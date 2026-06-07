El Celta se juega un pellizco en el Mundial

Las selecciones de España y Suecia ya se encuentran en territorio estadounidense, donde el 15 de junio se estrenarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En los dos equipos figuran los célticos Borja Iglesias y Carl Starfelt, que aspiran a debutar en la cita mundialista y sumarse así a los once futbolistas que también disputaron una Copa del Mundo cuando pertenecían al conjunto vigués. Los últimos célticos con participación mundialistas han sido Iago Aspas, Pione Sisto y Maxi Gómez, que coincidieron en la cita de Rusia 2018. Ocho años después, el conjunto vigués puede aumentar su lista particular de jugadores que hayan sumado unos minutos en una Copa del Mundo, de la que el club puede llevarse un buen pellizco económico teniendo en cuenta que la FIFA indemniza a cada equipo con una dieta de 9.321,84 euros por cada día y jugador que compita en el Mundial, desde que arranca la concentración con su selección hasta el final de su participación en dicho torneo. En este caso, por Borja Iglesias y Starfelt, el Celta ya tiene asegurado un ingreso de 512.700 euros. A medida que españoles y suecos vayan avanzando en la competición la cuantía irá incrementándose hasta un máximo de 930.000 euros si ambos se enfrentasen en la final.

La FIFA establece el periodo de indemnización por participar en el Mundial desde el primer día de concentración. España reunió a sus jugadores el sábado 30 de mayo, mientras que Suecia lo hizo a partir del 1 de junio, día en el que Starfelt reconoció que había mejorado de sus problemas de lumbalgia y que confiaba en poder recuperarse a tiempo para estrenarse en un Mundial. Antes de partir hacia tierras americanas, España jugó un amistoso en A Coruña frente a Irak (1-1), en el que Borja Iglesias jugó la primera mitad. Starfelt, por su parte, tuvo que esperar a la segunda cita de preparación de los suecos para disfrutar de los últimos 30 minutos de juego del ensayo ante Grecia (2-2), después de tres meses de baja debido a la lesión en la espalda.

El delantero y el zaguero central ya se encuentran en Estados Unidos. Borja Iglesias, concentrado con España en la ciudad de Chattanooga, en el estado de Tennesse, y Starfelt, en Dallas-Fort Worth (Texas). Ambos combinados se estrenarán en la cita mundialista el lunes 15 de junio. Los españoles, ante Cabo Verde, y los suecos, frente a Túnez. La fase de grupos la cerrarán entre el 26 y el 27 de junio, contra Uruguay y Japón, respectivamente.

Si ambas selecciones se clasificasen para disputar la siguiente ronda, que concluirá el 4 de julio, el Celta se embolsaría unos 652.528 euros. Esa cifra iría incrementándose si ambas o una de estas selecciones continúa compitiendo en octavos, cuartos y semifinales de un torneo en el que España parte como una de las candidatas a un título que en 2022 conquistó Argentina en Catar, mientras que Suecia es una incógnita ya que vuelve a esta cita después de ocho años de ausencia y tras afrontar dos eliminatorias de repesca. En la Copa del Mundo de Rusia, el conjunto escandinavo cayó en los cuartos de final para cerrar el torneo en la séptima posición. España, por su parte, no pasó de los octavos de final en las competiciones celebradas en Catar y en Rusia, tras su triunfo en la Copa del Mundo de Suráfrica en 2010. Entre medias, en Brasil dijo adiós en la primera fase.

Cuatro excélticos en la cita mundialista

Además de Borja Iglesias y Carl Starfelt, el Celta estará atento a la participación de Strand Larsen (juega en el Crystal Palace), con Noruega, Orbelín Pineda (AEK de Atenas), con México, Junior Alonso (Atlético Mineiro), con Paraguay, y Dennis Eckert Dargahi (Standard de Lieja), con Irán, que pasaron por el conjunto vigués a lo largo de su carrera deportiva. Este último formó parte del filial céltico y llegó a debutar con el primer equipo. La familia de la madre de Eckert es de Tui y la de su padre tiene raíces en Irán, por lo que fue reclamado por el seleccionador de aquel país. Irán, sin embargo, se ha visto obligada a concentrarse en la ciudad mexicana de Tijuana ante la prohibición de disponer de visados en Estados Unidos, al que solamente accederán para disputar los partidos que le corresponden en el país que les declaró la guerra.

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No ha sido citado para este evento el estadounidense Luca de la Torre, ahora en las filas de Charlotte FC después de abandonar Vigo. El centrocampista estadounidense acumula 32 actuaciones con el combinado nacional. Su última presencia se remonta al pasado mes de septiembre en un amistoso ante Japón. Desde entonces, De la Torre no ha vuelto a ser citado por el técnico Mauricio Pochettino, que lo deja sin Mundial después de acudir al de Catar, aunque allí tampoco se estrenó en una Copa del Mundo en la que el Celta espera sacar un pellizco con Borja Iglesias y Starfelt.