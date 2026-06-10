Entrevista | Andrés Antañón Jugador del Celta Fortuna
Andrés Antañón: «Queremos lograr el ascenso»
El centrocampista espera un complicado duelo ante una Ponferradina que ha encajado 9 goles en los 21 últimos partidos, pero confía en la fortaleza y regularidad del Fortuna para lograr el premio de ascender a Segunda División
El joven vigués ve «muy ilusionado, con las cosas muy claras» a su equipo ante el reto de lograr el ascenso a la categoría de plata, que arranca la tarde de este sábado en El Toralín
Andrés Antañón Vieites (Vigo, 22 de enero de 2007) sueña con conseguir el ascenso a Segunda División con el Celta Fortuna, en el que ya acumula 53 partidos pese a ser todavía juvenil. La temporada está resultando inolvidable para el centrocampista vigués, que acumula dos partidos con el primer equipo tras debutar en la máxima categoría ante el Girona, ha sido convocado para varias citas europeas por Claudio Giráldez y le espera la oportunidad de disputar el Europeo sub-19 con la selección española. Su agitada vida deportiva no le impidió matricularse en una universidad a distancia para continuar su formación académica.
-¿Cómo afrontáis esta final a doble partido?
-Con muchísima ilusión. Creo que es un premio a todo el equipo por la temporada y el trabajo que llevamos haciendo. La afrontamos con mucha ilusión y sin ningún tipo de presión. Creo que solo podemos ganar.
-¿Resulta más fácil preparar un partido así sabiendo que es un regalo extra?
-Lo preparamos sin presión ninguna y sin conformarnos. Vamos con todo, si perdemos seré el primero que más fastidiado esté, pero sin presión ninguna y a disfrutar lo que nos hemos ganado.
-En el último enfrentamiento con la Ponferradina sumasteis un empate a cero en El Toralín. ¿Te gustaría un resultado igual para este primer duelo de la eliminatoria?
-Con cada entrenador es un equipo diferente. En la ida, ellos tenían un entrenador y en la vuelta cambiaron; se convirtieron en un equipo más sólido, al que es difícil generales ocasiones y hacerles gol. Vamos a tener que estar muy finos y eficaces con las ocasiones que tengamos. Pero no firmo un empate porque creo que nosotros tenemos que ir siempre a por la victoria y en el transcurso del partido veremos si es bueno o no.
-Aquel partido en Ponferrada fue complicado para el Fortuna por el estilo de juego de la Ponferradina, que deja pocos espacios y sabe cerrarse bien. ¿Esperas el sábado un partido muy parecido?
-Al tener este nuevo entrenador y que la dinámica y el tipo de juego les ha ido bien, porque están donde están, entiendo que podrán ir por ahí los tiros, pero lo importante es centrarnos en nosotros y que sean los rivales los que tengan que modificar su juego para hacernos daño. Nosotros, a lo nuestro.
-¿Qué puede ser clave en la eliminatoria? ¿Jugar la vuelta en casa puede ser determinante?
-Es un factor y una ventaja que ayudan, aunque engañan mucho porque piensas que tienes una gran ventaja, pero al final te meten un gol y por mucho que juegues en casa o que el empate después de la prórroga te valga las cosas cambian muy rápido.
-¿Cómo llega el Fortuna a esta cita?
-Muy ilusionado, con las cosas muy claras. Este último partido hemos hecho un gran juego contra un equipo con grandísimos jugadores y eso creo que nos refuerza y nos da confianza para afrontar esta final.
-¿Tenéis alguna baja?
-Por el momento, el equipo está al completo y eso es positivo para que haya mucha competencia y que todos estén disponibles para dar su nivel desde donde toque.
-¿Qué supone jugar un ascenso a Segunda?
-Una grandísima ilusión, un orgullo para nosotros y para el club. Tenemos una oportunidad de hacer historia en el club porque nunca nadie había llegado a una final de ascenso a Segunda y nosotros lo hemos conseguido, pero no nos vamos a conformar y queremos lograr ese ascenso.
-¿Ves un favorito en la eliminatoria?
-No y si lo hubiera en una final de ‘play-off cualquier factor puede desequilibrar una eliminatoria: una tarjeta roja, un error individual… Entones hay que tener los pies en la tierra, sin ver a ninguno de los dos equipos como favoritos. Tenemos que hablar en el campo.
-Esta temporada hemos visto un Fortuna muy regular que se asentó en la parte alta de la tabla desde las primeras jornadas. ¿Dónde radica la fuerza del equipo para completar una campaña tan buena?
-Creo que una de las claves del equipo es que cuando tenemos el día somos un equipazo y cuando no lo tenemos, a diferencia de otros años, competimos muy bien. No hace falta hacer un gran juego para ganar los partidos e incluso cuando no nos salen bien las cosas todos creemos que podemos remontar en los últimos minutos y lo hemos demostrado en toda la temporada.
-¿Soñáis con el ascenso?
-Sí, claro. Una vez llegados aquí, sin presión ninguna, creo que nos merecemos eso y no nos conformamos con haber llegado a la final: vamos a por el ascenso.
-Marcaste un gol al Europa en Barcelona para conseguir un empate muy valioso en la eliminatoria. ¿Qué supuso para ti ese tanto?
-Una alegría tremenda. Fue en un partido que íbamos perdiendo y teniendo la vuelta en casa era importante no perder ese partido, queríamos ganarlo, pero muchas veces los empates son buenos y se hacen buenos en casa. Y así es como lo hemos hecho.
-Acabas contrato en 2027, por lo que a partir de julio comienzas tu último año en el Celta…
-… No estoy pendiente de eso. Como dices, todavía queda un año entero y estoy centrado en ayudar al equipo a sacar adelante este ‘play-off’ para subir a Segunda División, y, por ese tipo de cosas, no estoy nada preocupado.
-¿Has hablado con el club para abordar la renovación?
-Mientras no acabe la temporada no estoy atento ni preocupado por ese tipo de cosas y todavía queda un año, hay tiempo para todo y creo que es el momento de pensar en el equipo.
-¿Hablas inglés?
-Lo hablo bien, pero no podría dar una entrevista entera en inglés y si la doy tendría que pensar.
-¿Te atrae la Premier League?
-Es una gran liga, como la española. De hecho, doy clases de inglés porque creo que es una faceta muy importante en la vida, no solo por el fútbol, y le doy importancia a saber inglés.
-¿Ves más fácil llegar a esa liga por el hecho de que te represente Jorge Mendes?
-Estoy feliz en el Celta y ahora mismo no pienso en ese tipo de cosas. Creo que hay otras ligas también muy buenas, pero ahora mismo estoy muy feliz aquí.
-España comienza a preparar el Europeo sub-19, en cuya clasificación has participado. ¿Te sorprendió no estar en la primera lista de Gallardo?
-Tanto Anxo [Rodríguez] como yo no podíamos ir a esa convocatoria previa porque estamos ayudando al Fortuna a poder lograr el ascenso a Segunda División. Luego, creo que el 19 o el 21 de junio sale la lista definitiva y puede que estemos o no, pero ahora mismo estoy centrado en este ‘play-off’ y después ya se verá si disputamos ese Europeo.
-¿Qué está suponiendo para ti esta temporada teniendo en cuenta que debutaste en Primera División, has estado en dinámica del primer equipo y ahora preparas la final del ascenso a Segunda División, y todo ello siendo todavía juvenil?
-Es una temporada soñada. Al principio no hubiese pensado que iba a ser tan buena temporada. Tanto el equipo como yo hemos hecho una buena primera parte de la temporada, en la segunda vuelta he tenido la suerte de estar más con el primer equipo y de jugar dos partidos en Primera División y ahora el ‘play-off’. Y ojalá pueda estar en la lista de ese Europeo.
-¿Esperas hacer la pretemporada con el primer equipo?
-No tengo información sobre eso. Ojalá pueda estar, pero ahora mismo estoy centrado en disputar este ‘play-off’ porque es importante.
-La próxima temporada tendrás una nueva oportunidad para poder debutar en Europa, pues has ido convocado con el primer equipo en la Europa League.
-Sí, además no hay mejor entrenador y mejor club para hacerlo. Un entrenador [Claudio Giráldez] que sabemos que confía en nosotros, que siempre ve nuestros partidos y ojalá pueda jugar en Europa la temporada que viene.
-¿Imaginas la celebración del ascenso en un Balaídos lleno?
-Sí porque además van a abrir todo el estadio para el partido de vuelta. No sé si se llenará pero el otro día había muy buen ambiente y esta final va a ser más de lo mismo, e incluso habrá más gente. Nos permitimos soñar y desde la humildad y con los pies en el suelo creemos todos en poder ascender.
-No se si ha sido más difícil llegar hasta aquí o los dos partidos que os esperan ante la Ponferradina.
-En esto y en otras muchas facetas, lo más difícil es mantenerse y creo que nosotros hemos sido muy constantes durante toda la temporada y eso es muy difícil. Creo que desde la jornada cinco o seis ya íbamos de segundos, lo hemos mantenido hasta el final y creo que demostramos también en esta última eliminatoria que remontar el marcador en las segundas partes es fruto de ello. Llegamos en una muy buena dinámica. Creo que dos tercios de nuestros goles son en la segunda parte y otro tanto es a partir del minuto 80. Eso es fruto del trabajo diario, de que todos creemos en el compañero y lo hemos demostrado a lo largo de la temporada.
-¿Cómo se encuentra el equipo ante un partido tan importante?
-Estamos ilusionados, pero lo estamos llevando con mucha normalidad, que creo que es lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer nada diferente esta semana a las anteriores, las rutinas tienen que ser las mismas. Es un partido importante, evidentemente, pero creo que tenemos que darle la misma importancia que a los demás porque la tiene y así es como estaremos más cerca de conseguir el objetivo. En estos partidos es muy importante lo mental, lo emocional, porque de un momento para otro todo cambia muy rápido y creo que lo más importante es centrarnos en nosotros mismos.
-El rival tiene unos números excelentes en la segunda vuelta: 40 puntos y solo 9 goles encajados en los 21 últimos partidos que ha disputado. ¿Qué te dicen esos datos?
-Que es un equipo muy rocoso, que defiende muy bien, que cuando tiene la pelota se agrupa bien, tiene un buen bloque bajo, como demostraron cuando jugamos en Ponferrada, pero nosotros también tenemos nuestras armas. Tenemos capacidad en lo colectivo para hacerle daño a cualquiera y jugadores que pueden ser muy determinantes, así que no nos preocupamos por eso. Le damos la importancia que tiene, pero nos centramos en nosotros.
-La Ponferradina tiene una plantilla veterana (27 años de media), frente a un Fortuna muy joven (21 años). ¿Eso puede influir en el desenlace de la eliminatoria?
-Al no ser un filial es un equipo con jugadores de mayor edad. Esa experiencia puede ser una de sus bazas, pero nosotros tenemos las nuestras, así que no tenemos que preocuparnos.
-¿Qué importancia tiene el entrenador, en este caso Fredi Álvarez, en la temporada tan buena que lleváis?
-Tiene muchísima importancia. Igual que cuando las dinámicas son malas se les reprocha a ellos esa dinámica, pues cuando va bien ellos tienen mucha culpa de lo que ocurre también. Nos ha preparado muy bien tanto en lo táctico como en lo emocional, como el resto del cuerpo técnico, y eso es fruto de la temporada que se está haciendo.
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