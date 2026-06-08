Un jugador del Europa se disculpa tras mandar callar a la afición del Celta: «Me vine arriba en ese momento, pero os admiro mucho»

Es difícil encontrar el ejemplo de un futbolista que pida perdón tras un gesto desafortunado dentro de un terreno de juego. Lo es todavía más cuando su equipo acaba de perder toda una eliminatoria de ascenso a Segunda División. Una de estas excepciones se llama Jordi Cano, jugador del CE Europa que este domingo se llevó el dedo índice a la boca tras realizar el 2-2 de penalti frente al Fortuna. «Primero de todo, disculpas a la afición del Celta por mandar callar en el gol. Me vine arriba en ese momento, pero os admiro mucho», escribió el futbolista de 31 años en la red social X.

El filial celeste apeó este fin de semana de la pugna por el ascenso a Segunda División al histórico CE Europa, nacido en 1907 y que fue uno de los fundadores de la liga española de fútbol, con una final de Copa del Rey en su haber, en 1923, año de creación del Celta precisamente. Los catalanes se adelantaron con un gol del propio Jordi Cano en la primera mitad, pero dos penas máximas a favor del Fortuna transformadas por Hugo González le dieron la vuelta al partido. Tras el 1-1 en la ida, el resultado momentáneo era favorable a los vigueses, pero otro penalti, en el minuto 79, esta vez para los visitantes, igualó el 'play-off'.

El mismo Cano se encargó de ejecutar una acción que lo enloqueció tanto a él como a los seguidores barceloneses presentes en una esquina de Tribuna Baixa. No era para menos, para el atacante, esta eliminatoria suponía el mayor logro de su carrera en cuanto a nivel de competición. 'Poseído' por la emoción de la situación, se llevó el dedo índice a la boca y mandó callar a la nutrida afición celeste emplazada en la grada de animación, en Marcador Baixo, un acto que se pudo presenciar igualmente en la retransmisión por televisión. Los celtistas reaccionaron con gestos de desaprobación y algún que otro insulto.

El '7' del Europa, licenciado en Educación Primaria, consciente de que no había hecho lo correcto, se llegó a acercar incluso a esa misma grada antes de la prórroga para disculparse. En el tiempo extra, una diana de Ángel Arcos acabó con el sueño de los del barrio de Gràcia, y Cano, en una decisión que le honra, hizo público su perdón a través de un tuit en X.

Aficionados celestes respondieron a este 'post' con palabras de cariño y de cordura tras un partido en el que se registró una afluencia local masiva. «Hubo algunos cánticos por parte de nuestra afición que también estuvieron fuera de lugar. Desde animación intentamos calmar los ánimos en cuanto los escuchamos», contestó un celtista.

«No ha pogut ser. Estem tristos, però alhora orgullosos de la temporada que ha fet aquesta família. Gràcies a tots els europeistes 💙🤍 (No ha podido ser. Estamos tristes, pero a la vez orgullosos de la temporada que ha hecho esta familia. Gracias a todos los europeístas) 💙🤍”», sentenció Cano en su escrito.

Segundo máximo goleador de la Primera Federación

El futbolista remató la Primera Federación como segundo máximo goleador teniendo en consideración los dos grupos de la categoría de bronce, con 22 aciertos de cara a portería. Su exquisita zurda impresionó incluso a Lamine Yamal, que contó con él para disputar con su equipo, La Capital, la Kings World Cup Clubs celebrada en París el año pasado.

En 2024, además, vistió la camiseta del PIO FC para jugar la Kings League. Finalmente, se decantó por dedicarse en cuerpo y alma al Europa, club en el que milita desde juveniles, con diversos periplos por otros conjuntos de Cataluña y por el Huesca B, y del que su hermano es el capitán.

En cuanto al Celta Fortuna, tan solo le restan dos duelos para tocar la gloria. Visitará primero a la Ponferradina en el Estadio Municipal El Toralín el sábado 13 a las 18.30 horas, y los bercianos vendrán a Vigo el sábado 20 para un choque que se disputará a la misma hora en Balaídos.

El Celta, mejor clasificado en el campeonato doméstico al terminar segundo -la Ponfe fue cuarta-, afronta este último 'play-off' -al que se clasificó por primera vez en su historia- con la ventaja de ascender directamente en caso de empate al término de una hipotética prórroga. Ambos conjuntos ya coincidieron en su liga, con un 2-0 en el feudo celeste -con mojadura e indignación de los visitantes incluida- y un 0-0 en Ponferrada.

Zamora -superó al Villarreal B- y Sabadell -eliminó al Real Madrid Castilla- se jugarán el otro pase a LaLiga Hypermotion.