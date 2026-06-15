Objetivo llenar Balaídos: así pueden conseguir su entrada para la final del play off de ascenso los abonados celestes

Fredi Álvarez lo dejó perfectamente claro tras el esmerado empate sin goles rebañado por el Fortuna en El Toralín: «La clave va a ser llenar Balaídos». Tras el ejercicio de madurez firmado por sus chicos en el primer asalto de la final por el ascenso a Segunda división, el preparador del filial celeste veía la eliminatoria «en el aire» y apelaba al factor cancha para inclinar este sábado la balanza a favor de su equipo en el coliseo celeste. «El Fortuna reunió a 13.000 personas contra el Dépor hace tres temporadas y el sábado estoy seguro de que vamos a llenar Balaídos. Si somos capaces de meter 15.000 o 20.000, sería una auténtica barbaridad para un filial», precisaba

El Celta ha recogido el guante y ha preparado medidas especiales para gestionar la masiva demanda de entradas que se prevén para un choque en el que no habrá entradas de venta al público más que para la afición visitante y al que pueden asistir alguna de las 42. 500 personas que forman parte de la masa social del club, tanto abonados propiamente dichos como beneficiarios de las diferentes modalidades de carné celtista.

Para «garantizar la operativa de seguridad y el correcto desarrollo el canjeo», el Celta ha establecido las siguientes medidas:

Canjeo obligatorio. Para acceder al estadio será imprescindible disponer de una entrada nominativa. Los carnés del Celta, en cualesquiera de sus modalidades (Abonado, As Celtas, Fundación o Miudiño) no serán válidos para entrar en el campo.

Los tenedores del Carné Celtista de la temporada 25-26 deberán obtener una entrada gratuita para acceder al estadio hasta completar el aforo disponible. Para realizar el canjeo será necesario identificarse con el ID de socio (impreso en el carné) y el PIN correspondiente.

Por motivos de seguridad, y al tratarse de un partido correspondiente a la temporada 2025-26, únicamente podrán participar en este proceso los titulares de un Carné Celtista de la temporada 2025/26, independientemente de su modalidad. Las nuevas altas correspondientes a la temporada 2026-27 no tendrán acceso a este procedimiento.

Plazo límite hasta el jueves. Las entradas podrán canjearse a través del portal de venta en la página web del club hasta las 12.00 horas del próximo jueves. Los interesados deberán seleccionar una localidad libre. El club indica a los abonados que sus asientos se asignarán por defecto, con lo que deben seleccionar alguna de las localidades disponibles hasta un máximo de 6 (identificando con el ID y PIN de sus respectivos carnés a cada uno de ellos) para los que quieran ir juntos al partido. El Celta recuerda que todas las entradas son nominativas, con lo que antes de finalizar el proceso habrá que completar los datos personales correspondientes a cada entrada. Las localidades se enviarán al correo electrónico indicado durante el proceso de reserva.

Acceso al estadio. El día del partido se podrá acceder a Balaídos con la entrada digital recibida por correo electrónico o mediante tecnología NFC desde el móvil, opción esta que el club recomienda para agilizar los accesos al estadio. El Celta recuerda que será obligatorio ocupar el asiento seleccionado durante el proceso de canjeo.

Al tratarse de un partido declarado de «alto riesgo» por la Comisión Antiviolencia, el club recomienda acudir al estadio con suficiente antelación. Las puertas se abrirán 1 hora y 15 minutos antes del inicio del partido para facilitar una entrada escalonada y evitar aglomeraciones en los accesos.

Uso del Carné Celtista. Por motivos de seguridad, y al tratarse de un partido correspondiente a la temporada 2025-26 solo pueden participar en el proceso los titulares del Carné Celtista para la temporada 25-26. Las nuevas altas de la campaña 26-27 no tendrán acceso al procedimiento. El Celta pide que se haga un uso responsable de las entradas canjeándolas únicamente en el caso de que se vaya a asistir al partido y comprometiéndose a no venderlas a la afición visitante.

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Mil entradas visitantes. El Celta a reservado un millar de entradas, el doble de las que la Ponferradina concedió a la hinchada celeste, para la afición visitante, que estará ubicada en una zona específica habilitada para el equipo rival.