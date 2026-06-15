De 9 a 9: Fernando Torres emociona a Borja Iglesias antes del Mundial con una camiseta dedicada
El delantero del Celta, que siempre ha reconocido al exariete de la selección española como su gran ídolo desde niño, rompió a llorar al recibir el regalo y prometió guardarle una camiseta del Mundial
Borja Iglesias vivió uno de esos momentos que van mucho más allá del fútbol. El delantero del Celta recibió antes de viajar al Mundial una sorpresa muy especial: una camiseta firmada por Fernando Torres, su gran ídolo desde que era pequeño, acompañada de un mensaje de apoyo que emocionó profundamente al ariete celeste.
La escena fue compartida en redes por MuchoBambú, la agencia creativa de la que Borja Iglesias es socio, y muestra al futbolista viendo primero el vídeo enviado por el que fuera delantero de la selección española y después recibiendo la camiseta dedicada. Un regalo con una enorme carga sentimental para el atacante, que en numerosas entrevistas ha contado la importancia que tuvo para él Torres durante su infancia y cómo le marcó especialmente un encuentro casual con él en un aeropuerto.
En el vídeo, Torres se dirige directamente a Borja para enviarle ánimo antes de la cita mundialista. «Primero, enhorabuena. Gran temporada y gran premio, disfrútalo al máximo que no hay nada más grande que representar a tu país. Sigue siendo como eres, seguro que va a ir fenomenal. Mucha suerte y un abrazo», le dice el exfutbolista, que también quiso dejarle una dedicatoria escrita en la camiseta: «Para Borja, siempre con el corazón por bandera. Un fuerte abrazo».
La reacción de Borja Iglesias lo dice todo. El delantero no pudo contener las lágrimas al recibir el detalle de quien ha sido uno de sus grandes referentes futbolísticos y personales. Visiblemente emocionado, agradeció el gesto y confesó la ilusión que le hacía saber que Torres se alegraba por su convocatoria, no solo por lo deportivo, sino también «por cómo es», tal y como le comentaron al jugador tras ver el mensaje.
El regalo terminó convertido en una promesa. Borja, emocionado por el gesto de Torres, aseguró que guardará una camiseta del Mundial para entregársela al exdelantero madrileño. Un intercambio simbólico entre el ídolo de la infancia y el futbolista que ahora cumple uno de sus grandes sueños con la camiseta de la selección.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una boda celtista hasta las lágrimas: la sorpresa de Iago Aspas y Claudio Giráldez que emocionó a Valeria y Alberto
- Las playas de Vigo empiezan a vaciarse
- El perro más bello del mundo es de Vigo y se llama Hugo Boss: «Lo mejor que tiene es la expresión de la cara, es precioso»
- Diez carreras gallegas exigen más de un 12 para entrar en la universidad
- El comercio local de Vigo, en contra de la apertura de supermercados domingos y festivos: «Es competencia desleal»
- Muere un motorista en un accidente en Barro
- La gallega Tatiana Badiola de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: «Ahora empieza otro desafío; convertir ese derecho en cuidados reales»
- Aduanas incorporará a su base de Vigo una patrullera de casi 40 metros incautada el pasado verano en el Estrecho