la plantilla. Se sabe que Aidoo, cuyo contrato acaba este año, no seguirá pero hay otros centrales cuyo futuro aún está pendiente de resolver. No es casual que en las últimas semanas se haya relacionado al Celta precisamente con algunos futbolistas de esta línea (Sergio Barcia, Mika Mármol o más recientemente Santiago Ramos). El club rastrea el mercado en busca de centrales, pero ahora lo hace con un punto de tranquilidad tras saber que ya no tiene que preocuparse por la decisión de Marcos Alonso.