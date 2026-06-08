Hugo: «Me gusta tomar esta responsabilidad»
El goleador valenciano, autor de un doblete, destaca la implicación del conjunto celeste
Redacción
El valenciano Hugo González quiere hacer historia en Vigo y contribuir con sus goles al ascenso del Fortuna a Segunda División. Ayer, el goleador firmó un doblete. «Había que darlo todo. Estoy contento porque estamos en la final que queríamos. Desde que llegué el año pasado, me encontré muy bien, muy cómodo, muy feliz y sabía que este año iba a aportar grandes cosas. Estamos a 180 minutos de hacer historia en este club», apuntó sobre el ascenso.
«Te pasan millones de cosas por la cabeza, pero estar tranquilo y seguir el instinto y que sea lo que sea. En el momento de lanzar el segundo penalti sigues teniendo el corazón a mil y las piernas incluso te tiemblan. Es parte del fútbol y al final me gusta tomar esa responsabilidad», añadió González.
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