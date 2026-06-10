El Celta Fortuna se encuentra a un paso de conseguir su mayor éxito deportivo, a 180 minutos de alcanzar el ascenso a Segunda División. Y para ello, el club vigués se propone como objetivo llenar Balaídos para el partido de vuelta ante la Sociedad Deportiva Ponferradina, previsto para el sábado 20 de junio (18:30 horas). Antes, los celestes rendirán visita este sábado al campo del equipo berziano para abrir esta final del ‘play-off’ de la Primera RFEF. «Hay que llenar el estadio, esto es histórico», proclamó ayer Marián Mouriño, quien agradeció el apoyo del celtismo el pasado domingo ante el CE Europa. Ese duelo con el equipo catalán superó las previsiones del club en cuanto a asistencia de aficionados, lo que ocasionó algunos problemas en el acceso al estadio que llevaron a la presidenta céltica a disculparse. «Pedimos disculpas, pero qué disculpas más maravillosas», comentó Marián Mouriño al referirse a los 7.291 aficionados que acudieron al coliseo vigués para animar al equipo de Fredi Álvarez en la eliminatoria ante el CE Europa. «Se hizo un poco de colapso en la entrada, pero pudimos atenderlo y todo el mundo estuvo apoyando a nuestro equipo», agradeció la máxima responsable del club vigués.

Para la visita de la Ponferradina, el Celta ha decidido abrir la totalidad de Balaídos y poder atender así la gran demanda de localidades que se espera. En este caso, el club tendrá que recurrir a un sorteo de boletos teniendo en cuenta que el número de socios supera la capacidad del estadio: unas 22.000 localidades frente a 44.000 socios (la mitad de ellos son abonados). El club ofrecerá más destalles mañana viernes, pero todo parece indicar que a la afición ponferradina se le reservará la zona visitante acotada en Río Alto, como ocurre en los partidos del primer equipo celeste tanto en Liga como en Europa. «Somos 44.000 celtistas y todos tienen posibilidad de acceso al estadio, con lo cual se está buscando una fórmula para que todos puedan ir y que esté más organizado. Hago un llamamiento. Esto es histórico. Abrimos todo el estadio y hay que llenarlo», añadió Marián Mouriño.

La Ponferradina, por su parte, ha decidido conceder 583 entradas para la afición del Celta que tiene previsto desplazarse a la localidad berciana este sábado. Para optar a uno de estos boletos, el club vigués ha abierto una pre-reserva que se cerrará este mediodía. Como es habitual, el 75 por ciento de las mismas se repartirá a los solicitantes con más antigüedad como socios del Celta; mientras que el 25 por ciento restante se adjudicará por sorteo. El precio de las mismas es de 25 euros y los resultados del reparto de los boletos podrán conocerse a través de los canales internos del club desde las doce de esta mañana.

La euforia se extiende en el entorno celeste después de que el equipo de Fredi Álvarez eliminase al Europa y se metiese por primera vez en su historia en la final por el ascenso a Segunda División. «Claro que creo que vamos a estar en Segunda», reconoció la presidenta céltica. «Estamos ilusionadísimos por toda la temporada que han hecho estos chicos, por Fredi y su cuerpo técnico, así como por la apuesta del club y por el apoyo que le ha dado la afición. Nos han regalado una temporada espectacular y han demostrado que están preparados para más y sería una ilusión enorme y una prueba colectiva».

Noticias relacionadas

Uno de los artífices del éxito del Fortuna es su entrenador, Fredi Álvarez, para quien Marián Mouriño también tuvo palabras de reconomiento: «Fredi nos ha demostrado todo su potencial, sobre todo en el desarrollo de jugadores. Nos ha demostrado que es un entrenador de club, de cantera, y que le puede sacar ese potencial que le ha sacado a este Celta Fortuna. Ojalá esté con nosotros muchos años», apuntó Marián Mouriño, que espera que el técnico moañés continúe la temporada que viene al frente del filial céltico.