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Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario

Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta

Marcos Alonso y Iago Aspas celebran uno de los dos goles del moañés al Mallorca en Balaídos.

Marcos Alonso y Iago Aspas celebran uno de los dos goles del moañés al Mallorca en Balaídos. / Pablo H. Gamarra

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R. V.

Vigo

El RC Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última cmapaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario.

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Puedes seguir el minuto a minuto de todos los movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

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