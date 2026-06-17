Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario

El RC Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última cmapaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario.

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Marta Clavero Partido de fútbol de pretemporada entre el Braga y el Celta, en 2025. / RCCelta Primer amistoso confirmado del Celta: se enfrentará al Braga El Celta ya conoce el primer amistoso de su pretemporada 2026/27. No lo ha anunciado todavía el club vigués, sino su rival, el Sporting Club de Braga, que este martes presentó su calendario de partidos de preparación para este verano. El conjunto portugués recibirá al equipo celeste el próximo 18 de julio, a las 19:30 horas (20.30 hora española), en el Estadio Municipal de Braga, en el encuentro que servirá como presentación del equipo ante sus socios. Puedes leer la información completa en este enlace.

Juan Carlos Álvarez Marcos Alonso, durante un partido de esta temporada. / Pablo Hernández Gamarra Marcos Alonso se apunta a otro baile con el Celta El Celta ya tiene resuelto uno de los primeros dilemas que se le planteaban de cara a la configuración de la plantilla para la próxima temporada. Marcos Alonso ha terminado su periodo de reflexión y ha decidido prolongar su estancia en Vigo. Desde hace días el club y el futbolista perfilan los detalles del contrato de renovación que esperan cerrar en breve para oficializar el acuerdo que ambas partes asumen como seguro. La información con todos los detalles de la operación, en este enlace.