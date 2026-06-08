A un paso de Segunda

Sufrió el Fortuna para meterse en la final del play-off de ascenso a Segunda División en su sexto intento. Se lo puso complicado ayer el CE Europa, que se adelantó en el marcador, igualó tras los dos penaltis transformados por Hugo González y llevó la eliminatoria a la prórroga, en la que Ángel Arcos firmó un gran gol para situar al filial céltico a un paso del fútbol profesional. El último escollo será la Ponferradina, a la que ya ganó el equipo vigués en Balaídos en la liga regular (2-0) y después sumó un empate en El Toralín, donde el fin de semana próximo arrancará un duelo apasionante.

Fredi Álvarez

La dirección de Fredi Álvarez sobre un grupo de jovenzuelos con una media de 21,3 años es de destacar, pues el Fortuna ha sabido superar todas las dificultades que se ha encontrado a lo largo de la temporada. Ayer, no iba a ser menos. Se adelantó el CE Europa, con otro gol de Jordi Cano (también marcó en la ida) y los célticos lo pasaron mal hasta el descanso. Pero supieron rehacerse en la segunda mitad y dieron la vuelta al marcador gracias a dos penaltis transformados por Hugo González. El partido se fue a la prórroga y los celestes supieron manejar los momentos complicadas que le planteó un rival con mucha veteranía y oficio. Y gran parte del mérito es del entrenador de Moaña, que sueña con entrenar al Fortuna en Segunda División.

Hugo Burcio

El Fortuna supo frenar a un Europa con un poderoso juego aéreo, que arrancó el partido con faltas intimidatorias para intentar limar las diferencias técnicas con los célticos, dirigidos por un Hugo Burcio que se adueñó del centro del campo. Incluso en la prórroga, el joven pivote demostró una fortaleza física descomunal para superar marcadores y líneas, como en la jugada que supuso el primer penalti a favor del Fortuna. Burcio está llamado a triunfar en el primer equipo celeste.

Hugo González

Otro de los destacados de esta eliminatoria es Hugo González. El valenciano anotó ayer un doblete desde el punto de penalti para situar sus registros de la temporada en 16 goles y 7 asistencias. Además, el atacante céltico desquició por momentos a los defensores del equipo catalán, lo que favoreció los intereses del Fortuna.

Ángel Arcos

Apareció en esta eliminatoria en el minuto 96 para sustituir a un Antañón que se había agotado físicamente tras un gran trabajo en la construcción. Fredi Álvarez había dejado fuera de la convocatoria del partido de ida a Arcos por una indisciplina. Genio y figura. Ayer, el menudo y ágil atacante agarró el balón en la línea de tres cuartos, enfiló hacia la portería rival y antes de llegar al área grande descerrajó un duro lanzamiento cruzado raso que se coló por el palo largo del portero del Europa. Era el minuto 106 de la prórroga y Ángel Arcos dejaba sentenciada la eliminatoria con una genialidad.

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Un sueño

El sueño de que el filial céltico suba a Segunda División está más cerca y supondría un premio de 4 millones de euros para el club. El fin de semana próximo arranca en El Toralín el duelo a doble partido contra la Ponferradina. La vuelta se jugará una semana después en un Balaídos que podría batir el récord de asistencia en un partido del Fortuna.