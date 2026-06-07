Omar Montes, la gran sorpresa en la boda del exjugador del Celta Gabri Veiga en Monforte

Gabri Veiga y Carla Leins ya son marido y mujer. El futbolista de O Porriño, canterano del Celta de Vigo y actual jugador del FC Porto, celebró este sábado, a las cinco de la tarde, su boda con su novia en Monforte de Lemos, en un enlace que unió raíces familiares, ambiente futbolero y una sorpresa musical de altura: la actuación de Omar Montes en la fiesta nupcial.

El cantante madrileño se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la celebración. Su presencia fue el momento más inesperado de la noche y animó una fiesta en la que el propio Gabri Veiga acabó formando un dueto junto al artista urbano.

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La ceremonia tuvo lugar en la iglesia del colegio del Cardenal, hasta donde se acercaron curiosos para ver la salida de los recién casados, recibidos por sus invitados entre pétalos de flores.

El posterior convite se celebró en el hotel Áurea Palacio de Sober, un escenario elegido por la pareja por sus vínculos familiares y afectivos con la zona. Carla Leins tiene raíces familiares en Monforte y Sober, lo que explica la elección de estos enclaves para una celebración que combinó elegancia, tradición y un marcado acento gallego.

Las instantáneas de los novios y los invitados a la boda del excéltico Gabri Veiga / Instagram

La boda reunió a familiares y amigos de la pareja, pero también a una nutrida representación del fútbol. Al enlace acudieron jugadores vinculados al Celta, así como compañeros del Oporto.

Invitados del Celta

Entre los invitados se dieron cita varios futbolistas de la plantilla celeste, como Óscar Mingueza, Sergio Carreira, Pablo Durán, Damián Rodríguez, Hugo Álvarez, Carlos Domínguez, Iván Villar o Marc Vidal.

Las instantáneas de los novios y los invitados a la boda del excéltico Gabri Veiga / Instagram

Hasta Monforte también se desplazaron Fran Beltrán y Rubén Blanco, actualmente en las filas del Girona, además de una representación de la plantilla de su actual club. La nómina de invitados vinculados al celtismo se completó, entre otros, con Miguel Rodríguez, jugador del FC Utrecht, Iker Losada, Hugo Mallo, Roberto Lago o José Fontán.

La celebración llega en un momento muy especial para la pareja. Gabri Veiga y Carla Leins fueron padres recientemente de su primera hija, Alana, después de haber anunciado meses antes que esperaban un bebé con un mensaje muy emotivo en redes sociales: «Nuestro mayor sueño hecho realidad». El nacimiento de la pequeña cerró un año de grandes cambios personales para ambos y ahora el enlace pone el broche a una historia que comenzó mucho antes de los focos.

La relación de Gabri Veiga y Carla Leins también tiene un capítulo muy celeste. El futbolista pidió matrimonio a su pareja en Balaídos, sobre el césped del estadio en el que creció como jugador. Aquel momento, preparado con una decoración especial, familiares y amigos presentes y una declaración proyectada en el videomarcador, emocionó al celtismo y mostró el vínculo que el porriñés mantiene con el club vigués.

Carla Ads

Gabriel Veiga Novas, nacido en O Porriño en 2002, es uno de los grandes talentos surgidos de A Madroa en los últimos años. Se formó en las categorías inferiores del Celta, dio el salto al primer equipo y su irrupción en Primera lo situó entre los jóvenes centrocampistas españoles con mayor proyección. En 2023 emprendió una etapa en Arabia Saudí con el Al-Ahli y posteriormente regresó al fútbol europeo de la mano del FC Porto.