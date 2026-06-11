El Celta sube un 3% el precio de sus abonos en una campaña con Aspas como protagonista

Como viene siendo habitual, el Celta incrementa alrededor de un 3 % el precio de sus abonos para la temporada 2026-2027. Este aumento va ligado a la inflación, tal y como justificó esta mañana el director del Área Celtista, David González, en la presentación en A Sede de la nueva campaña de abonados. Esta se ha bautizado como 'Agora e sempre' y está protagonizada por Iago Aspas, que será la cara visible de los carnés físicos -junto con Chiño- en su último curso como jugador celeste. Se ofrece la opción, al igual que en la pasada temporada, del pago de un suplemento para los partidos de Europa League.

La próxima temporada permitirá además recolocar progresivamente a los socios de Gol desplazados a otros graderíos. Se prevé que la grada esté terminada a finales de este año, aunque reabrirá una parte, concretamente con 792 localidades, ya desde agosto. «Cuando llegue el momento de cada reubicación definitiva, el club contactará individualmente con los abonados afectados para acompañarlos durante todo el proceso», informa la entidad presidida por Marián Mouriño.

La cuantía de cada abono oscilará entre los 54 euros para los más pequeños en Gol Baixo y Marcador Alto y los 773 para adultos en Tribuna Alta Central. En cuanto al resto de ubicaciones, estos serán los precios para los partidos de LaLiga y Copa del Rey -si los hubiese-:

Tabla de precios. / Celta

En lo relativo a la Europa League, cada abonado podrá aportar una cantidad económica a mayores - lo equivalente a 4 duelos de LaLiga, semejante al año pasado- para poder presenciar los ocho encuentros de la fase de liga más los correspondientes a unas hipotéticas eliminatorias.

Aquellos celtistas que ya hubieran contratado este plus la pasada campaña y preserven el método de pago por domiciliación bancaria, lo «verán renovado automáticamente, mientras que quienes deseen activarlo, modificarlo o abonarlo mediante tarjeta podrán hacerlo a través del Portal do Celtista», precisan en el seno del club.

Suplementos para la Europa League. / Celta

El Carné Celtista básico también mudará su precio, costará dos euros más: 32. La modalidad de Carné Celtista As Celtas, que incluye los partidos del conjunto femenino, asciende a 53 euros; y el Carné Celtista Fundación -con el que se añade el apoyo, precisamente, a la Fundación Celta- pasará a costar 90 euros.

Calendario

Del 11 al 19 de junio: plazo de renovación a través del Portal do Celtista, paso en el que los abonados podrán, asimismo, «elegir modalidad de pago, actualizar sus datos personales y solicitar cambios de asiento o de grada».

23, 25 y 26 de junio: período para las mudanzas de localidad, para las que se «respetará el criterio de antigüedad individual o grupal».

Del 1 al 3 de julio: tramitación de nuevas altas «derivadas de bajas producidas durante la campaña».

Del 3 al 10 de agosto: pago del suplemento de Europa League para nuevas activaciones.

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Fechas para las diferentes tramitaciones. / Celta

Puedes consultar en este enlace el informe completo elaborado por el club en el que se responden las preguntas más habituales y se explican las modadidades de pago, entre otras informaciones.