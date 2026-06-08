El Celta, referente de estabilidad en LaLiga

El Celta presume de contar con uno de los banquillos más consistentes y perdurables de LaLiga. De la mano de Claudio Giráldez, el conjunto celeste se ha convertido en referente de estabilidad en el campeonato español en vivo contraste con el estado de agitación que han vivido recientemente buena parte de los banquillos que integran la Primera División y la propia historia reciente del cuadro olívico.

Desde que Claudio Giráldez relevó a Rafa Benítez en marzo de 2024 para certificar la permanencia que el reputado entrenador madrileño había dejado en el aire, el banquillo del Celta es una balsa de aceite. El porriñés encadena dos clasificaciones consecutivas para Europa con un joven plantel de cuño propio y una novedosa propuesta futbolística que ha encandilado a propios y extraños por su frescura y fiabilidad. El viejo anhelo del expresidente Carlos Mouriño de contar con un entrenador para un proyecto a largo plazo que se truncó con la marcha de Eduardo Berizzo va camino de cumplirlo su hija Marián con Giráldez, un técnico formado en la propia casa que ha roto moldes con su innovadora visión del juego y peculiar gestión de la plantilla.

Mientras Balaídos disfruta del fútbol ajeno a los navajazos que inevitablemente acompañan a la lucha por la supervivencia -especialmente cruenta esta última temporada-, muchos de los equipos de la Liga viven tiempos de incertidumbre, con incesante desfile de entrenadores en sus respectivos banquillos. Del cambio de técnico no se han librado el Real Madrid o el Barcelona y pesos pesados del campeonato, como el Sevilla o en esta última temporada la Real Sociedad, han despedido a más de un entrenador tras etapas de gran prosperidad. Las excepciones son el Atlético de Madrid y el Betis, donde Diego Simeone y Manuel Pellegrini permanecen inmutables. Tras 15 años el frente del cuadro colchonero, el Cholo es el técnico más longevo de la historia del campeonato español (15 temporadas), mientras que el Ingeniero encadena seis exitosas campañas al frente del conjunto verdiblanco.

Desde la llegada de Claudio Giráldez al banquillo del Celta, por el del Sevilla han pasado cinco técnicos: Quique Sánchez Flores, Xavier García Pimienta, Joaquín Caparrós, Matías Almeyda y Luis García Plaza. Por el del Mallorca han desfilado cuatro inquilinos (Javier Aguirre, Jagoba Arrasate, Gustavo Siveiro, y Martín Demichelis) y otros tantos han pasado por el de la Real Sociedad (Imanol Alguacil, Sergio Francisco, Ion Ansotegi y Pellegrino Matarazzo). Al Real Madrid lo han dirigido tres técnicos (Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa) y otros tantos a Osasuna (Jagoba Arrasate, Vicente Moreno y Alessio Lisci); Deportivo Alavés (Luis García Plaza, Eduardo Coudet y Quique Sánchez Flores); Levante (Julián Calero, Álvaro del Moral y Luis Castro); y Oviedo (Veljko Paunovic, Luis Carrión y Guillermo Almada). Por el Barcelona y el Valencia, mientras, han pasado dos entrenadores: Xavi Hernández y Hansi Flick en el cuadro azulgrana y Rubén Baraja y Carlos Coberán en el conjunto che.

Siete banquillos, además de los del Atlético de Madrid y el Betis, se han mantenido estables: Athletic (Ernesto Valverde), Villarreal (Marcelino García Toral), Getafe (José Bordalás), Espanyol (Manolo González), Girona (Míchel Sánchez), Rayo Vallecano (Íñigo Pérez) y Elche (Eder Sarabia, aunque solo un año en Primera). De ellos, solo Manolo González y Eder Sarabia continuarán en sus actuales equipos. Valverde ha anunciado que no seguirá en el Athletic; Bordalás se está pensando si continuar en el Getafe; Marcelino no ha renovado con el Villarreal; Míchel ha firmado con el Ajax e Íñigo Pérez deja el Rayo Vallecano hacerse cargo del banquillo del Villarreal.

Con este movimiento en los banquillos, Claudio Giráldez será el próximo curso el cuarto técnico más longevo de LaLiga en un mismo equipo, tras Simeone, Pellegrini y Bordalás, siempre que este último renueve su contrato con el Getafe. El porriñés comparte esta condición con Manolo González, con el curioso dato de que el lucense accedió al banquillo del conjunto perico el mismo día que el actual entrenador del Celta, también procedente del filial.

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Claudio Giráldez se ha metido también por derecho propio entre los técnicos más longevos y exitosos de la historia del Celta. Le superan en tiempo Víctor Fernández (cuatro temporadas y 236 partidos en Primera), Ricardo Zamora (181 partidos en dos etapas), Luis Pasarín (117 partidos también en dos etapas) y Eduardo Berizzo (114 partidos en temporadas). El porriñés es tras Víctor Fernández el técnico con mejor promedio de puntos por encuentro: 1,47 frente a los 1,55 obtenidos por el preparador maño. Su actual contrato expira en junio de 2028.