El Fortuna necesita rematar la faena

El Celta se propone poner la guinda a una excelsa campaña con un triunfo frente al Club Esportiu Europa que certifique la próxima semana su presencia en la final del play-off de ascenso a Segunda División. Para alcanzar este histórico hito necesita el conjunto de Fredi Álvarez hacer bueno el empate rebañado en el último suspiro en Barcelona, que concede al filial celeste viento a favor en este segundo asalto de la eliminatoria frente a un adversario con notables recursos ofensivos que afronta el envite dispuesto a apurar sus opciones hasta el final.

La previa con alineaciones probables / FdV

Aunque al Fortuna le basta con no perder para cumplir su objetivo, el filial celeste no piensa en otro resultado que el triunfo. En este punto, Fredi Álvarez se ha mostrado concluyente. «Si pensamos que porque nos vale el empate está hecho, nos vamos a caer seguro», advertía el pasado viernes el técnico del Fortuna, que dejaba una consigna muy clara para el duelo contra los barceloneses. «Nuestro objetivo es ir a ganar el partido. No podemos especular y esperar a ver qué sucede. Tenemos que ir a por el rival», detallaba.

El preparador moañés dispondrá para ello de todo su arsenal. Faltará tan solo el juvenil Antonhy Kayat, lesionado de gravedad durante el partido de la Copa de Campeones que el Celta disputó contra la UD Las Palmas el pasado 24 de mayo. Una baja de un futbolista de gran proyección pero todavía sin mucha jerarquía en el filial, que no merma apenas el amplio abanico de recursos del Fortuna para el choque.

Fredi ha convocado para el encuentro a 27 jugadores, incluido a Joel López, quien el viernes se retiró prematuramente del entrenamiento con una leve molestia, pero que va a llegar el choque en buenas condiciones físicas. El barcelonés apunta de hecho a un once que no va a presentar grandes novedades con respecto al que empató la pasada semana en el estadio Nou Sardenya con gol de Andrés Antañón en el descuento.

El preparador céltico podría introducir algún retoque, pero no se esperan grandes cambios para contrarrestar a un adversario experimentado, propositivo y con vocación de jugar en campo rival y muy interesantes elementos ofensivos. Entre ellos destaca Jordi Cano, segundo máximo artillero del Grupo 2, con 22 dianas en lo que va de curso. Cano forma una muy interesante sociedad en ataque con el hispano-marroquí Adnane Ghailan (5 goles y 7 asistencias), que fue precisamente el que le dio el pase de gol contra el Fortuna en el partido disputado el pasado domingo en Barcelona.

Los números del equipo catalán no son tan despampanantes como los del Fortuna, pero hablan por sí mismos: 55 goles a favor y 50 en contra que le han reportado la quinta plaza del grupo después de haber logrado el ascenso a Primera RFEF la pasada temporada.

Se prevé, por tanto, un duelo entre dos equipos de talante abiertamente ofensivo que pugnarán por hacerse con la tenencia del balón y marcar el ritmo del juego. «Vamos a intentar ser nosotros los que llevemos es iniciativa, pero me espero un rival muy valiente que va a arriesgar, como lo hizo en Barcelona. Es un rival con muchas virtudes que intentaremos tapar para que no las saquen a relucir», destacaba Fredi, que espera que la afición tire del carro: «Tenemos que aprovecharnos del empuje de nuestra gente». Se espera una gran entrada en Balaídos.

No menos ilusionado se mostraba el entrenador del Europa, Aday Benítez, convencido de que su equipo dará hoy la talla en Balaídos: «El Fortuna es un equipo con mucho nivel, pero lo tenemos bien estudiado y sabemos qué tenemos que hacer. Si hacemos lo que tenemos en la cabeza, que no es fácil, tendremos opciones de ganar».

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Si supera la eliminatoria, el Fortuna se medirá en la final a la Ponferradina, cuarta de la fase regular en el Grupo I, gracias a su victoria por 0-1 en el campo del Atlético Madrileño.