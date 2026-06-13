Primer asalto a un sueño

El Celta Fortuna tiene esta tarde una cita con la historia en el primer asalto de la final de la promoción de ascenso a Segunda División contra la Ponferradina (El Toralín,18.30 horas, DAZN, Movistar Primera RFEF, TVG2). El conjunto de Fredi acaricia este sueño tras alzarse con la segunda plaza de la fase regular en una campaña brillante y dejar en semifinales en la cuneta al CE Europa, quinto clasificado del grupo 2, con toda una prueba de madurez para un filial.

Se mide ahora el cuadro de Fredi a la Ponferradina, un rival sumamente rocoso y construido para el ascenso que afronta el envite en su mejor momento del curso. Los de Medhi Nafti se han plantado en la final por el ascenso tras remontar desde puestos de descenso hasta la quinta plaza de la fase regular en una espectacular segunda vuelta y derrotar con un solo gol al Atlético Madrileño en semifinales. La Ponfe, como se le apoda popularmente, no solo es, de largo, el mejor equipo de la segunda vuelta en ambos grupos, sino que presume también de ser el mejor defensor del campeonato tras el inasequible Tenerife.

Los números defensivos del cuadro berciano imponen: 43 goles en contra, con la particularidad de haber recibido apenas 11 en toda la segunda vuelta y solo 7 de ellos en su feudo dde ElToralín. Andrés Prieto, el cancerbero blanquiazul, encadena 480 minutos imbatido. Su último gol lo recibió el guardameta de la Ponferradina el pasado 9 de mayo en la victoria de la fase regular contra el Alavés. Suma desde entonces cuatro encuentros imbatido.

A este cerrojo opone el Celta una pegada considerable. El conjunto de Fredi es segundo máximo goleador del grupo (61 goles, solo uno menos que el Tenerife) y un estilo de juego desenfadado y de abierta vocación ofensiva. Y a esta forma de jugar quiere agarrarse Fredi para encarrilar la eliminatoria. «El objetivo es ganar el partido. Luego el partido te llevará por un derrotero o por otro y a lo mejor te tienes que conformar con un resultado mínimo o con un empate, pero nuestro objetivo es ganar», sentencia el técnico celeste, que pide fidelidad a las señas de identidad de su equipo: «Tenemos que jugar con nuestras armas igual que ellos van a jugar con las suyas».

La buena noticia es que el preparador celeste va a disponer para el choque de todo su arsenal. La composición del once, que no va a variar demasiado con respecto a los de las anteriores eliminatorias, va a depender en esta ocasión del estado físico que arrastran algunos futbolistas. «Iremos viendo a ver cómo evolucionan. Ha sido una semana difícil en cuanto a entrenamientos a cargas. Los jugadores acabaron el partido muy cargados, pero estamos todos disponibles», explica el moañés, que promete «sacar un once competitivo».

Nada se deja tampoco en el armero Medhi Nafti, que solo cuenta con las bajas del mediocampista Vicente Esquerdo y el lateral Vasco Sousa, y tiene la confianza de que su equipo sabrá aprovechar su mayor experiencia -ya jugó la final por el ascenso el pasado año– en este tipo de encuentros.

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El técnico de la Ponferradina confía también en que el Toralín, que ha colgado el cartel de no hay billetes y presentará un gran ambiente, tire del equipo. Unos 500 seguidores celestes arroparán al Fortuna desde la grada.