El Celta, referente de cantera también en Europa

El Celta ya no es solo referente de cantera en LaLiga. El conjunto celeste ha dado un paso más en su apuesta por el talento propio para situarse en el top cinco de los equipos de las cinco grandes ligas europeas con mayor presencia de futbolistas de la casa en sus competiciones. Más de la mitad del extenso plantel del Celta (28 futbolistas el pasado curso) se formó entre las nieblas de A Madroa o tiene al menos pasado en el equipo filial tras formarse inicialmente en otros clubes. La llegada de Claudio Giráldez, también de la casa, al banquillo del primer equipo hace algo más de dos años ha aportado savia nueva, consolidando una apuesta de club que ha proporcionado grandes réditos deportivos y ha incrementado de modo muy considerable el valor de mercado de la plantilla.

El dato lo ofrecía ayer Transfermarkt, página de referencia del mercado futbolístico: el Celta es el tercer equipo de las cinco grandes ligas europeas que más minutos concedió a su cantera la pasada temporada. Nada menos que 24.456. Superan apenas al club celeste el Athletic Club, equipo de cantera por antonomasia que por vocación legal solo admite jugadores vascos, y el FC Barcelona, con una nueva hornada de talentos criados en La Masía que encadenan dos campeonatos ligueros a las órdenes de Hansi Flick. Los canteranos rojiblancos y azulgranas sumaron el pasado curso 44.687 y 29.571 minutos, respectivamente.

En la temporada que acaba de concluir, el Celta supera a otro de los grandes clubes de cantera de LaLiga: la Real Sociedad, con 24.096 minutos de los futbolistas formados en Zubieta. La quinta posición es para el Friburgo, verdugo de los celestes en los cuartos de final de la pasada Europa League, con muchos puntos en común con el cuadro celeste. La presencia de la cantera en el conjunto que dirige Julian Schuster, entrenador también de cuño propio, alcanzó el pasado curso 23.633 minutos.

El actual Celta respira cantera por los cuatro costados, desde el cuerpo técnico, con Giráldez a la cabeza, que ha ido escalando posiciones desde el conjunto cadete hasta tomar las riendas del primer equipo para sacar al club las castañas del fuego en un momento de notable dificultad, hasta el último de los debutantes del Fortuna. Más de la mitad de los integrantes de la primera plantilla se formaron en A Madroa o pasaron en algún momento de su carrera por el filial celeste.

Varias generaciones de canteranos conviven en el plantel celeste. Aspas, el gran referente de todos ellos, es de la quinta de 1987, y concluirá el próximo curso una maravillosa carrera cerca de los 40 años. El menor de los integrantes de la primera plantilla es Jones El Abdellaoui, nacido en 2006. El noruego no es estrictamente un producto de A Madroa, pero llegó al primer equipo desde el filial, como antes lo hicieron Javi Rueda, Pablo Durán o Borja Iglesias, este tras una brillante trayectoria profesional en el Espanyol y el Betis. Entre Aspas, el mayor, y Jones, el menor, hay un variopinto abanico de edades: Yoel Lago y Fer López son de 2004; Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Javi Rodríguez y Damián Rodríguez pertenecen a la quinta de 2003; Miguel Román y Javi Rueda nacieron en 2002; Pablo Durán, Manu Fernández y Carlos Domínguez en 2001; y Sergio Carreira en 2000. Otros dos futbolistas de la cantera, además de Iago Aspas, nacieron el siglo pasado: Borja Iglesias en 1993 e Iván Villar en 1997.

La jerarquía de la cantera se nota tanto en el once, con entre cinco y seis titulares de promedio, como en los minutos de calidad y la aportación de la gente de la casa, con Aspas, cuya influencia sigue siendo enorme dentro y fuera del campo, a la cabeza. Borja Iglesias ha relevado al astro moañés en el liderazgo del gol, mientras nuevas figuras emergen de A Madroa en todas las líneas del campo. La última campaña fue especialmente fructífera para Sergio Carreira, que se ha consolidado como uno de los carrileros más versátiles de LaLiga, Javi Rodríguez, referente junto a Carl Starfelt y el veterano Marcos Alonso de una reconocible línea de centrales, y centrocampista Miguel Román, la gran revelación de la pasada campaña, cuya lesión sintió el Celta de forma notable en el último tramo de la temporada.

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El flujo de savia nueva hacia primer equipo ha continuado en el último ejercicio desde el Fortuna, con una temporada memorable que puede llevar al filial celeste la próxima semana a Segunda División por primera vez en la centenaria historia del club. Media docena de los futbolistas que han estado a las órdenes de Fredi Álvarez debutaron la pasada campaña con el primer equipo en alguna competición oficial. Tales son los casos de Hugo Burcio, Hugo González, y Andrés Antañón, con minutos en LaLiga; y Óscar Marcos, Pablo Meixús, el propio Hugo González y Ángel Arcos, en la Copa del Rey. Este último fue además titular contra el Ludogorets en la primera fase de la Europa League.