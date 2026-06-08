A 250 kilómetros de Segunda

El Grupo 1 de la Primera RFEF ha vuelto a dominar los ‘play-off’ de ascenso a Segunda División, como el curso pasado, al situar a tres de sus equipos entre los cuatro que disputarán las dos finales previstas. Una de ellas tendrá como protagonistas a las ciudades de Vigo y Ponferrada, a las que les separan 250 kilómetros pero les unen fuertes vínculos entre las presidencias del Fortuna y la Deportiva, que arrancarán su particular duelo el sábado 13 de junio en El Toralín, para afrontar el partido de vuelta en Balaídos el sábado 20. Los celestes disputarán su primera final de la fase de ascenso a la categoría de plata después de cinco intentos. Los blanquiazules buscarán su quinto retorno a una Segunda División en la que han disputado diez temporadas y de la que se despidieron en 2023.

La expectación para este doble enfrentamiento entre gallegos y leoneses es máxima y ya han comenzado los movimientos para adquirir entradas en ambos escenarios. El Celta no dará a conocer su plan de reparto de localidades en Balaídos hasta el lunes que viene. Por su parte, la Ponferradina no podrá ofrecer muchos boletos a la afición rival debido a la reducida capacidad de su estadio (8.432 asientos), que apenas cubre la demanda de la afición local (7.221 socios). En las últimas horas hizo públicos los precios de las mismas: entre 25 y 35 euros para los no socios.

No parece probable que ambos clubes vayan a dar facilidades al rival para que congregue a un gran número de asistentes en campo ajeno, de lo que se lamentó el Atlético de Madrid B cuando ya era tarde. El filial rojiblanco recibió a la Ponferradina el sábado pasado en el el Centro Deportivo Alcalá de Henares, con capacidad para 2.700 espectadores. Ofreció 200 boletos al club del Bierzo, pero sus aficionados se hicieron con casi 800 entradas más al no encontrar restricciones en la venta ‘online’, cuyas condiciones cambiaron cuando desde el Atlético se dieron cuenta de que su campo podía llenarse de seguidores rivales. La Deportiva gozó de un ambiente como si jugase en casa, pues contó con el apoyo de la tercera parte del público asistente. Demasiada ventaja en una eliminatoria tan igualada, que se decantó para los ponferradinos gracias al gol de Keita en el minuto 8 tras el empate a cero en El Toralín.

En Vigo tomarán nota de lo sucedido al Atlético B y posiblemente adopten medidas para evitar que Balaídos acoja más aficionados visitantes que locales. Ante el CE Europa, el estadio vigués registró una entrada de 7.291 espectadores, de los que un par de cientos eran seguidores del conjunto catalán. El club que preside Marián Mouriño tendrá que decidir el precio de las entradas, el número de butacas que reservará a la afición de la Ponferradina y si aplicará alguna restricción a la venta ‘online’.

Estrecha relación entre los clubes

Entre ambos clubes existe una estrecha relación desde hace décadas. La familia Mouriño mantiene una buena amistad con José Fernández Nieto, conocido como ‘Silvano’, que dirige al club leonés desde enero de 2000. Meses después, el Celta fue el equipo elegido por el club leonés para inaugurar el actual estadio. El partido amistoso en El Toralín concluyó con triunfo céltico por 0-2. Además, Carlos Mouriño fue uno de los tres presidentes del fútbol español que acudió como invitado especial a los actos del centenario de la Ponferradina, celebrados en 2022. Esos vínculos se mantienen en la actualidad con Marián Mouriño, que recibió una gran acogida en el partido que el Fortuna disputó el pasado mes de febrero en la capital del Bierzo y que concluyó con empate a cero.

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Un duro rival

Ese era el segundo duelo de esta temporada entre dos equipos que han participado en el mismo grupo de la Primera RFEF. En el partido de la primera vuelta, la victoria del Fortuna en Balaídos (2-0, Óscar Marcos y Somuah) provocó la destitución del entrenador del conjunto blanquiazul, Fernando Estévez, que fue reemplazado por Mehdi Nafti. Con el franco-tunecino en el banquillo, el conjunto berciano pasó de evitar los puestos de descenso a pelear por una plaza de ‘play-off’, que logró al finalizar cuarto, con 5 puntos menos que el Fortuna, que fue segundo. Fredi Álvarez se medirá por segunda vez a Nafti, con una larga experiencia en la Segunda División española, entre ellos el Lugo. Sus equipos protagonizaron un intenso duelo en la segunda vuelta que se finalizó en tablas. «Hemos jugado en un escenario difícil contra un equipo hecho y en un gran momento de forma. Ha sido, más o menos, el partido esperado. Los chicos entendieron el plan de partido», explicó el preparador céltico tras la visita a El Toralín. Tras eliminar el sábado al Atlético B, Nafti se defendió de las críticas por el juego de su equipo, que practica un estilo poco vistoso, más bien rudo. «Esa es nuestra identidad, al que le guste bien y al que no, también. Yo no entiendo el fútbol de otra forma. Jugando de otra forma, nos hubiéramos ido a casa con un saco de goles». A partir del próximo sábado, Fortuna y Ponferradina abren el doble duelo definitivo que decidirá cuál de los jugará la temporada que viene en Segunda División. Un viaje de 250 kilómetros les separa del fútbol profesional.