Fredi Alvarez: «La gente está ilusionada, igual que nosotros»

Al segundo intento lo consiguió: Fredi Álvarez dirigirá al Celta Fortuna en la final del ‘play-off’ de ascenso a Segunda División, tras quedarse a las primeras de cambio en esta misma carrera hace dos años contra el Málaga. El técnico de Moaña es poco expresivo en las celebraciones, pero ayer se sumó a la fiesta que sus jugadores iniciaron nada más acabar el partido con los aficionados que llevaban el Fondo de la grada de Marcador. Las celebraciones continuaron después en el vestuario y, esta vez, Fredi fue uno más en el jolgorio que la plantilla del filial montó ayer en Balaídos después de eliminar al CE Europa barcelonés. El técnico del Celta destacó la madurez con la que sus jugadores afrontaron un partido que se les puso en contra con el gol de Jordi Cano en el minuto 27. Y como ha ocurrido en otras ocasiones a lo largo de esta brillante temporada, el filial céltico superó todas las dificultades y le dio la vuelta al marcador para llevarse una victoria que lleva a un paso de Segunda División.

«Hay poco que decir. Los partidos de play-off son tremendamente difíciles, complicados y más para gente joven. Tenemos antecedente de los dos últimos días de lo que ha sucedido y eso ya nos dice que los partidos son muy trabados, muy difíciles y hemos tenido la madurez, una vez más, de estar por debajo en el marcador y no descontrolarnos», apuntó Fredi Álvarez.

El técnico moañés valora la personalidad de sus jugadores ante las adversidades que se le plantearon durante el duelo con el experimentado CE Europa. «El equipo ha tenido mucha madurez y hemos sido capaces de remontar otro partido ante un rival que es diferente al resto. Un rival que estuvo con 1-0 a favor y seguía apretando, en ningún momento se metió en bloque bajo. Nos pusieron las cosas tremendamente difíciles durante 120 minutos, algo a lo que no estamos acostumbrados».

Fredi Álvarez también destacó el apoyo de una afición que llenó las gradas de Tribuna y el Fondo de Marcador: «Fue un partido durísimo y lo hemos sacado adelante con el buen hacer de los jugadores y con el apoyo de la afición. No contábamos con tanta gente hoy en el estadio. Es espectacular lo que nos ayudaron, lo que nos aportaron. Ojalá en quince días podamos brindarle algo histórico para todos y a ver si lo podemos disfrutar. Esa es la previsión: abrir todo el estadio para a final. Ahora hay que esperar. Hay que ver lo que sucede en la ida y trabajar para meter el mayor número de gente posible en Balaídos. La gente está ilusionada, igual que lo estamos nosotros»

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Horarios de la final

La federación hizo públicos ayer los horarios de la eliminatoria Ponferradina-Celta Fortuna. La ida se jugará el sábado 13 en El Toralín a las 18:30 horas. La vuelta será el sábado 20 a las 18:30 horas en Balaídos.