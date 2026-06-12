¿Regreso de Citroën al Celta? Stellantis vuelve a patrocinar al mundo del deporte

Presentada la campaña de abonados para la próxima temporada, con la Europa League y el posible ascenso del Fortuna a Segunda División, la atención de los aficionados al Celta se dirige a los dos próximos hitos: el mercado de fichajes y la presentación sobre las nuevas camisetas. Y en ellas un debate ha surgido con fuerza en las últimas semanas entre el celtismo entorno a qué marcas deben acompañar a la Cruz de Santiago en toda la ropa oficial.

El 4 de febrero se anunció la renovación del patrocinio principal con Estrella Galicia, que alcanza así los 15 años de vigencia e incluye el premio mensual al jugador del mes y otros espacios publicitarios. Más controversia genera el vínculo con Abanca, especialmente después del ascenso del RC Deportivo. La entidad bancaria es propietaria del conjunto herculino quien por primera vez en ocho años competirá directamente contra el club vigués.

Esta circunstancia podría llevarles a competir en fichajes y nivel deportivo con el proyecto de Claudio Giráldez, amén de otros motivos extradeportivos, lo que genera incomodidad entre varios sectores de la afición. El motivo son los algo menos de 2 millones de euros anuales —dentro de un presupuesto de casi 120— que otorga el contrato en vigor hasta 2028 por el nombre del estadio de Balaídos, el patrocinio secundario en la ropa deportiva y el resto de publicidad asociada. Así, no faltan voces que piden optar por una empresa con mayor vinculación a la economía viguesa... con un gran deseo: el retorno de Citroën. Y podría haber motivos a la esperanza dado el cambio de rumo fijado en su matriz.

Infografía con la camiseta del Celta con los patrocinadores actuales (Estrella Galicia y Abanca) y los posibles (Citroën y Stellantis) / FdV

Regreso a acuerdos históricos

El FC Sochaux-Montbéliard, un histórico que incluso ganó la Ligue 1 en dos ocasiones, militó este año en la tercera categoría del fútbol francés. Sin embargo, el equipo fundado en 1928 por la familia Peugeot atravesó una profunda crisis en los últimos años, cuando estaba en segunda y fue salvado por sus propios seguidores y autoridades locales, que acudieron al rescate cuando estaba al borde de la quiebra. Con esta nueva vida, el equipo de propiedad china (de la firma Nenking) volvió en cierta medida a sus orígenes y, con ello, retomó también el patrocinio de la marca del león, perteneciente ahora a Stellantis.

Presentación del patrocinio de Peugeot con el AJEl FC Sochaux-Montbéliard francés en febrero de 2026. / Stellantis

Con la llegada de Antonio Filosa como CEO, la nueva política de la compañía es la de retomar los patrocinios deportivos. Lo hizo renovando el acuerdo de Jeep y la Juventus, siendo el sponsor oficial de la Copa Argentina 2026 a través de Fiat, o llevando la marca de Opel al Mundial de Balonmano del próximo año. ¿Regresará con ello la marca Citroën al pecho de los jugadores del RC Celta como lo hizo durante más de 30 años?

El grupo PSA se encontraba en una situación extremadamente delicada cuando llegó Carlos Tavares en 2014. Con él como CEO, la firma con planta en Vigo aplicó severos ajustes en todas sus operaciones, medida con la que el portugués se granjeó muchas críticas, pero también buenos resultados. Entre los ajustes se vieron afectadas las vinculaciones de la empresa y sus marcas con varios deportes y sus equipos. Entre los motivos que le llevaron a romper vínculos con otros clubes cono Boca Juniors estaban también los casos de corrupción como el FIFAgate que asolaban a este deporte.

Justo un año después del descenso a segunda del Sochaux, y en el segundo curso de Tavares como CEO, Peugeot se desprendió del equipo galo vendiéndolo a la empresa china Ledus (en 2020 pasaría a manos de Nenking) y ya en 2016 se anunció que Citroën, icónica marca que lucía el RC Celta en sus camisetas, pasaría a un segundo plano a nivel de patrocinio, quedando solo para la Fundación Celta. Se ponía así punto y final a una vinculación que en su momento supuso el récord a nivel global.

Si bien es cierto que en los años dorados del EuroCelta la cuantía económica era por debajo de lo que el mercado podía ofrecer; la relación casi sentimental entre los dos grandes protagonistas del barrio de Balaídos, los convenios de los que se veían favorecidos los trabajadores y el «balón de oxígeno» que suponía la cifra fija durante los años más duros de la crisis económica hicieron que el contrato siguiera vigente.

Con el nacimiento de Stellantis tras la fusión de PSA con FCA, la dinámica fue exactamente la misma, pese a que la dueña de Fiat o Jeep tenía en marcha una serie de acuerdos de calado como el formalizado con la Juventus. Con la salida de Tavares y el nombramiento del italiano Antonio Filosa, la situación varió. Solo en lo que va de año, la multinacional ha confirmado una serie de patrocinios que serían impensables en la época de Tavares.

El más icónico, sin duda, la vuelta de la marca Peugeot a las camisetas amarillas de FC Sochaux-Montbéliard, lo que para el equipo supuso «el regreso de la marca del león como socio y patrocinador principal del club» justo en el curso en el que han logrado el ascenso a la segunda división.

También en Argentina y el balonmano

Antes, en enero, Stellantis confirmó que Fiat se incorporaba como sponsor oficial de la Copa Argentina 2026, también de fútbol, con lo que la marca italiana reforzaba «su histórico vínculo con los argentinos y con una pasión que atraviesa generaciones, ciudades y provincias de todo el país». En mayo, por su parte, anunció un acuerdo entre Opel y la Federación Internacional de Balonmano (IHF) para convertir a la enseña germana en el patrocinador oficial del Campeonato Mundial de Balonmano Masculino de la IHF de 2027, que precisamente se celebrará en Alemania, país en el que también patrocina la liga de este deporte, la Opel Handball-Bundesliga.

Mención aparte tiene el Vauxhall Motors Football Club, el equipo fundado en 1963 que estaba formado por trabajadores de la planta de la marca Vauxhall en Ellesmere Port (cerca de Liverpool), aunque situada en categorías no profesionales del balompié anglosajón. La enseña británica fue propiedad de General Motors hasta que se vendió en 2017, junto con Opel, a PSA. Hoy produce furgonetas como las K9 de Balaídos.