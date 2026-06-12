Fredi: «La eliminatoria está al 50 por ciento»

Fredi Álvarez afronta el primer asalto de la final por el ascenso a Segunda División con la sensación de que el Fortuna está «maduro» para aprovechar una oportunidad histórica contra seguramente el adversario más complicado que le podía caer en suerte. El técnico moañés ve la eliminatoria «al 50 por ciento», aunque «por historia» considera ligeramente»favorito» a la Ponferradina, un equipo experimentado y construido para el ascenso que llega a la cita «con la flecha muy hacia arriba» tras protagonizar la mejor segunda vuelta de la categoría.

«Ellos son favoritos en esta eliminatoria, así de sencillo. Si vamos 20 años atrás, la Ponferrdina estuvo 10 en Segunda División y de los otros 8 jugó el play off de ascenso. Desde que estoy en Primera RFEF estos últimos tres años, los tres jugó el play-off. Nosotros nunca hemos estado en Segunda División», apuntaba este viernes el técnico moañés, que matizaba: «La eliminatoria está al 50 por ciento. Ellos son favoritos en cuanto a historia y desempeño en estos últimos años, pero una vez que empieza la eliminatoria no lo doy un porcentaje mayor a ninguno de los dos equipos».

El preparador del filial aseguraba que afronta este primer acto de la eliminatoria en el Toralín con un solo objetivo en mente: «El objetivo es ganar el partido. Nosotros somos un filial cuyo el objetivo es ganar todos los partidos. Luego el partido te llevará por un derrotero o por otro y a lo mejor te tienes que conformar con un resultado mínimo o con un empate, pero nuestro objetivo es ganar».

No espera Fredi concesiones de un adversario en racha y que llega lanzado a este primer envite tras brillar en la segunda vuelta y dejar en la cuneta en la anterior ronda al Atlético Madrileño. «Sabemos que tenemos delante al mejor equipo de la segunda vuelta, que llega con una flecha muy hacia arriba. Es un equipo que encaja muy poquitos goles. En la segunda vuelta solo encajó 11 goles y 6 de ellos fueron en dos partidos, con lo que en 21 partidos de la segunda vuelta recibió solo 7», apuntaba Fredi, que pedía afrontar el duelo siendo fieles a las señas de identidad del Fortuna: «Sabemos que son un equipo difícil de batir, de ganar. A partir de ahí, tenemos que ser conscientes de que nosotros también somos un equipo realizador, que le gusta hacer gol y tenemos que jugar nuestras armas igual que ellos van a jugar las suyas».

El entrenador del Fortuna pronosticaba un complicado duelo contra un avezado oponente: «Me espero un partido muy difícil ante un equipo muy experto, muy veterano, un equipo que el año pasado también jugó la final para ascender a Segunda División y se quedó a las puertas. Tienen esa experiencia, ese poso que lógicamente los nuestros no tienen, pero cada uno tiene sus armas y nosotros tenemos que jugar con las nuestras».

Aventura igualmente Fredi un partido trabado, con pocos espacios para maniobrar y en el que será determinante aprovechar las pocas ocasiones que se presenten. «Va ta tener mucha importancia lo que suceda en las áreas. Tenemos que ser muy disciplinados en esa fase defensiva para contener las virtudes del rival e intentar encontrar pequeños espacios en ataque para aprovechar cada ocasión que tengamos. A lo mejor solo tenemos dos o tres y tenemos que estar atinados. Intentar estar concentrados y dar cada acción la máxima importancia», destacaba.

Al mismo tiempo, el estratega moañés pedía madurez a sus futbolistas a la hora de afrontar el partido. «Espero un partido cerrado, pero no sé cuál es el plan del rival. Lo único que sé es que tenemos que ser un equipo maduro, no inmaduro. Somos muy jóvenes, así que, si somos inmaduros, estamos fuera. El Fortuna no va a cambiar nada. Vamos a Ponferrada con la misma idea y plan de partido que llevamos haciendo durante toda la competición», aseguraba Fredi, que no ponía coto a la ilusión de sus futbolistas por hacer historia: «La ilusión no se puede frenar, otra cosa es que sepamos gestionar emocionalmente muchas situaciones que se van a dar en la eliminatoria. Ellos tienen más tablas y más experiencia, pero este equipo ha demostrado mucha madurez durante toda la temporada», subrayaba.

El entrenador del Fortuna, cuya buena campaña con el filial celeste le ha puesto en el punto de mira de equipos de Segunda, pasaba de puntillas sobre su futuro una vez expire a final de junio su actual contrato. «Mi idea es preparar el partido de mañana, todo lo demás está fuera de contexto», zanjaba.

En contra de la liga de filiales

Fredi Álvarez ponía en valor durante su intervención que el Fortuna fuese el único filial en la final de ascenso a Segunda División, al tiempo que mostraba su firme oposición a la liga de filiales, al estilo de Inglaterra, que algunas voces ha sugerido que sería conveniente implementar en la competición española.

Noticias relacionadas

«Aunque desde fuera se vende un producto de que los filiales debemos de tener una liga paralela, nadie nos puede quitar esa ilusión. Nadie nos puede sacar lo que llevamos haciendo desde la última temporada. A partir de ahí, vamos a competir hasta donde nos dé, hasta donde lleguemos. Contentos por el proyecto que tiene el club y ese proyecto de momento está dando muy buenos resultados», relataba el técnico morracense, que remachaba: «Una liga de filiales restaría competitividad. Si el fútbol español es un referente a nivel europeo y mundial es seguramente por este tipo de competiciones, que estos jóvenes jugadores puedan competir contra gente madura y adulta. Esto hace que los jugadores crezcan y que nuestro nivel sea cada vez mejor. Beneficia al fútbol español».