El Celta Fortuna, a las puertas de la historia

3 CELTA FORTUNA: Coke Carrillo, Ribes, Pablo Meixús, Anxo, Gavián (Milla, min.91), Hugo Burcio, Antañón (Ángel Arcos, min.96), Joel López (Jan Oliveras, min.96), Hugo González (Capde, min.90), Álvaro Marín (Bernard Somuah, min.65) y Óscar Marcos (Kibet, min.87). 2 CE EUROPA: Juan Flere, Arnau Campeny, Marcel Sgró (Khalid, min.110), Álex Cano (Carlos González, min.81), Francisco Gil (Roger Escoruela, min.52), Antonio Caravaca (Marc Anglés, min.93), Meshak (Mahicas, min.81), Alejandro Jay, Jordi Cano, Óscar Vacas (Álex Pla, min.105) y Adnane Ghailan. GOLES: 0-1, min.27: Jordi Cano; 1-1, min.56: Hugo González, de penalti; 2-1, min.72: Hugo González, de penalti; 2-2, min.78: Jordi Cano, de penalti; 3-2, min.106: Ángel Arcos. ÁRBITRO: Daniel Miranda (comité extremeño). Amonestó por los locales a Burcio, Joel López, Ribes, Somuah y por los visitantes a Jordi Cano, Álex Cano, Meshak, Flere, Mahicas, Escoruela y Caravaca y al técnico Aday Benítez.

El Celta Fortuna jugará la ansiada, merecida y deseada final de ascenso ante la Ponferradina. Aunque los vigueses tuvieron que esperar hasta la prórroga para sellar su billete a esa decisiva ronda. Lo consiguieron gracias a un tanto de Ángel Arcos en el inicio de la segunda parte del tiempo extra, un gol que complicaba ya mucho las cosas a un Europa que, pese a todo, vendió cara su derrota. Los catalanes empezaron adelantándose en el marcador y consiguieron incluso sobreponerse a los dos penaltis anotados por Hugo en la segunda mitad para llevar el partido a la prórroga. Ahí, el conjunto de Fredi Álvarez jugaba con la baza a favor de su mejor clasificación liguera, que le convertiría en ganador de la eliminatoria en caso de finalizar los ciento veinte minutos con empate. Pero no fue necesario recurrir a eso. Arcos lo evitó con un disparo raso y ajustado a la base del poste para no tener que sufrir hasta el último segundo.

El partido empezó con muchísimo ritmo y una rotunda declaración de intenciones por parte del Europa, que no estaba dispuesto a ser el convidado de piedra en la fiesta celeste. Así, los visitantes, en apenas un minuto, dieron dos serios avisos que sembraron de dudas la grada viguesa. En el primero, Óscar Vacas recibió de espalda dentro del área un saque de banda y consiguió el espacio suficiente para girarse y conectar un disparo que se marchó fuera. En el segundo, Coke, muy valiente, se lanzó a los pies de Jordi Cano para taponar su remate tras una buena llegada por banda izquierda de Alejandro Jay y un peligrosísimo centro raso.

Pero el Celta Fortuna reaccionó de la mejor manera posible. Burcio, después de una buena recuperación, acabó forzando un saque de esquina, en el que él mismo acabaría recogiendo un balón suelto en el punto de penalti. Sólo la aparición salvadora de un defensa lanzándose al suelo a la desesperada evitó que el mediocentro céltico inaugurase el marcador. Apenas un suspiro después fue Hugo González el que, muy escorado y casi sin ángulo, intentó sorprender sin éxito a Flere buscando un disparo directo en lugar del centro.

Crecimiento

El filial parecía ir creciendo poco a poco en el partido y poco antes del cuarto de hora volvió a rozar el gol. En esta ocasión, Hugo González superó en velocidad a Francisco Gil y ahora optó por poner el servicio a la cabeza de un Álvaro Marín que llegó a rozar la pelota pero no a rematar con claridad. Tras el fulgurante inicio, el ritmo del partido bajó muchos enteros. Ambos conjuntos parecieron caer en la cuenta de lo mucho que había en juego y pasaron a arriesgar lo justo, optando por buscar la espalda de los centrales rivales.

Hasta que casi a la media hora de juego, Hugo colocó otro buen pase atrás que Álvaro Marín no acertó a rematar y en la siguiente acción Jordi Cano encontró un balón largo para lucir su velocidad y después de dos recortes sobre Meixús sacar un tremendo zurdazo a la escuadra de la portería de Coke.

El tanto encajado, lejos de hundir al Celta Fortuna, espoleó a los locales, que tuvieron el empate casi a continuación, en otro buen servicio de Hugo desde banda derecha, en esta ocasión para un Óscar Marcos que se fue deshaciendo de rivales dentro del área pero perdiendo ángulo hasta quedarse sin opción de remate.

Marta G. Brea

La recta final de la primera parte, sin embargo, fue del Europa, que pudo ampliar su renta con un disparo desde la frontal de Caravaca buscando la escuadra que se marchó fuera por muy poco. El filial céltico regresó al campo tras el intermedio dispuesto a equilibrar de nuevo el marcador. Álvaro Marín pudo hacerlo en una de las primeras acciones pero su cabezazo a centro de Hugo se estrelló en el larguero. El empate llegaría poco después. Burcio, tras una buena pared, le ganó la partida a Meshak, que lo derribó dentro del área. Y a Hugo, el especialista vigués desde los once metros, no le tembló el pulso para engañar a Flere y hacer el 1-1.

El Celta Fortuna empezaba a encontrar mejor los espacios a la espalda de los centrales visitantes y ahí Somuah brilla más que Álvaro Marín. De hecho, nada más saltar al campo, el delantero ghanés lució su velocidad para plantarse solo ante el meta rival, regatearlo y caer derribado. El árbitro no dudó y señaló de nuevo el punto de penalti. Hugo volvió a asumir la responsabilidad y optó por repetir lanzamiento a la derecha de Flere, volviendo a engañar al portero del Esportiu para lograr el 2-1.

La grada de Balaídos respiraba aliviada pero la alegría duró un suspiro porque en la siguiente acción visitante, Jordi Cano colocó un centro y Vacas cayó tras un leve agarrón de Joel López que el colegiado castigó también como penalti. El propio Cano se encargó de transformar el disparo desde los once metros, colocando de nuevo el empate en el marcador.

Ambos equipos sabían lo mucho que había en juego y se notó en exceso en los veinte minutos que quedaban, en los que ninguno de los dos quiso correr riesgos a la espera de la prórroga.

La prórroga

En el tiempo extra empezó a notarse el cansancio acumulado en las piernas y ahí sacó ventaja el filial céltico. Porque Fredi Álvarez había modificado su frente de ataque introduciendo mucha velocidad con Somuah, Kibet y Ángel Arcos. Además, el Europa sabía que necesitaba un gol mientras que a los célticos les servía el empate para disputar la final. Así, era inevitable que los espacios apareciesen.

Kibet desaprovechó un claro contragolpe de tres contra uno en la última acción del primer tiempo de la prórroga. Pero Arcos no desperdició la ocasión en la jugada inicial del segundo tiempo. Recibió un balón entre líneas, condujo hasta la frontal, cargó la pierna y sacó un disparo raso, seco y milimétrico para llevar el balón al fondo de la portería de Flere y desatar la locura en Balaídos.

El Europa necesitaba ahora dos tantos y el tiempo jugaba a favor de los locales. Coke evitó sustos con otra valiente intervención para atrapar un centro raso desde la derecha de Mahicas antes de que pudiera aparecer un posible rematador.

Y ante un rival cansado y volcado para buscar un gol que abriese la puerta a la esperanza, el Celta Fortuna pudo ampliar su renta al contragolpe. Pero primero Kibet llegó con lo justo para rematar pero sin conseguir superar por arribar a Flere y poco después fue Somuah el que, muy forzado en el primer palo, envió fuera el servicio de Oliveras tras una gran jugada personal.

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Poco importaba. El tiempo estaba agotado y la grada viguesa, consciente de que su equipo tendría que encajar dos goles para ser eliminado, empezó a festejar y a disfrutar el pase a la final varios minutos antes de que el árbitro señalase el final del partido.