De 9 a 9: Fernando Torres emociona a Borja Iglesias antes del Mundial con una camiseta dedicada

Borja Iglesias vivió uno de esos momentos que van mucho más allá del fútbol. El delantero del Celta recibió antes de viajar al Mundial una sorpresa muy especial: una camiseta firmada por Fernando Torres, su gran ídolo desde que era pequeño, acompañada de un mensaje de apoyo que emocionó profundamente al ariete celeste.

La escena fue compartida en redes por MuchoBambú, la agencia creativa de la que Borja Iglesias es socio, y muestra al futbolista viendo primero el vídeo enviado por el que fuera delantero de la selección española y después recibiendo la camiseta dedicada. Un regalo con una enorme carga sentimental para el atacante, que en numerosas entrevistas ha contado la importancia que tuvo para él Torres durante su infancia y cómo le marcó especialmente un encuentro casual con él en un aeropuerto.

Borja Iglesias es el niño de la derecha. / VÍCTOR ECHAVE

En el vídeo, Torres se dirige directamente a Borja para enviarle ánimo antes de la cita mundialista. «Primero, enhorabuena. Gran temporada y gran premio, disfrútalo al máximo que no hay nada más grande que representar a tu país. Sigue siendo como eres, seguro que va a ir fenomenal. Mucha suerte y un abrazo», le dice el exfutbolista, que también quiso dejarle una dedicatoria escrita en la camiseta: «Para Borja, siempre con el corazón por bandera. Un fuerte abrazo».

La reacción de Borja Iglesias lo dice todo. El delantero no pudo contener las lágrimas al recibir el detalle de quien ha sido uno de sus grandes referentes futbolísticos y personales. Visiblemente emocionado, agradeció el gesto y confesó la ilusión que le hacía saber que Torres se alegraba por su convocatoria, no solo por lo deportivo, sino también «por cómo es», tal y como le comentaron al jugador tras ver el mensaje.

El regalo terminó convertido en una promesa. Borja, emocionado por el gesto de Torres, aseguró que guardará una camiseta del Mundial para entregársela al exdelantero madrileño. Un intercambio simbólico entre el ídolo de la infancia y el futbolista que ahora cumple uno de sus grandes sueños con la camiseta de la selección.