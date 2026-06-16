Sergio Barcia, alternativa de bajo coste para el eje de la zaga del Celta

Sergio Barcia podría retornar al Celta este verano tras dejar el filial celeste hace ya tres años para vivir un periplo profesional que lo llevó al Mirandés y al Legia de Varsovia, con parada cedido la pasada temporada en la UD Las Palmas.

La gran campaña firmada por el central vigués con el cuadro grancanario no ha pasado inadvertida en el Celta, que piensa en Barcia como una alternativa de bajo coste para fortalecer su eje defensivo. El central vigués gusta a la dirección deportiva, que valora su crecimiento en las dos últimas temporadas y cuenta con el visto bueno de Claudio Giráldez, que lo dirigió en las categorías inferiores del club. Sería además una incorporación de rendimiento inmediato, que no necesitaría adaptación porque el chico conoce bien la casa y le ilusiona especialmente la posibilidad de volver a vestir de celeste en una temporada en la que el Celta volverá a competir en Europa.

Barcia debe regresar al Legia de Varsovia, el club dueño de sus derechos federativos, pero le resta un solo año de contrato y ya se sabe que la UD Las Palmas no va a ejercer su opción preferencial de compra por 1,5 millones, un precio asequible por un jugador todavía joven (25 años) que ha progresado mucho en el último año.

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El Celta contempla su fichaje, pero Barcia no es una prioridad y por ahora no ha habido más que contactos indirectos. El club está pendiente de la respuesta de Marcos Alonso para definir el perfil de los fichajes defensivos, que cambiaría en función de su continuidad, y no sabe aún qué va a pasar con Starfelt, quien tras el Mundial tenía previsto decidir si contemplaba ofertas o negociaba su renovación. Tampoco está clara la continuidad de centrales con pocos minutos, como Manu Fernández o Carlos Domínguez, cuyo futuro en el club está también en el aire