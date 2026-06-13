El Celta Fortuna, a un empate del ascenso

Nunca ha estado el Celta Fortuna tan cerca del ascenso a Segunda División. El filial arrancó un valioso empate en la ida de la final en el Toralín ante la Ponferradina (0-0) y el sábado en Balaídos le vale con no perder para estar en la categoría de plata del fútbol español. Todo ello después de un duelo difícil de digerir en el que vigueses y bercianos aplacaron cualquier aventura ofensiva y se centraron en proteger sus porterías y minimizar errores para que todo quedase muy abierto para el choque de vuelta. La Ponferradina evidenció el porqué de los pocos goles encajados en los últimos meses y el Fortuna mostró madurez y serenidad para proteger el marcador inicial.

El partido cumplió con el guion que cualquiera hubiera escrito antes del comienzo. La Ponferradina es un equipo que sabe de sus recursos limitados y que trató de llevar al Celta a un partido donde se sintiese incómodo. No por lo futbolístico sino por lo emocional. Choques, interrupciones, protestas, simulaciones, un trago complicado. Pero se encontraron con un Fortuna mucho más maduro de lo que podría esperarse. Centrado en su plan, mentalmente enchufado y frío para gestionar el ambiente. Se jugó poco o casi nada. Ninguno de los dos tenía especial interés en hacerlo. Al Fortuna le costó progresar en el primer tiempo (solo en un disparo lejano de Hugo González) y la Ponferradina tuvo la más clara en un contragolpe bien llevado por Calderón que Borja Valle envió a las nubes.

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En el segundo tiempo mejoró el Celta Fortuna en su posicionamiento, en el control del juego aunque le faltó profundidad e intención para castigar a la Ponferradina que se centró en defender (apenas concedió situaciones de peligro) y siempre dejó claro que todo lo que estirase el 0-0 era un buen resultado para ellos. Los intentos del Fortuna nunca llegaron a amenazar al portero berciano y la Ponferradina, en el último arreón, tuvo la ocasión de marcar en el descuento por medio de Borja Valle. Al marcador nadie le puso mala cara. El Fortuna se queda a un empate en Balaídos para estar en Segunda División. Jamás lo ha tenido más cerca.